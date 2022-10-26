Рейтинг@Mail.ru
Защита коммерческого директора Собчак Суханова обжалует его арест - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/arest-1827046704.html
Защита коммерческого директора Собчак Суханова обжалует его арест
Защита коммерческого директора Собчак Суханова обжалует его арест - РИА Новости, 26.10.2022
Защита коммерческого директора Собчак Суханова обжалует его арест
Защита коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова обжалует его арест по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T21:00
2022-10-26T21:09
ксения собчак
происшествия
сергей чемезов
москва
россия
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827035836_0:0:3009:1692_1920x0_80_0_0_dcb8fac89e07cfd434c50ef6229a8ce0.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Защита коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова обжалует его арест по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Липатова.В среду Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря коммерческого директора журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет". Сам Суханов заявил в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы. Деньги Суханову передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.Дело расследует ГСУ ГУМВД России по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221026/sobchak-1827036491.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827035836_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_5339514deb39cef5063ecaab59fd6f42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ксения собчак, происшествия, сергей чемезов, москва, россия, ростех
Ксения Собчак, Происшествия, Сергей Чемезов, Москва, Россия, Ростех
21:00 26.10.2022 (обновлено: 21:09 26.10.2022)
 
Защита коммерческого директора Собчак Суханова обжалует его арест

Адвокат Липатова: защита коммерческого директора Собчак Суханова обжалует его арест

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкКоммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы
Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак Oсторожно Media Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Защита коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова обжалует его арест по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Липатова.
"Мы подумали и скорее всего обжалуем (арест)",- сказала собеседница агентства.
В среду Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря коммерческого директора журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет". Сам Суханов заявил в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы. Деньги Суханову передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.
Дело расследует ГСУ ГУМВД России по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 19:51
Источник: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы
 
Ксения СобчакПроисшествияСергей ЧемезовМоскваРоссияРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала