https://ria.ru/20221025/zelenskiy-1826434359.html
В Израиле призвали Зеленского заткнуться после его упреков
В Израиле призвали Зеленского заткнуться после его упреков - РИА Новости, 25.10.2022
В Израиле призвали Зеленского заткнуться после его упреков
Читатели израильской газеты The Jerusalem Post активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Иерусалим не помогает Киеву. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:26
2022-10-25T09:26
2022-10-25T12:09
в мире
владимир зеленский
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украина
иерусалим
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россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели израильской газеты The Jerusalem Post активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Иерусалим не помогает Киеву. "Я устал от того, что Зеленский считает, что мы ему что-то должны", — написал один из комментаторов. "Зеленский действует мне на нервы", — поддержал другой. "Украина не может свалить это на Израиль. Зеленский решил бросить вызов России, подав заявку в НАТО. Решения имеют последствия. Израиль не слепой герой", — добавил третий. "Есть ли союзник Украины, которого Зеленский еще не оскорблял?" — спросил пользователь."Вам лучше заткнуться — и вы могли бы предотвратить этот конфликт, отказавшись от вступления в НАТО, — и перестать пытаться принести в жертву Израиль", — заключил читатель. Накануне, в видеообращении к участникам конференции Haaretz Democracy Conference, Зеленский упрекнул Израиль в том, что тот не помогает Украине оружием, поскольку не желает "раздражать Кремль". До этого израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль продолжит гуманитарную помощь Украине, но не будет выделять для нее вооружения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825081831.html
https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, израиль, украина, иерусалим, нато, россия
В мире, Владимир Зеленский, Израиль, Украина, Иерусалим, НАТО, Россия
09:26 25.10.2022 (обновлено: 12:09 25.10.2022)
В Израиле призвали Зеленского заткнуться после его упреков
Читатели израильской The Jerusalem Post раскритиковали Зеленского из-за требования оружия
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Читатели израильской газеты The Jerusalem Post
активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Иерусалим не помогает Киеву.
"Я устал от того, что Зеленский считает, что мы ему что-то должны", — написал один из комментаторов.
"Зеленский действует мне на нервы", — поддержал другой.
"Украина не может свалить это на Израиль. Зеленский решил бросить вызов России, подав заявку в НАТО. Решения имеют последствия. Израиль не слепой герой", — добавил третий.
"Есть ли союзник Украины, которого Зеленский еще не оскорблял?" — спросил пользователь.
"Вам лучше заткнуться — и вы могли бы предотвратить этот конфликт, отказавшись от вступления в НАТО, — и перестать пытаться принести в жертву Израиль", — заключил читатель.
Накануне, в видеообращении к участникам конференции Haaretz Democracy Conference, Зеленский упрекнул Израиль в том, что тот не помогает Украине оружием, поскольку не желает "раздражать Кремль". До этого израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль продолжит гуманитарную помощь Украине, но не будет выделять для нее вооружения.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО
продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.