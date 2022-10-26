https://ria.ru/20221026/avstriya-1826950908.html
Австрию используют для транзита вооружений Украине, заявил посол России
Австрию используют для транзита вооружений Украине, заявил посол России - РИА Новости, 26.10.2022
Австрию используют для транзита вооружений Украине, заявил посол России
Территория Австрии негласно используется для транзита вооружений Киеву, этот и другие шаги "неясно, как соотносятся" с нейтральным статусом республики, заявил в РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:32
2022-10-26T15:32
2022-10-26T16:39
специальная военная операция на украине
австрия
россия
в мире
дмитрий любинский
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Территория Австрии негласно используется для транзита вооружений Киеву, этот и другие шаги "неясно, как соотносятся" с нейтральным статусом республики, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский."Неясно, например, как с этим принципом (о нейтралитете – ред.) соотносится выделяемая Веной финпомощь Украине, связанная с поставками в том числе военной амуниции и защитной экипировки, молчаливое согласие на все новые транши ЕС на нужды киевской военщины, поддержка так называемой военно-учебной миссии ЕС. Из уст отдельных австрийских политиков даже уже звучат призывы к прямым поставкам Украине летальных вооружений. Территория Австрии без шума используется для транзита вооружений для киевского режима. Но об этом нам поступают нередкие обращения и видеоматериалы от взволнованных граждан", - заявил высокопоставленный дипломат. Он добавил, что с началом спецоперации на Украине в Москве "вынуждены с сожалением констатировать демонстративный отход политического руководства Австрии от устоявшейся в международной практике трактовки нейтрального статуса в сторону его исключительно военного измерения".Читайте полный текст интервью Дмитрия Любинского >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, россия, в мире, дмитрий любинский, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Австрия, Россия, В мире, Дмитрий Любинский, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:32 26.10.2022 (обновлено: 16:39 26.10.2022)
Австрию используют для транзита вооружений Украине, заявил посол России
Посол Любинский: Австрия негласно пропускает через свою территорию оружие для Украины