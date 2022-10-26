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В Херсоне можно приобрести все жизненно важные лекарства - РИА Новости, 26.10.2022
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В Херсоне можно приобрести все жизненно важные лекарства
В Херсоне можно приобрести все жизненно важные лекарства - РИА Новости, 26.10.2022
В Херсоне можно приобрести все жизненно важные лекарства
В городе Херсоне продолжают работу две аптеки, где можно приобрести все жизненно важные лекарства, также работают продуктовые магазины, сообщает администрация... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:09
2022-10-26T13:09
общество
херсон
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В городе Херсоне продолжают работу две аптеки, где можно приобрести все жизненно важные лекарства, также работают продуктовые магазины, сообщает администрация Херсонской области."Несмотря на эвакуацию, в Херсоне работают аптеки: "Омега" по адресу проспект Ушакова, 49 (ЦУМ) и "Народная" по адресу ул. Ушакова, 30/1 и ул. Университетская, 151. Стоит отметить, что все жизненно важные лекарства представлены на прилавках", - говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.В городе также работают продуктовые магазины, добавили в администрации.
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общество, херсон, здоровье - общество, херсонская область
Общество, Херсон, Здоровье - Общество, Херсонская область
13:09 26.10.2022
 
В Херсоне можно приобрести все жизненно важные лекарства

В Херсоне есть все жизненно важные лекарства, в городе работают две аптеки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В городе Херсоне продолжают работу две аптеки, где можно приобрести все жизненно важные лекарства, также работают продуктовые магазины, сообщает администрация Херсонской области.
"Несмотря на эвакуацию, в Херсоне работают аптеки: "Омега" по адресу проспект Ушакова, 49 (ЦУМ) и "Народная" по адресу ул. Ушакова, 30/1 и ул. Университетская, 151. Стоит отметить, что все жизненно важные лекарства представлены на прилавках", - говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.
В городе также работают продуктовые магазины, добавили в администрации.
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ОбществоХерсонЗдоровье - ОбществоХерсонская область
 
 
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