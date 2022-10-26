https://ria.ru/20221026/arest-1827046704.html

Защита коммерческого директора Собчак Суханова обжалует его арест

Защита коммерческого директора Собчак Суханова обжалует его арест - РИА Новости, 26.10.2022

Защита коммерческого директора Собчак Суханова обжалует его арест

Защита коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова обжалует его арест по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T21:00

2022-10-26T21:00

2022-10-26T21:09

ксения собчак

происшествия

сергей чемезов

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россия

ростех

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Защита коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова обжалует его арест по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Липатова.В среду Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря коммерческого директора журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет". Сам Суханов заявил в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы. Деньги Суханову передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.Дело расследует ГСУ ГУМВД России по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221026/sobchak-1827036491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ксения собчак, происшествия, сергей чемезов, москва, россия, ростех