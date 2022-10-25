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Россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления - РИА Новости, 25.10.2022
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Россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления
Россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления - РИА Новости, 25.10.2022
Россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления
Минтруд РФ с 2025 года планирует сообщать россиянам о том, что их статус изменился – они стали предпенсионерами, в беззаявительном порядке, сообщили журналистам РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:19
2022-10-25T19:19
общество
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минтруд РФ с 2025 года планирует сообщать россиянам о том, что их статус изменился – они стали предпенсионерами, в беззаявительном порядке, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Сейчас для подтверждения статуса предпенсионера необходимо получить справку, обратившись в отделение Пенсионного фонда или через портал госуслуг, уточнили в министерстве. Справка нужна для получения льгот.Как уточнили в министерстве, с 2025 года граждане начнут проактивно получать информацию об отнесении их к категории "предпенсионер".
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общество, россия
Общество, Россия
19:19 25.10.2022
 
Россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления

Минтруд: с 2025 года россияне смогут получать статус предпенсионера без заявления

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минтруд РФ с 2025 года планирует сообщать россиянам о том, что их статус изменился – они стали предпенсионерами, в беззаявительном порядке, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"С 2025 года информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке с использованием портала "Госуслуги". Соответствующий законопроект представлен на общественное обсуждение", — говорится в сообщении.
Сейчас для подтверждения статуса предпенсионера необходимо получить справку, обратившись в отделение Пенсионного фонда или через портал госуслуг, уточнили в министерстве. Справка нужна для получения льгот.
Как уточнили в министерстве, с 2025 года граждане начнут проактивно получать информацию об отнесении их к категории "предпенсионер".
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 19:32
Минтруд хочет упростить подтверждение прав на пенсию для россиян за рубежом
 
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