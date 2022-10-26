https://ria.ru/20221026/auditoriya-1826761862.html
Аудитория проекта "Открой#Моспром" превысила 11 миллионов человек
Аудитория проекта "Открой#Моспром" превысила 11 миллионов человек - РИА Новости, 26.10.2022
Аудитория проекта "Открой#Моспром" превысила 11 миллионов человек
Более 11 миллионов человек с 2019 года посетили столичные фабрики и заводы в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T07:18
2022-10-26T07:18
2022-10-26T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
проект
москва
промышленность
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Более 11 миллионов человек с 2019 года посетили столичные фабрики и заводы в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной (ДИПП).Благодаря проекту "Открой#Моспром" жители и гости столицы могут побывать на экскурсиях по предприятиям столицы, посетить интерактивные и фотовыставки, принять участие в промышленных квизах, хакатонах и мастер-классах, а также попасть на концерты и спектакли, которые проходят на производственных площадках города."Уже около четырех лет мы знакомим аудиторию с московской промышленностью. За это время провели свыше 1,1 тысячи экскурсий по 100 предприятиям города и около 70 онлайн-туров. На данный момент общее число участников проекта "Открой#Моспром" превысило 11 миллионов человек. При этом каждый сезон мы получаем обратную связь от гостей и корректируем программу. Например, чтобы посетители могли не только понаблюдать за процессом производства, но и поучаствовать в нем, мы расширили список мастер-классов. Планируем и дальше внедрять в проект новые форматы, проводить больше интерактивных мероприятий и, безусловно, увеличивать количество предприятий, которые могут посетить гости и жители Москвы", — сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.Глава ведомства добавил, что в текущем году к проекту присоединились еще около 20 производств. Например, гости впервые побывали на заводе "МонАрх" и увидели, как собираются готовые жилые помещения, а также на заводе по переработке техники "Экотехпром". Интересный опыт получили посетители экскурсии по косметической фабрике "Свобода". Во время мастер-класса их учили делать зубную пасту.
https://ria.ru/20221025/oborudovanie-1826401653.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владислав овчинский, проект, москва, промышленность
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Проект, Москва, Промышленность
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Более 11 миллионов человек с 2019 года посетили столичные фабрики и заводы в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной (ДИПП).
Благодаря проекту "Открой#Моспром" жители и гости столицы могут побывать на экскурсиях по предприятиям столицы, посетить интерактивные и фотовыставки, принять участие в промышленных квизах, хакатонах и мастер-классах, а также попасть на концерты и спектакли, которые проходят на производственных площадках города.
"Уже около четырех лет мы знакомим аудиторию с московской промышленностью. За это время провели свыше 1,1 тысячи экскурсий по 100 предприятиям города и около 70 онлайн-туров. На данный момент общее число участников проекта "Открой#Моспром" превысило 11 миллионов человек. При этом каждый сезон мы получаем обратную связь от гостей и корректируем программу. Например, чтобы посетители могли не только понаблюдать за процессом производства, но и поучаствовать в нем, мы расширили список мастер-классов. Планируем и дальше внедрять в проект новые форматы, проводить больше интерактивных мероприятий и, безусловно, увеличивать количество предприятий, которые могут посетить гости и жители Москвы", — сказал руководитель департамента Владислав Овчинский
.
Глава ведомства добавил, что в текущем году к проекту присоединились еще около 20 производств. Например, гости впервые побывали на заводе "МонАрх" и увидели, как собираются готовые жилые помещения, а также на заводе по переработке техники "Экотехпром". Интересный опыт получили посетители экскурсии по косметической фабрике "Свобода". Во время мастер-класса их учили делать зубную пасту.