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Суд в Москве заочно арестовал американца по делу об обороте наркотиков - РИА Новости, 26.10.2022
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Суд в Москве заочно арестовал американца по делу об обороте наркотиков
Суд в Москве заочно арестовал американца по делу об обороте наркотиков - РИА Новости, 26.10.2022
Суд в Москве заочно арестовал американца по делу об обороте наркотиков
Тверской суд Москвы заочно арестовал американца Эрика Кримера по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:58
2022-10-26T15:58
россия
москва
происшествия
сша
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал американца Эрика Кримера по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости в суде."Суд 26 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Кримера меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.В России мужчине по ч.1. ст. 228 УК РФ грозит вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.Как следует из базы данных столичных судов, дело на Кримера возбудили в 2017 году.
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россия, москва, происшествия, сша
Россия, Москва, Происшествия, США
15:58 26.10.2022
 
Суд в Москве заочно арестовал американца по делу об обороте наркотиков

Тверской суд Москвы заочно арестовал американца по делу о незаконном обороте наркотиков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал американца Эрика Кримера по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд 26 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Кримера меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
В России мужчине по ч.1. ст. 228 УК РФ грозит вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.
Как следует из базы данных столичных судов, дело на Кримера возбудили в 2017 году.
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