https://ria.ru/20221026/bayden-1827058507.html

Байден: армия помогает США вести мир с помощью дипломатии

Байден: армия помогает США вести мир с помощью дипломатии - РИА Новости, 26.10.2022

Байден: армия помогает США вести мир с помощью дипломатии

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат вести мир с помощью дипломатии, которую подкрепляет Пентагон. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T22:55

2022-10-26T22:55

2022-10-26T22:55

в мире

джо байден

сша

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818523348_0:131:2776:1693_1920x0_80_0_0_f17f33b963e04b23eff9ec4a40054e4d.jpg

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат вести мир с помощью дипломатии, которую подкрепляет Пентагон.Как заявил Байден на встрече с руководством Пентагона, США продолжат лидировать на мировой арене в эпоху "меняющегося мира". Вести за собой остальных, сказал Байден, которого цитирует пул Белого дома, США будут с помощью дипломатии, "подкрепленной лучшей боевой силой в мире".

https://ria.ru/20221026/bayden-1826982472.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, сша, министерство обороны сша