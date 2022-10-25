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Запорожская телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на теракт - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/zaporozhe-1826437510.html
Запорожская телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на теракт
Запорожская телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на теракт - РИА Новости, 25.10.2022
Запорожская телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на теракт
Запорожская областная телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на устроенный возле ее здания теракт, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:47
2022-10-25T10:05
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Запорожская областная телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на устроенный возле ее здания теракт, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Самодельное взрывное устройство возле здания телеканала сдетонировало утром во вторник. Взрывной волной повредило фасад и выбило окна. На месте работают экстренные службы, информация уточняется."Телекомпания продолжит свою работу", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, киевской власти "не удастся лишить людей права получать достоверную и объективную информацию".
запорожская область
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4.7
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7 495 645-6601
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Самодельное взрывное устройство сдетонировало у здания запорожской телекомпании. Кадры с места ЧП
Возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе произошел теракт, взорвалось самодельное устройство, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов
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происшествия, запорожская область, владимир рогов, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Владимир Рогов
Запорожская телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на теракт
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Запорожская областная телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на устроенный возле ее здания теракт, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
2022-10-25T09:47
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09:47 25.10.2022 (обновлено: 10:05 25.10.2022)
 
Запорожская телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на теракт

Член ВГА Рогов: запорожская телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на теракт

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожарные у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе
Пожарные у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пожарные у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Запорожская областная телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на устроенный возле ее здания теракт, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Самодельное взрывное устройство возле здания телеканала сдетонировало утром во вторник. Взрывной волной повредило фасад и выбило окна. На месте работают экстренные службы, информация уточняется.
"Телекомпания продолжит свою работу", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, киевской власти "не удастся лишить людей права получать достоверную и объективную информацию".
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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