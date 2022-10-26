В Вене напомнили, что нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции
Руководство Австрии в день национального праздника напомнило о ее постоянном нейтралитете
Вена, Австрия . Архивное фото
ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции, он особенно актуален сегодня, говорится в совместном заявлении канцлера Карла Нехаммера и вице-канцлера Вернера Коглера, приуроченном к очередной годовщине восстановления суверенитета республики.
Австрия стала нейтральной страной 26 октября 1955 года и уже более полувека строит свою внешнюю политику с учетом своего особого международного статуса – постоянного нейтралитета. Сегодня в республике широко отмечают 67-летнюю годовщину данного события, 26 октября в Австрии считается национальным праздником.
"Сегодня в национальный праздник мы празднуем независимость и нейтралитет Австрии, которые прочно закреплены в нашей конституции", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства.
В документе отмечается, что текущее усиление обороноспособности страны "является вкладом Австрии в сильную политику мира, безопасности и внешнюю политику объединенной Европы".
Эрозия нейтралитета Австрии налицо, это будет иметь последствия для отношений с Москвой, заявил ранее в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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