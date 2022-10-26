https://ria.ru/20221026/armeniya-1826793397.html

Симоньян заявила, что Армения запретила ей въезд в страну

Симоньян заявила, что Армения запретила ей въезд в страну - РИА Новости, 26.10.2022

Симоньян заявила, что Армения запретила ей въезд в страну

Правительство Армении запретило въезд для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и первого заместителя комитета... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T01:10

2022-10-26T01:10

2022-10-26T10:53

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константин затулин

маргарита симоньян

никол пашинян

армения

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снг

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство Армении запретило въезд для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и первого заместителя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, сообщила сама Симоньян в Telegram-канале.Вчера Затулин заявил, что парламент Армении назвал его въезд в страну нежелательным за высказывания в адрес республики.Ранее аффилированная с премьером Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" написала, что парламентарию запрещен въезд в республику. По информации издания, теперь его там считают персоной нон грата. В публикации утверждается, что Затулин в своих публичных интервью "неоднократно обвинял Ереван в поражении в 44-дневной войне", говорил, что глава правительства должен покинуть свой пост, а также утверждал, что власти республики вбивают клин в отношения с Россией.

https://ria.ru/20220902/ssha-1813892815.html

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в мире, константин затулин, маргарита симоньян, никол пашинян, армения, госдума рф, снг