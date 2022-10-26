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Байден: армия помогает США вести мир с помощью дипломатии - РИА Новости, 26.10.2022
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Байден: армия помогает США вести мир с помощью дипломатии
Байден: армия помогает США вести мир с помощью дипломатии - РИА Новости, 26.10.2022
Байден: армия помогает США вести мир с помощью дипломатии
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат вести мир с помощью дипломатии, которую подкрепляет Пентагон. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:55
2022-10-26T22:55
в мире
джо байден
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат вести мир с помощью дипломатии, которую подкрепляет Пентагон.Как заявил Байден на встрече с руководством Пентагона, США продолжат лидировать на мировой арене в эпоху "меняющегося мира". Вести за собой остальных, сказал Байден, которого цитирует пул Белого дома, США будут с помощью дипломатии, "подкрепленной лучшей боевой силой в мире".
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в мире, джо байден, сша, министерство обороны сша
В мире, Джо Байден, США, Министерство обороны США
22:55 26.10.2022
 
Байден: армия помогает США вести мир с помощью дипломатии

Байден: США продолжат вести мир с помощью дипломатии, которую подкрепляет Пентагон

© AP Photo / Mary AltafferПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат вести мир с помощью дипломатии, которую подкрепляет Пентагон.
Как заявил Байден на встрече с руководством Пентагона, США продолжат лидировать на мировой арене в эпоху "меняющегося мира". Вести за собой остальных, сказал Байден, которого цитирует пул Белого дома, США будут с помощью дипломатии, "подкрепленной лучшей боевой силой в мире".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 16:50
Байдена раскритиковали за нежелание договориться с Россией
 
В миреДжо БайденСШАМинистерство обороны США
 
 
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