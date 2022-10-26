Рейтинг@Mail.ru
Симоньян заявила, что Армения запретила ей въезд в страну - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/armeniya-1826793397.html
Симоньян заявила, что Армения запретила ей въезд в страну
Симоньян заявила, что Армения запретила ей въезд в страну - РИА Новости, 26.10.2022
Симоньян заявила, что Армения запретила ей въезд в страну
Правительство Армении запретило въезд для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и первого заместителя комитета... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T01:10
2022-10-26T10:53
в мире
константин затулин
маргарита симоньян
никол пашинян
армения
госдума рф
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:78:2467:1466_1920x0_80_0_0_b984583709660141d7f8e03dade7f357.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство Армении запретило въезд для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, сообщила сама Симоньян в Telegram-канале.Вчера Затулин заявил, что парламент Армении назвал его въезд в страну нежелательным за высказывания в адрес республики.Ранее аффилированная с премьером Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" написала, что парламентарию запрещен въезд в республику. По информации издания, теперь его там считают персоной нон грата. В публикации утверждается, что Затулин в своих публичных интервью "неоднократно обвинял Ереван в поражении в 44-дневной войне", говорил, что глава правительства должен покинуть свой пост, а также утверждал, что власти республики вбивают клин в отношения с Россией.
https://ria.ru/20220902/ssha-1813892815.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:0:2467:1851_1920x0_80_0_0_03b8a94414e1b88578c1c7da43b1ace7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, константин затулин, маргарита симоньян, никол пашинян, армения, госдума рф, снг
В мире, Константин Затулин, Маргарита Симоньян, Никол Пашинян, Армения, Госдума РФ, СНГ
01:10 26.10.2022 (обновлено: 10:53 26.10.2022)
 
Симоньян заявила, что Армения запретила ей въезд в страну

Симоньян заявила, что ей и депутату Госдумы Затулину запрещен въезд в Армению

© РИА Новости / RT / Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / RT
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство Армении запретило въезд для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, сообщила сама Симоньян в Telegram-канале.

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", — отметила журналистка.

Вчера Затулин заявил, что парламент Армении назвал его въезд в страну нежелательным за высказывания в адрес республики.
Ранее аффилированная с премьером Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" написала, что парламентарию запрещен въезд в республику. По информации издания, теперь его там считают персоной нон грата. В публикации утверждается, что Затулин в своих публичных интервью "неоднократно обвинял Ереван в поражении в 44-дневной войне", говорил, что глава правительства должен покинуть свой пост, а также утверждал, что власти республики вбивают клин в отношения с Россией.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 05:47
Посольство России прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян
 
В миреКонстантин ЗатулинМаргарита СимоньянНикол ПашинянАрменияГосдума РФСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала