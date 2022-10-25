https://ria.ru/20221025/zayavlenie-1826755525.html

Россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления

Россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления - РИА Новости, 25.10.2022

Россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления

Минтруд РФ с 2025 года планирует сообщать россиянам о том, что их статус изменился – они стали предпенсионерами, в беззаявительном порядке, сообщили журналистам РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:19

2022-10-25T19:19

2022-10-25T19:19

общество

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минтруд РФ с 2025 года планирует сообщать россиянам о том, что их статус изменился – они стали предпенсионерами, в беззаявительном порядке, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Сейчас для подтверждения статуса предпенсионера необходимо получить справку, обратившись в отделение Пенсионного фонда или через портал госуслуг, уточнили в министерстве. Справка нужна для получения льгот.Как уточнили в министерстве, с 2025 года граждане начнут проактивно получать информацию об отнесении их к категории "предпенсионер".

https://ria.ru/20221014/pensiya-1824185103.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия