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В Иране прошли массовые беспорядки спустя 40 дней после гибели Махсы Амини - РИА Новости, 26.10.2022
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В Иране прошли массовые беспорядки спустя 40 дней после гибели Махсы Амини
В Иране прошли массовые беспорядки спустя 40 дней после гибели Махсы Амини - РИА Новости, 26.10.2022
В Иране прошли массовые беспорядки спустя 40 дней после гибели Махсы Амини
Массовые беспорядки прошли в иранском городе Секкез в провинции Курдистан спустя 40 дней после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов, передает... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:34
2022-10-26T19:34
в мире
иран
курдистан (иран)
протесты
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Массовые беспорядки прошли в иранском городе Секкез в провинции Курдистан спустя 40 дней после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов, передает агентство ISNA.Агентство отмечает, что акция прошла около кладбища в городе Секкез, она сопровождалась конфликтами участников беспорядков с полицией.По данным ISNA, на мероприятии присутствовали около 10 тысяч человек. По окончании церемонии на кладбище присутствующие выдвинулись в сторону Секкеза, когда отдельные лица начали подстрекать других к выступлениям.Некоторые люди, как пишет агентство, выкрикивали лозунги на местном курдском диалекте, прикрывали лицо, один человек развернул флаг Курдистана. Несмотря на то, что силы правопорядка не препятствовали присутствию людей на могиле Махсы Амини, ряд лиц попытались напасть на военный пост, но присутствующие помешали этому. Еще одна группа затеяла стычку с полицией, однако была разогнана.Агентство указывает, что после беспорядков для обеспечения безопасности интернет в городе был отключен.В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
https://ria.ru/20221024/aktsiya-1826320857.html
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в мире, иран, курдистан (иран), протесты
В мире, Иран, Курдистан (Иран), Протесты
19:34 26.10.2022
 
В Иране прошли массовые беспорядки спустя 40 дней после гибели Махсы Амини

Массовые беспорядки прошли в иранском Курдистане спустя 40 дней после гибели Махсы Амини

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Массовые беспорядки прошли в иранском городе Секкез в провинции Курдистан спустя 40 дней после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов, передает агентство ISNA.
Агентство отмечает, что акция прошла около кладбища в городе Секкез, она сопровождалась конфликтами участников беспорядков с полицией.
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По данным ISNA, на мероприятии присутствовали около 10 тысяч человек. По окончании церемонии на кладбище присутствующие выдвинулись в сторону Секкеза, когда отдельные лица начали подстрекать других к выступлениям.
Некоторые люди, как пишет агентство, выкрикивали лозунги на местном курдском диалекте, прикрывали лицо, один человек развернул флаг Курдистана. Несмотря на то, что силы правопорядка не препятствовали присутствию людей на могиле Махсы Амини, ряд лиц попытались напасть на военный пост, но присутствующие помешали этому. Еще одна группа затеяла стычку с полицией, однако была разогнана.
Агентство указывает, что после беспорядков для обеспечения безопасности интернет в городе был отключен.
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
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