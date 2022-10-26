https://ria.ru/20221026/arest-1827006812.html
МВД запросило арест коммерческого директора Собчак и экс-главреда Tatler
МВД запросило арест коммерческого директора Собчак и экс-главреда Tatler - РИА Новости, 26.10.2022
МВД запросило арест коммерческого директора Собчак и экс-главреда Tatler
Главное следственное управление МВД РФ попросило заключить в СИЗО коммерческого директора журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова и бывшего РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:51
2022-10-26T17:51
2022-10-26T20:07
россия
происшествия
ксения собчак
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Главное следственное управление МВД РФ попросило заключить в СИЗО коммерческого директора журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту – Кузьмина), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря Суханова и Кузьмина, оба обвиняемые", - сказала собеседница агентства.И Суханов, и Романовский (Кузьмин) проходят по одному делу – как сообщал источник РИА Новости, оно касается вымогательства у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.Обоим предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере), санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Кроме того, ранее сегодня телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Сегодня другой собеседник агентства объяснил, что нынешние задержания - это "продолжение той большой истории".В медиахолдинг Собчак, в частности, входят Telegram-каналы "Кровавая барыня" и "Осторожно, новости".
https://ria.ru/20221026/sobchak-1826998837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, ксения собчак
Россия, Происшествия, Ксения Собчак
17:51 26.10.2022 (обновлено: 20:07 26.10.2022)
МВД запросило арест коммерческого директора Собчак и экс-главреда Tatler
МВД запросило арест коммерческого директора Ксении Собчак и экс-главреда Tatler
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Главное следственное управление МВД РФ попросило заключить в СИЗО коммерческого директора журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту – Кузьмина), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря Суханова и Кузьмина, оба обвиняемые", - сказала собеседница агентства.
И Суханов, и Романовский (Кузьмин) проходят по одному делу – как сообщал источник РИА Новости, оно касается вымогательства у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.
Обоим предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере), санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, ранее сегодня телеканал RT сообщил, что подозреваемой по делу о вымогательстве стала и сама Собчак. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не располагает.
В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.
По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Сегодня другой собеседник агентства объяснил, что нынешние задержания - это "продолжение той большой истории".
В медиахолдинг Собчак, в частности, входят Telegram-каналы "Кровавая барыня" и "Осторожно, новости".