https://ria.ru/20221026/banki-1826906569.html

Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны по спецразрешению

Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны по спецразрешению - РИА Новости, 26.10.2022

Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны по спецразрешению

Президент Владимир Путин утвердил список кредитных организаций, с долями которых запрещается проводить сделки без специального разрешения. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:45

2022-10-26T13:45

2022-10-26T15:58

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил список кредитных организаций, с долями которых запрещается проводить сделки без специального разрешения.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.Список подготовлен в соответствии с указом, который глава государства подписал 5 августа. Как следует из этого документа, любые сделки с акциями и долями иностранцев из недружественных стран в уставных капиталах российских кредитных организаций возможны только на основании специального разрешения президента. Это стало одной из ответных мер на заморозку значительной части российских международных резервов за рубежом.Всего в перечне 45 банков, в том числе:Есть в списке и банки крупных автопроизводителей:Помимо этого, в перечень попали "Яндекс банк", "Озон банк" и небанковские кредитные организации "Вестерн Юнион ДП Восток", "Пэйпал Ру" и "Деньги.Мэйл.ру".После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на 300 миллиардов долларов. В Кремле это назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220825/citigroup-1812140029.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, райффайзенбанк, ситибанк, отп банк, владимир путин, россия