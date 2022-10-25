https://ria.ru/20221025/zelenskiy-1826769340.html

В Сети раскрыли смысл поста Зеленского о новом премьере Британии

В Сети раскрыли смысл поста Зеленского о новом премьере Британии - РИА Новости, 25.10.2022

В Сети раскрыли смысл поста Зеленского о новом премьере Британии

Пользователей Twitter раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского, где он поздравил Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T20:38

2022-10-25T20:38

2022-10-25T21:37

в мире

риши сунак

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователей Twitter раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского, где он поздравил Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании, так как увидели в нем намек на попытку получить очередную финансовую помощь.В своей публикации Зеленский поздравил нового главу британского правительства и написал, что готов продолжать наращивать стратегическое сотрудничество между Украиной и Великобританией, в чем комментаторы увидели скрытый смысл."Перевод: "поздравляю, теперь вы должны дать мне денег", — написал пользователь Tristan."Ты скоро будешь просить денег, вот что ты имеешь в виду", — подметил Faizz."Вы выстраиваетесь в очередь, чтобы выпросить еще немного, да?" — сыронизировал Akirabi Yusuf khilla."То есть вы готовы потребовать больше денег и оружия ?!" — возмутился Klaus."У тебя достаточно денег, хватит выпрашивать", — заявил комментатор.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должности нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, последовавшей после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

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https://ria.ru/20221025/zelenskiy-1826434359.html

https://ria.ru/20221025/sunak-1826605847.html

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в мире, риши сунак, владимир зеленский, борис джонсон, великобритания, украина, twitter