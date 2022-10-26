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Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны по спецразрешению - РИА Новости, 26.10.2022
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Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны по спецразрешению
Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны по спецразрешению - РИА Новости, 26.10.2022
Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны по спецразрешению
Президент Владимир Путин утвердил список кредитных организаций, с долями которых запрещается проводить сделки без специального разрешения. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:45
2022-10-26T15:58
экономика
райффайзенбанк
ситибанк
отп банк
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил список кредитных организаций, с долями которых запрещается проводить сделки без специального разрешения.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.Список подготовлен в соответствии с указом, который глава государства подписал 5 августа. Как следует из этого документа, любые сделки с акциями и долями иностранцев из недружественных стран в уставных капиталах российских кредитных организаций возможны только на основании специального разрешения президента. Это стало одной из ответных мер на заморозку значительной части российских международных резервов за рубежом.Всего в перечне 45 банков, в том числе:Есть в списке и банки крупных автопроизводителей:Помимо этого, в перечень попали "Яндекс банк", "Озон банк" и небанковские кредитные организации "Вестерн Юнион ДП Восток", "Пэйпал Ру" и "Деньги.Мэйл.ру".После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на 300 миллиардов долларов. В Кремле это назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220825/citigroup-1812140029.html
https://ria.ru/20220722/banki-1804275971.html
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экономика, райффайзенбанк, ситибанк, отп банк, владимир путин, россия
Экономика, Райффайзенбанк, Ситибанк, ОТП Банк, Владимир Путин, Россия
13:45 26.10.2022 (обновлено: 15:58 26.10.2022)
 
Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны по спецразрешению

Президент России Путин запретил совершение сделок с акциями и долями 45 банков

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил список кредитных организаций, с долями которых запрещается проводить сделки без специального разрешения.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Банкомат Сити-банка - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 16:56
Уход Citigroup не сильно повлияет на рынок, заявил эксперт
Список подготовлен в соответствии с указом, который глава государства подписал 5 августа. Как следует из этого документа, любые сделки с акциями и долями иностранцев из недружественных стран в уставных капиталах российских кредитных организаций возможны только на основании специального разрешения президента. Это стало одной из ответных мер на заморозку значительной части российских международных резервов за рубежом.
Всего в перечне 45 банков, в том числе:
  • "Райффайзенбанк",
  • "Юникредит банк",
  • "Ситибанк",
  • "ОТП банк",
  • "Дойче банк",
  • "Голдман Сакс банк",
  • "Дж. П. Морган банк Интернешнл",
  • "Америкэн Экспресс банк",
  • "Кредит Свисс",
  • "БНП Париба банк".
Есть в списке и банки крупных автопроизводителей:
  • "Тойота банк",
  • "БМВ банк",
  • "Мерседес-Бенц банк Рус",
  • "РН банк" (альянс Renault-Nissan-Mitsubishi).
Помимо этого, в перечень попали "Яндекс банк", "Озон банк" и небанковские кредитные организации "Вестерн Юнион ДП Восток", "Пэйпал Ру" и "Деньги.Мэйл.ру".
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на 300 миллиардов долларов. В Кремле это назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 15:22
Внешнее управление в дочках иностранных банков вводить пока не будут
 
ЭкономикаРайффайзенбанкСитибанкОТП БанкВладимир ПутинРоссия
 
 
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