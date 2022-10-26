Рейтинг@Mail.ru
Австрию используют для транзита вооружений Украине, заявил посол России - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/avstriya-1826950908.html
Австрию используют для транзита вооружений Украине, заявил посол России
Австрию используют для транзита вооружений Украине, заявил посол России - РИА Новости, 26.10.2022
Австрию используют для транзита вооружений Украине, заявил посол России
Территория Австрии негласно используется для транзита вооружений Киеву, этот и другие шаги "неясно, как соотносятся" с нейтральным статусом республики, заявил в РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:32
2022-10-26T16:39
специальная военная операция на украине
австрия
россия
в мире
дмитрий любинский
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8b08ce8608afacdef953553f4d68b6ed.jpg
ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Территория Австрии негласно используется для транзита вооружений Киеву, этот и другие шаги "неясно, как соотносятся" с нейтральным статусом республики, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский."Неясно, например, как с этим принципом (о нейтралитете – ред.) соотносится выделяемая Веной финпомощь Украине, связанная с поставками в том числе военной амуниции и защитной экипировки, молчаливое согласие на все новые транши ЕС на нужды киевской военщины, поддержка так называемой военно-учебной миссии ЕС. Из уст отдельных австрийских политиков даже уже звучат призывы к прямым поставкам Украине летальных вооружений. Территория Австрии без шума используется для транзита вооружений для киевского режима. Но об этом нам поступают нередкие обращения и видеоматериалы от взволнованных граждан", - заявил высокопоставленный дипломат. Он добавил, что с началом спецоперации на Украине в Москве "вынуждены с сожалением констатировать демонстративный отход политического руководства Австрии от устоявшейся в международной практике трактовки нейтрального статуса в сторону его исключительно военного измерения".Читайте полный текст интервью Дмитрия Любинского &gt;&gt;
https://ria.ru/20221019/posol-1825246552.html
австрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598891776_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b6adfb7d24678a2fb4de79a13d4eb70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
австрия, россия, в мире, дмитрий любинский, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Австрия, Россия, В мире, Дмитрий Любинский, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:32 26.10.2022 (обновлено: 16:39 26.10.2022)
 
Австрию используют для транзита вооружений Украине, заявил посол России

Посол Любинский: Австрия негласно пропускает через свою территорию оружие для Украины

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 26 окт - РИА Новости. Территория Австрии негласно используется для транзита вооружений Киеву, этот и другие шаги "неясно, как соотносятся" с нейтральным статусом республики, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"Неясно, например, как с этим принципом (о нейтралитете – ред.) соотносится выделяемая Веной финпомощь Украине, связанная с поставками в том числе военной амуниции и защитной экипировки, молчаливое согласие на все новые транши ЕС на нужды киевской военщины, поддержка так называемой военно-учебной миссии ЕС. Из уст отдельных австрийских политиков даже уже звучат призывы к прямым поставкам Украине летальных вооружений. Территория Австрии без шума используется для транзита вооружений для киевского режима. Но об этом нам поступают нередкие обращения и видеоматериалы от взволнованных граждан", - заявил высокопоставленный дипломат.
Он добавил, что с началом спецоперации на Украине в Москве "вынуждены с сожалением констатировать демонстративный отход политического руководства Австрии от устоявшейся в международной практике трактовки нейтрального статуса в сторону его исключительно военного измерения".
Читайте полный текст интервью Дмитрия Любинского >>
Противотанковая мина, заминированная ВСУ в Луганской народной республике. - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 23:31Специальная военная операция на Украине
Посол России в Австрии осудил эксперта, рассуждавшего о минах на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАвстрияРоссияВ миреДмитрий ЛюбинскийУкраинаЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала