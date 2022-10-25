Рейтинг@Mail.ru
Россияне увидят солнечное затмение - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20221025/zatmenie-1826520537.html
Россияне увидят солнечное затмение
Россияне увидят солнечное затмение - РИА Новости, 25.10.2022
Россияне увидят солнечное затмение
На всей территории Европейской части России и в Западной Сибири во вторник днем можно будет увидеть частичное солнечное затмение. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:20
2022-10-25T14:10
наука
космос - риа наука
луна
россия
земля
солнечное затмение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736505396_0:58:3061:1780_1920x0_80_0_0_9df9a12f0aa43b56d28642bc097a926a.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На всей территории Европейской части России и в Западной Сибири во вторник днем можно будет увидеть частичное солнечное затмение.Оно происходит, когда Луна частично или полностью закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Явление возможно только в новолуние, когда естественный спутник нашей планеты не освещен, а следовательно, не виден. Нынешнее затмение самое сильное за последнее время и на ближайшие годы — вплоть до кольцеобразного затмения Солнца 1 июня 2030 года.Самым восточным российским городом, в котором можно будет наблюдать за солнечным затмением, станет Красноярск. Для его жителей максимальная фаза затмения (доля диаметра Солнца, перекрытая Луной) составит 0,11. Пик придется на 17:19 (здесь и далее указано местное время). В Новосибирске небесное шоу достигнет кульминации на закате — в 18:02 (0,75).Сильнее всего спутник Земли затмит Солнце для жителей Сургута (0,86, 15:59) и Екатеринбурга (0,84, 15:59). Над Казанью будет закрыто 0,79 диаметра светила (13:50). Над Петербургом — 0,67 (13:27).Севастополь погрузится в полутьму в 13:49 (0,59). Самый западный город России, Калининград, увидит редкое явление в 12:20 (0,54).В Москве затмение начнется в 12:25 мск и завершится в 14:51 мск. Максимальная фаза затмения достигнет 0,71 в 13:39, то есть Солнце будет закрыто Луной максимум на 63 процентов. Погода в столице обещает быть ясной.Для наблюдения за затмением обычных солнечных очков недостаточно. Можно с осторожностью использовать сварочные стекла или рентгеновские снимки.Самый безопасный способ — создать проекцию. Например, с помощью дуршлага — можно поставить его перед солнцем и он будет отбрасывать тень, создавая множество маленьких проекций солнечного диска.Еще один метод — взять два листа бумаги и сделать в одном из них отверстие по центру размером в два-три миллиметра. Изображение Солнца можно спроецировать через него на второй лист с расстояния в один метр. Получится перевернутое изображение солнечного диска. Рекомендуется затемнить помещение на время наблюдений.
луна
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736505396_207:0:2843:1976_1920x0_80_0_0_ec40ebd1a4c585ad8055a1e6d048c321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, луна, россия, земля, солнечное затмение
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Россия, Земля, Солнечное затмение
12:20 25.10.2022 (обновлено: 14:10 25.10.2022)
 
Россияне увидят солнечное затмение

Когда россияне смогут наблюдать солнечное затмение

© AP Photo / Dmitri LovetskyЧастичное солнечное затмение в Санкт-Петербурге. 10 июня 2021 года
Частичное солнечное затмение в Санкт-Петербурге. 10 июня 2021 года - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На всей территории Европейской части России и в Западной Сибири во вторник днем можно будет увидеть частичное солнечное затмение.
Оно происходит, когда Луна частично или полностью закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Явление возможно только в новолуние, когда естественный спутник нашей планеты не освещен, а следовательно, не виден.
Нынешнее затмение самое сильное за последнее время и на ближайшие годы — вплоть до кольцеобразного затмения Солнца 1 июня 2030 года.
Самым восточным российским городом, в котором можно будет наблюдать за солнечным затмением, станет Красноярск. Для его жителей максимальная фаза затмения (доля диаметра Солнца, перекрытая Луной) составит 0,11. Пик придется на 17:19 (здесь и далее указано местное время). В Новосибирске небесное шоу достигнет кульминации на закате — в 18:02 (0,75).
Сильнее всего спутник Земли затмит Солнце для жителей Сургута (0,86, 15:59) и Екатеринбурга (0,84, 15:59). Над Казанью будет закрыто 0,79 диаметра светила (13:50). Над Петербургом — 0,67 (13:27).
Севастополь погрузится в полутьму в 13:49 (0,59). Самый западный город России, Калининград, увидит редкое явление в 12:20 (0,54).
В Москве затмение начнется в 12:25 мск и завершится в 14:51 мск. Максимальная фаза затмения достигнет 0,71 в 13:39, то есть Солнце будет закрыто Луной максимум на 63 процентов. Погода в столице обещает быть ясной.
Для наблюдения за затмением обычных солнечных очков недостаточно. Можно с осторожностью использовать сварочные стекла или рентгеновские снимки.
Самый безопасный способ — создать проекцию. Например, с помощью дуршлага — можно поставить его перед солнцем и он будет отбрасывать тень, создавая множество маленьких проекций солнечного диска.
Еще один метод — взять два листа бумаги и сделать в одном из них отверстие по центру размером в два-три миллиметра. Изображение Солнца можно спроецировать через него на второй лист с расстояния в один метр. Получится перевернутое изображение солнечного диска. Рекомендуется затемнить помещение на время наблюдений.
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЛунаРоссияЗемляСолнечное затмение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала