01:10 26.10.2022 (обновлено: 10:53 26.10.2022)
Симоньян заявила, что Армения запретила ей въезд в страну
Симоньян заявила, что ей и депутату Госдумы Затулину запрещен въезд в Армению
© РИА Новости / RT / Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство Армении запретило въезд для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, сообщила сама Симоньян в Telegram-канале.
"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", — отметила журналистка.
Вчера Затулин заявил, что парламент Армении назвал его въезд в страну нежелательным за высказывания в адрес республики.
Ранее аффилированная с премьером Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" написала, что парламентарию запрещен въезд в республику. По информации издания, теперь его там считают персоной нон грата. В публикации утверждается, что Затулин в своих публичных интервью "неоднократно обвинял Ереван в поражении в 44-дневной войне", говорил, что глава правительства должен покинуть свой пост, а также утверждал, что власти республики вбивают клин в отношения с Россией.
2 сентября, 05:47Посольство России прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян