https://ria.ru/20221025/zayavlenie-1826755525.html
Россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления
Россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления - РИА Новости, 25.10.2022
Россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления
Минтруд РФ с 2025 года планирует сообщать россиянам о том, что их статус изменился – они стали предпенсионерами, в беззаявительном порядке, сообщили журналистам РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:19
2022-10-25T19:19
2022-10-25T19:19
общество
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минтруд РФ с 2025 года планирует сообщать россиянам о том, что их статус изменился – они стали предпенсионерами, в беззаявительном порядке, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Сейчас для подтверждения статуса предпенсионера необходимо получить справку, обратившись в отделение Пенсионного фонда или через портал госуслуг, уточнили в министерстве. Справка нужна для получения льгот.Как уточнили в министерстве, с 2025 года граждане начнут проактивно получать информацию об отнесении их к категории "предпенсионер".
https://ria.ru/20221014/pensiya-1824185103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления
Минтруд: с 2025 года россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минтруд РФ с 2025 года планирует сообщать россиянам о том, что их статус изменился – они стали предпенсионерами, в беззаявительном порядке, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"С 2025 года информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке с использованием портала "Госуслуги". Соответствующий законопроект представлен на общественное обсуждение", — говорится в сообщении.
Сейчас для подтверждения статуса предпенсионера необходимо получить справку, обратившись в отделение Пенсионного фонда или через портал госуслуг, уточнили в министерстве. Справка нужна для получения льгот.
Как уточнили в министерстве, с 2025 года граждане начнут проактивно получать информацию об отнесении их к категории "предпенсионер".