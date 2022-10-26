13:45 26.10.2022 (обновлено: 15:58 26.10.2022)
Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны по спецразрешению
Президент России Путин запретил совершение сделок с акциями и долями 45 банков
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил список кредитных организаций, с долями которых запрещается проводить сделки без специального разрешения.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
25 августа, 16:56Уход Citigroup не сильно повлияет на рынок, заявил эксперт
Список подготовлен в соответствии с указом, который глава государства подписал 5 августа. Как следует из этого документа, любые сделки с акциями и долями иностранцев из недружественных стран в уставных капиталах российских кредитных организаций возможны только на основании специального разрешения президента. Это стало одной из ответных мер на заморозку значительной части российских международных резервов за рубежом.
Всего в перечне 45 банков, в том числе:
- —"Райффайзенбанк",
- —"Юникредит банк",
- —"Ситибанк",
- —"ОТП банк",
- —"Дойче банк",
- —"Голдман Сакс банк",
- —"Дж. П. Морган банк Интернешнл",
- —"Америкэн Экспресс банк",
- —"Кредит Свисс",
- —"БНП Париба банк".
Есть в списке и банки крупных автопроизводителей:
- —"Тойота банк",
- —"БМВ банк",
- —"Мерседес-Бенц банк Рус",
- —"РН банк" (альянс Renault-Nissan-Mitsubishi).
Помимо этого, в перечень попали "Яндекс банк", "Озон банк" и небанковские кредитные организации "Вестерн Юнион ДП Восток", "Пэйпал Ру" и "Деньги.Мэйл.ру".
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на 300 миллиардов долларов. В Кремле это назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.