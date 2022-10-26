https://ria.ru/20221026/arest-1826960951.html

Суд в Москве заочно арестовал американца по делу об обороте наркотиков

Суд в Москве заочно арестовал американца по делу об обороте наркотиков - РИА Новости, 26.10.2022

Суд в Москве заочно арестовал американца по делу об обороте наркотиков

Тверской суд Москвы заочно арестовал американца Эрика Кримера по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:58

2022-10-26T15:58

2022-10-26T15:58

россия

москва

происшествия

сша

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал американца Эрика Кримера по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости в суде."Суд 26 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Кримера меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.В России мужчине по ч.1. ст. 228 УК РФ грозит вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.Как следует из базы данных столичных судов, дело на Кримера возбудили в 2017 году.

https://ria.ru/20221026/obmen-1826893101.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, сша