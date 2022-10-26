https://ria.ru/20221026/apteki-1826891731.html

В Херсоне можно приобрести все жизненно важные лекарства

В Херсоне можно приобрести все жизненно важные лекарства - РИА Новости, 26.10.2022

В Херсоне можно приобрести все жизненно важные лекарства

В городе Херсоне продолжают работу две аптеки, где можно приобрести все жизненно важные лекарства, также работают продуктовые магазины, сообщает администрация... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:09

2022-10-26T13:09

2022-10-26T13:09

общество

херсон

здоровье - общество

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В городе Херсоне продолжают работу две аптеки, где можно приобрести все жизненно важные лекарства, также работают продуктовые магазины, сообщает администрация Херсонской области."Несмотря на эвакуацию, в Херсоне работают аптеки: "Омега" по адресу проспект Ушакова, 49 (ЦУМ) и "Народная" по адресу ул. Ушакова, 30/1 и ул. Университетская, 151. Стоит отметить, что все жизненно важные лекарства представлены на прилавках", - говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.В городе также работают продуктовые магазины, добавили в администрации.

https://ria.ru/20221026/kherson-1826829702.html

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, херсон, здоровье - общество, херсонская область