https://ria.ru/20221026/avstriya-1827004275.html

В Вене напомнили, что нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции

В Вене напомнили, что нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции - РИА Новости, 26.10.2022

В Вене напомнили, что нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции

Нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции, он особенно актуален сегодня, говорится в совместном заявлении канцлера Карла Нехаммера и вице-канцлера... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:43

2022-10-26T17:43

2022-10-26T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

австрия

карл нехаммер

вена

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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Нейтралитет Австрии прочно закреплен в конституции, он особенно актуален сегодня, говорится в совместном заявлении канцлера Карла Нехаммера и вице-канцлера Вернера Коглера, приуроченном к очередной годовщине восстановления суверенитета республики.Австрия стала нейтральной страной 26 октября 1955 года и уже более полувека строит свою внешнюю политику с учетом своего особого международного статуса – постоянного нейтралитета. Сегодня в республике широко отмечают 67-летнюю годовщину данного события, 26 октября в Австрии считается национальным праздником."Сегодня в национальный праздник мы празднуем независимость и нейтралитет Австрии, которые прочно закреплены в нашей конституции", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства.В документе отмечается, что текущее усиление обороноспособности страны "является вкладом Австрии в сильную политику мира, безопасности и внешнюю политику объединенной Европы".Несмотря на то, что экономические последствия конфликта на Украине "ежедневно становятся ощутимыми для все большего числа людей" в Австрии, Вена не рассматривает Россию в качестве торгового партнера из-за "шантажа поставками энергоносителями", указано в заявлении руководства страны.Эрозия нейтралитета Австрии налицо, это будет иметь последствия для отношений с Москвой, заявил ранее в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20221026/avstriya-1826950908.html

https://ria.ru/20221026/lyubinskiy-1826946939.html

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

австрия

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австрия, карл нехаммер, вена