https://ria.ru/20221026/altay-1827057604.html
В Республике Алтай мужчина из ревности зарезал бывшую супругу
В Республике Алтай мужчина из ревности зарезал бывшую супругу - РИА Новости, 26.10.2022
В Республике Алтай мужчина из ревности зарезал бывшую супругу
Бывший муж из ревности зарезал мать четверых детей в Республике Алтай, мужчину заключили под стражу, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:45
2022-10-26T22:45
2022-10-26T22:45
происшествия
республика алтай
россия
кош-агачский район
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БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Бывший муж из ревности зарезал мать четверых детей в Республике Алтай, мужчину заключили под стражу, сообщают в СУСК РФ по региону.По версии следствия, в Онгудайском районе мужчина увидел свою бывшую жену с другим, после чего из ревности стал преследовать женщину, уехавшую от него на своем автомобиле."Воспользовавшись тем, что женщина съехала с автодороги, совершив вынужденную остановку, разъяренный мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло дверцы, схватил увиденный им в машине складной нож, клинком которого нанес потерпевшей множественные удары в область грудной клетки и шеи. От полученных телесных повреждений 37-летная женщина скончалась на месте происшествия", - уточняют в ведомстве.Осознав произошедшее, экс-супруг позвонил в полицию и все рассказал."У потерпевшей осталось четверо малолетних детей в возрасте от 3 до 13 лет, которые переданы на попечение близким родственникам. Следственным управлением инициировано принятие министерством образования, министерством труда и социального развития республики мер социальной поддержки и психологической реабилитации в отношении несовершеннолетних детей потерпевшей", - отмечают в СУСК.
https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html
республика алтай
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика алтай, россия, кош-агачский район
Происшествия, Республика Алтай, Россия, Кош-Агачский район
В Республике Алтай мужчина из ревности зарезал бывшую супругу
СК: в Республике Алтай мужчина из ревности зарезал бывшую супругу, мать четверых детей
БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости.
Бывший муж из ревности зарезал мать четверых детей в Республике Алтай, мужчину заключили под стражу, сообщают
в СУСК РФ по региону.
"39-летнему жителю Кош-Агачского района
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в Онгудайском районе
мужчина увидел свою бывшую жену с другим, после чего из ревности стал преследовать женщину, уехавшую от него на своем автомобиле.
"Воспользовавшись тем, что женщина съехала с автодороги, совершив вынужденную остановку, разъяренный мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло дверцы, схватил увиденный им в машине складной нож, клинком которого нанес потерпевшей множественные удары в область грудной клетки и шеи. От полученных телесных повреждений 37-летная женщина скончалась на месте происшествия", - уточняют в ведомстве.
Осознав произошедшее, экс-супруг позвонил в полицию и все рассказал.
"У потерпевшей осталось четверо малолетних детей в возрасте от 3 до 13 лет, которые переданы на попечение близким родственникам. Следственным управлением инициировано принятие министерством образования, министерством труда и социального развития республики мер социальной поддержки и психологической реабилитации в отношении несовершеннолетних детей потерпевшей", - отмечают в СУСК.