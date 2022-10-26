https://ria.ru/20221026/bayden-1827058507.html
Байден: армия помогает США вести мир с помощью дипломатии
Байден: армия помогает США вести мир с помощью дипломатии - РИА Новости, 26.10.2022
Байден: армия помогает США вести мир с помощью дипломатии
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат вести мир с помощью дипломатии, которую подкрепляет Пентагон. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:55
2022-10-26T22:55
2022-10-26T22:55
в мире
джо байден
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат вести мир с помощью дипломатии, которую подкрепляет Пентагон.Как заявил Байден на встрече с руководством Пентагона, США продолжат лидировать на мировой арене в эпоху "меняющегося мира". Вести за собой остальных, сказал Байден, которого цитирует пул Белого дома, США будут с помощью дипломатии, "подкрепленной лучшей боевой силой в мире".
https://ria.ru/20221026/bayden-1826982472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, министерство обороны сша
В мире, Джо Байден, США, Министерство обороны США
Байден: армия помогает США вести мир с помощью дипломатии
Байден: США продолжат вести мир с помощью дипломатии, которую подкрепляет Пентагон