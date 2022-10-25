https://ria.ru/20221025/zatmenie-1826520537.html

Россияне увидят солнечное затмение

Россияне увидят солнечное затмение - РИА Новости, 25.10.2022

Россияне увидят солнечное затмение

На всей территории Европейской части России и в Западной Сибири во вторник днем можно будет увидеть частичное солнечное затмение. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:20

2022-10-25T12:20

2022-10-25T14:10

наука

космос - риа наука

луна

россия

земля

солнечное затмение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736505396_0:58:3061:1780_1920x0_80_0_0_9df9a12f0aa43b56d28642bc097a926a.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На всей территории Европейской части России и в Западной Сибири во вторник днем можно будет увидеть частичное солнечное затмение.Оно происходит, когда Луна частично или полностью закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Явление возможно только в новолуние, когда естественный спутник нашей планеты не освещен, а следовательно, не виден. Нынешнее затмение самое сильное за последнее время и на ближайшие годы — вплоть до кольцеобразного затмения Солнца 1 июня 2030 года.Самым восточным российским городом, в котором можно будет наблюдать за солнечным затмением, станет Красноярск. Для его жителей максимальная фаза затмения (доля диаметра Солнца, перекрытая Луной) составит 0,11. Пик придется на 17:19 (здесь и далее указано местное время). В Новосибирске небесное шоу достигнет кульминации на закате — в 18:02 (0,75).Сильнее всего спутник Земли затмит Солнце для жителей Сургута (0,86, 15:59) и Екатеринбурга (0,84, 15:59). Над Казанью будет закрыто 0,79 диаметра светила (13:50). Над Петербургом — 0,67 (13:27).Севастополь погрузится в полутьму в 13:49 (0,59). Самый западный город России, Калининград, увидит редкое явление в 12:20 (0,54).В Москве затмение начнется в 12:25 мск и завершится в 14:51 мск. Максимальная фаза затмения достигнет 0,71 в 13:39, то есть Солнце будет закрыто Луной максимум на 63 процентов. Погода в столице обещает быть ясной.Для наблюдения за затмением обычных солнечных очков недостаточно. Можно с осторожностью использовать сварочные стекла или рентгеновские снимки.Самый безопасный способ — создать проекцию. Например, с помощью дуршлага — можно поставить его перед солнцем и он будет отбрасывать тень, создавая множество маленьких проекций солнечного диска.Еще один метод — взять два листа бумаги и сделать в одном из них отверстие по центру размером в два-три миллиметра. Изображение Солнца можно спроецировать через него на второй лист с расстояния в один метр. Получится перевернутое изображение солнечного диска. Рекомендуется затемнить помещение на время наблюдений.

луна

россия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, луна, россия, земля, солнечное затмение