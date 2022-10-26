https://ria.ru/20221026/amini-1827034100.html

В Иране прошли массовые беспорядки спустя 40 дней после гибели Махсы Амини

В Иране прошли массовые беспорядки спустя 40 дней после гибели Махсы Амини - РИА Новости, 26.10.2022

В Иране прошли массовые беспорядки спустя 40 дней после гибели Махсы Амини

Массовые беспорядки прошли в иранском городе Секкез в провинции Курдистан спустя 40 дней после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов, передает... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:34

2022-10-26T19:34

2022-10-26T19:34

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Массовые беспорядки прошли в иранском городе Секкез в провинции Курдистан спустя 40 дней после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов, передает агентство ISNA.Агентство отмечает, что акция прошла около кладбища в городе Секкез, она сопровождалась конфликтами участников беспорядков с полицией.По данным ISNA, на мероприятии присутствовали около 10 тысяч человек. По окончании церемонии на кладбище присутствующие выдвинулись в сторону Секкеза, когда отдельные лица начали подстрекать других к выступлениям.Некоторые люди, как пишет агентство, выкрикивали лозунги на местном курдском диалекте, прикрывали лицо, один человек развернул флаг Курдистана. Несмотря на то, что силы правопорядка не препятствовали присутствию людей на могиле Махсы Амини, ряд лиц попытались напасть на военный пост, но присутствующие помешали этому. Еще одна группа затеяла стычку с полицией, однако была разогнана.Агентство указывает, что после беспорядков для обеспечения безопасности интернет в городе был отключен.В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.

https://ria.ru/20221024/aktsiya-1826320857.html

https://ria.ru/20221020/provokatsiya-1825527235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, курдистан (иран), протесты