21:00 26.10.2022 (обновлено: 21:09 26.10.2022)
Защита коммерческого директора Собчак Суханова обжалует его арест
Адвокат Липатова: защита коммерческого директора Собчак Суханова обжалует его арест
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкКоммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы
Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Защита коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова обжалует его арест по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Липатова.
"Мы подумали и скорее всего обжалуем (арест)",- сказала собеседница агентства.
В среду Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря коммерческого директора журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет". Сам Суханов заявил в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы. Деньги Суханову передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.
Дело расследует ГСУ ГУМВД России по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.