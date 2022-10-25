https://ria.ru/20221025/zemletryasenie-1826418811.html

В Приангарье произошло землетрясение

В Приангарье произошло землетрясение - РИА Новости, 25.10.2022

В Приангарье произошло землетрясение

В Иркутской области утром во вторник произошло землетрясение интенсивностью до 4 баллов, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T04:27

2022-10-25T04:27

2022-10-25T04:28

происшествия

иркутская область

байкал

иркутск

российская академия наук

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ИРКУТСК, 25 окт – РИА Новости. В Иркутской области утром во вторник произошло землетрясение интенсивностью до 4 баллов, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.Жители Иркутска ощутили землетрясение в 8.00 (3.00 мск)."Зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс: 12.4 Интенсивность, баллы: Иркутск 3-4 балла, Байкальск, Шелехов, Ангарск 3 балла", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости заместитель директора Байкальского филиала единой геофизической службы РАН Владимир Чечельницкий, эпицентр землетрясения находился вблизи поселка Листвянка на юге Байкала.На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное 14 октября также произошло землетрясение. Тогда магнитуда в эпицентре составила 5,9, интенсивность - 7,9 баллов.

https://ria.ru/20221014/zemletryasenie-1823884955.html

https://ria.ru/20221014/zemletryasenie-1823887483.html

иркутская область

байкал

иркутск

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происшествия, иркутская область, байкал, иркутск, российская академия наук