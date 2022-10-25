https://ria.ru/20221025/zelenskiy-1826769340.html
В Сети раскрыли смысл поста Зеленского о новом премьере Британии
В Сети раскрыли смысл поста Зеленского о новом премьере Британии - РИА Новости, 25.10.2022
В Сети раскрыли смысл поста Зеленского о новом премьере Британии
Пользователей Twitter раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского, где он поздравил Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T20:38
2022-10-25T20:38
2022-10-25T21:37
в мире
риши сунак
владимир зеленский
борис джонсон
великобритания
украина
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователей Twitter раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского, где он поздравил Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании, так как увидели в нем намек на попытку получить очередную финансовую помощь.В своей публикации Зеленский поздравил нового главу британского правительства и написал, что готов продолжать наращивать стратегическое сотрудничество между Украиной и Великобританией, в чем комментаторы увидели скрытый смысл."Перевод: "поздравляю, теперь вы должны дать мне денег", — написал пользователь Tristan."Ты скоро будешь просить денег, вот что ты имеешь в виду", — подметил Faizz."Вы выстраиваетесь в очередь, чтобы выпросить еще немного, да?" — сыронизировал Akirabi Yusuf khilla."То есть вы готовы потребовать больше денег и оружия ?!" — возмутился Klaus."У тебя достаточно денег, хватит выпрашивать", — заявил комментатор.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должности нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, последовавшей после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826753602.html
https://ria.ru/20221025/zelenskiy-1826434359.html
https://ria.ru/20221025/sunak-1826605847.html
https://ria.ru/20221024/izrail-1826362148.html
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_ad515c84c1b3100a01be8d10386d4eeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, владимир зеленский, борис джонсон, великобритания, украина, twitter
В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Великобритания, Украина, Twitter
20:38 25.10.2022 (обновлено: 21:37 25.10.2022)
В Сети раскрыли смысл поста Зеленского о новом премьере Британии
Пользователи Twitter назвали Зеленского "попрошайкой" в ответ на его поздравления Сунаку
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости
. Пользователей Twitter
раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского, где он поздравил Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании, так как увидели в нем намек на попытку получить очередную финансовую помощь.
В своей публикации Зеленский поздравил нового главу британского правительства и написал, что готов продолжать наращивать стратегическое сотрудничество между Украиной и Великобританией, в чем комментаторы увидели скрытый смысл.
"Перевод: "поздравляю, теперь вы должны дать мне денег", — написал пользователь Tristan.
"Ты скоро будешь просить денег, вот что ты имеешь в виду", — подметил Faizz.
"Вы выстраиваетесь в очередь, чтобы выпросить еще немного, да?" — сыронизировал Akirabi Yusuf khilla.
"То есть вы готовы потребовать больше денег и оружия ?!" — возмутился Klaus.
"У тебя достаточно денег, хватит выпрашивать", — заявил комментатор.
Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должности нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон
. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс
была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, последовавшей после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.