https://ria.ru/20221026/baku-1826830831.html

В Баку затопило улицы из-за аварии на магистральном водопроводе

В Баку затопило улицы из-за аварии на магистральном водопроводе - РИА Новости, 26.10.2022

В Баку затопило улицы из-за аварии на магистральном водопроводе

В Баку произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 1,4 тысячи миллиметров, соединяющем центральные водохранилища столицы, в результате чего были... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:17

2022-10-26T10:17

2022-10-26T10:44

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БАКУ, 26 окт – РИА Новости. В Баку произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 1,4 тысячи миллиметров, соединяющем центральные водохранилища столицы, в результате чего были затоплены улицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана."Утром 26 октября произошла авария на 1400 мм магистральном водопроводе, расположенном на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе города Баку, диаметром 1 400 мм, соединяющем центральные водохранилища столицы. В результате аварии затопило улицы. В связи с этим соответствующие силы МЧС привлечены к работам по откачке воды из затопленных мест", - сообщили в ведомстве.По словам руководителя сектора по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анара Джабраиллы, на место происшествия привлечены аварийные бригады и спецтехника Бакинского управления водоканала и Управления водоканала Ясамальского района."Авария частично оставила без воды Ясамальский и Сабаильский районы Баку", - написал он в социальных сетях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

баку, азербайджан, в мире, мчс азербайджана