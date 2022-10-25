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В Приангарье произошло землетрясение - РИА Новости, 25.10.2022
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В Приангарье произошло землетрясение
В Приангарье произошло землетрясение - РИА Новости, 25.10.2022
В Приангарье произошло землетрясение
В Иркутской области утром во вторник произошло землетрясение интенсивностью до 4 баллов, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T04:27
2022-10-25T04:28
происшествия
иркутская область
байкал
иркутск
российская академия наук
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ИРКУТСК, 25 окт – РИА Новости. В Иркутской области утром во вторник произошло землетрясение интенсивностью до 4 баллов, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.Жители Иркутска ощутили землетрясение в 8.00 (3.00 мск)."Зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс: 12.4 Интенсивность, баллы: Иркутск 3-4 балла, Байкальск, Шелехов, Ангарск 3 балла", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости заместитель директора Байкальского филиала единой геофизической службы РАН Владимир Чечельницкий, эпицентр землетрясения находился вблизи поселка Листвянка на юге Байкала.На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное 14 октября также произошло землетрясение. Тогда магнитуда в эпицентре составила 5,9, интенсивность - 7,9 баллов.
https://ria.ru/20221014/zemletryasenie-1823884955.html
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, байкал, иркутск, российская академия наук
Происшествия, Иркутская область, Байкал, Иркутск, Российская академия наук
04:27 25.10.2022 (обновлено: 04:28 25.10.2022)
 
В Приангарье произошло землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью до четырех баллов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкГлазковский мост через реку Ангару в Иркутске
Глазковский мост через реку Ангару в Иркутске - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Глазковский мост через реку Ангару в Иркутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 25 окт – РИА Новости. В Иркутской области утром во вторник произошло землетрясение интенсивностью до 4 баллов, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Жители Иркутска ощутили землетрясение в 8.00 (3.00 мск).
Побережье озера Байкал - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 04:55
В Приангарье ощутили землетрясение на озере Байкал
"Зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс: 12.4 Интенсивность, баллы: Иркутск 3-4 балла, Байкальск, Шелехов, Ангарск 3 балла", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости заместитель директора Байкальского филиала единой геофизической службы РАН Владимир Чечельницкий, эпицентр землетрясения находился вблизи поселка Листвянка на юге Байкала.
На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное 14 октября также произошло землетрясение. Тогда магнитуда в эпицентре составила 5,9, интенсивность - 7,9 баллов.
Вид на Улан-Уде - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 06:18
Из-за землетрясения в Улан-Удэ обследуют здания и дома
 
ПроисшествияИркутская областьБайкалИркутскРоссийская академия наук
 
 
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