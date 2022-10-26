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В Вене напомнили, что нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/avstriya-1827004275.html
В Вене напомнили, что нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции
В Вене напомнили, что нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции - РИА Новости, 26.10.2022
В Вене напомнили, что нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции
Нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции, он особенно актуален сегодня, говорится в совместном заявлении канцлера Карла Нехаммера и вице-канцлера... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:43
2022-10-26T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
австрия
карл нехаммер
вена
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции, он особенно актуален сегодня, говорится в совместном заявлении канцлера Карла Нехаммера и вице-канцлера Вернера Коглера, приуроченном к очередной годовщине восстановления суверенитета республики.Австрия стала нейтральной страной 26 октября 1955 года и уже более полувека строит свою внешнюю политику с учетом своего особого международного статуса – постоянного нейтралитета. Сегодня в республике широко отмечают 67-летнюю годовщину данного события, 26 октября в Австрии считается национальным праздником."Сегодня в национальный праздник мы празднуем независимость и нейтралитет Австрии, которые прочно закреплены в нашей конституции", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства.В документе отмечается, что текущее усиление обороноспособности страны "является вкладом Австрии в сильную политику мира, безопасности и внешнюю политику объединенной Европы".Несмотря на то, что экономические последствия конфликта на Украине "ежедневно становятся ощутимыми для все большего числа людей" в Австрии, Вена не рассматривает Россию в качестве торгового партнера из-за "шантажа поставками энергоносителями", указано в заявлении руководства страны.Эрозия нейтралитета Австрии налицо, это будет иметь последствия для отношений с Москвой, заявил ранее в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20221026/avstriya-1826950908.html
https://ria.ru/20221026/lyubinskiy-1826946939.html
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в мире, австрия, карл нехаммер, вена
Специальная военная операция на Украине, В мире, Австрия, Карл Нехаммер, Вена
17:43 26.10.2022
 
В Вене напомнили, что нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции

Руководство Австрии в день национального праздника напомнило о ее постоянном нейтралитете

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции, он особенно актуален сегодня, говорится в совместном заявлении канцлера Карла Нехаммера и вице-канцлера Вернера Коглера, приуроченном к очередной годовщине восстановления суверенитета республики.
Австрия стала нейтральной страной 26 октября 1955 года и уже более полувека строит свою внешнюю политику с учетом своего особого международного статуса – постоянного нейтралитета. Сегодня в республике широко отмечают 67-летнюю годовщину данного события, 26 октября в Австрии считается национальным праздником.
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 15:32Специальная военная операция на Украине
Австрию используют для транзита вооружений Украине, заявил посол России
"Сегодня в национальный праздник мы празднуем независимость и нейтралитет Австрии, которые прочно закреплены в нашей конституции", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства.
В документе отмечается, что текущее усиление обороноспособности страны "является вкладом Австрии в сильную политику мира, безопасности и внешнюю политику объединенной Европы".
Несмотря на то, что экономические последствия конфликта на Украине "ежедневно становятся ощутимыми для все большего числа людей" в Австрии, Вена не рассматривает Россию в качестве торгового партнера из-за "шантажа поставками энергоносителями", указано в заявлении руководства страны.
Посол России в Австрийской Республике Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 16:30
Дмитрий Любинский: отношения Москвы и Вены стремятся к точке замерзания
Эрозия нейтралитета Австрии налицо, это будет иметь последствия для отношений с Москвой, заявил ранее в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00
Европа ненавидит расизм и русских
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвстрияКарл НехаммерВена
 
 
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