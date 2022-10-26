https://ria.ru/20221026/altay-1827057604.html

В Республике Алтай мужчина из ревности зарезал бывшую супругу

В Республике Алтай мужчина из ревности зарезал бывшую супругу - РИА Новости, 26.10.2022

В Республике Алтай мужчина из ревности зарезал бывшую супругу

Бывший муж из ревности зарезал мать четверых детей в Республике Алтай, мужчину заключили под стражу, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T22:45

2022-10-26T22:45

2022-10-26T22:45

происшествия

республика алтай

россия

кош-агачский район

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БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Бывший муж из ревности зарезал мать четверых детей в Республике Алтай, мужчину заключили под стражу, сообщают в СУСК РФ по региону.По версии следствия, в Онгудайском районе мужчина увидел свою бывшую жену с другим, после чего из ревности стал преследовать женщину, уехавшую от него на своем автомобиле."Воспользовавшись тем, что женщина съехала с автодороги, совершив вынужденную остановку, разъяренный мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло дверцы, схватил увиденный им в машине складной нож, клинком которого нанес потерпевшей множественные удары в область грудной клетки и шеи. От полученных телесных повреждений 37-летная женщина скончалась на месте происшествия", - уточняют в ведомстве.Осознав произошедшее, экс-супруг позвонил в полицию и все рассказал."У потерпевшей осталось четверо малолетних детей в возрасте от 3 до 13 лет, которые переданы на попечение близким родственникам. Следственным управлением инициировано принятие министерством образования, министерством труда и социального развития республики мер социальной поддержки и психологической реабилитации в отношении несовершеннолетних детей потерпевшей", - отмечают в СУСК.

https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, республика алтай, россия, кош-агачский район