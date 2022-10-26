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В Баку затопило улицы из-за аварии на магистральном водопроводе
В Баку затопило улицы из-за аварии на магистральном водопроводе - РИА Новости, 26.10.2022
В Баку затопило улицы из-за аварии на магистральном водопроводе
В Баку произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 1,4 тысячи миллиметров, соединяющем центральные водохранилища столицы, в результате чего были... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:17
2022-10-26T10:17
2022-10-26T10:44
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БАКУ, 26 окт – РИА Новости. В Баку произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 1,4 тысячи миллиметров, соединяющем центральные водохранилища столицы, в результате чего были затоплены улицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана."Утром 26 октября произошла авария на 1400 мм магистральном водопроводе, расположенном на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе города Баку, диаметром 1 400 мм, соединяющем центральные водохранилища столицы. В результате аварии затопило улицы. В связи с этим соответствующие силы МЧС привлечены к работам по откачке воды из затопленных мест", - сообщили в ведомстве.По словам руководителя сектора по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анара Джабраиллы, на место происшествия привлечены аварийные бригады и спецтехника Бакинского управления водоканала и Управления водоканала Ясамальского района."Авария частично оставила без воды Ясамальский и Сабаильский районы Баку", - написал он в социальных сетях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баку, азербайджан, в мире, мчс азербайджана
Баку, Азербайджан, В мире, МЧС Азербайджана
10:17 26.10.2022 (обновлено: 10:44 26.10.2022)
В Баку затопило улицы из-за аварии на магистральном водопроводе
МЧС Азербайджана сообщило о затоплении улиц Баку из-за аварии на магистральном водопроводе
БАКУ, 26 окт – РИА Новости. В Баку произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 1,4 тысячи миллиметров, соединяющем центральные водохранилища столицы, в результате чего были затоплены улицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
"Утром 26 октября произошла авария на 1400 мм магистральном водопроводе, расположенном на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе города Баку, диаметром 1 400 мм, соединяющем центральные водохранилища столицы. В результате аварии затопило улицы. В связи с этим соответствующие силы МЧС привлечены к работам по откачке воды из затопленных мест", - сообщили в ведомстве.
По словам руководителя сектора по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анара Джабраиллы, на место происшествия привлечены аварийные бригады и спецтехника Бакинского управления водоканала и Управления водоканала Ясамальского района.
"Авария частично оставила без воды Ясамальский и Сабаильский районы Баку", - написал он в социальных сетях.