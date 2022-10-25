https://ria.ru/20221025/zaporozhe-1826437510.html

Запорожская телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на теракт

Запорожская телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на теракт - РИА Новости, 25.10.2022

Запорожская телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на теракт

Запорожская областная телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на устроенный возле ее здания теракт, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:47

2022-10-25T09:47

2022-10-25T10:05

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Запорожская областная телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на устроенный возле ее здания теракт, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Самодельное взрывное устройство возле здания телеканала сдетонировало утром во вторник. Взрывной волной повредило фасад и выбило окна. На месте работают экстренные службы, информация уточняется."Телекомпания продолжит свою работу", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, киевской власти "не удастся лишить людей права получать достоверную и объективную информацию".

запорожская область

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Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов 2022-10-25T09:47 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, владимир рогов, видео