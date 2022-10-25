https://ria.ru/20221025/zapad-1826636255.html

Запад намерен разрушить духовные связи народов России и Украины, заявил МИД

Запад намерен разрушить духовные связи народов России и Украины, заявил МИД - РИА Новости, 25.10.2022

Запад намерен разрушить духовные связи народов России и Украины, заявил МИД

Запад вмешивается в религиозные связи народов России и Украины, пытается очернить Русскую православную церковь и запретить каноническую Украинскую православную... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:44

2022-10-25T14:44

2022-10-25T16:24

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запад вмешивается в религиозные связи народов России и Украины, пытается очернить Русскую православную церковь и запретить каноническую Украинскую православную церковь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Особенно кощунственным является вторжение киевских властей с подачи своих заокеанских хозяев в такую чувствительную сферу, как религия. Продолжается омерзительная кампания против Украинской православной церкви, всё громче раздаются призывы запретить её и принадлежащее имущество передать раскольникам. Не прекращаются захваты храмов, гонения на верующих, священнослужителей вплоть до физических расправ", - говорится в тексте приветствия Лаврова участникам пленарного заседания XXIV Всемирного Русского Народного Собора на тему "Православие и мир в XXI веке", которое зачитал посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.Лавров подчеркнул, что западные представители работают над разрушением духовных связей Московского патриархата и братских поместных православных церквей, а в западных СМИ развернута кампания по дискредитации и очернению РПЦ."Практикуется открытая травля священнослужителей РПЦ, звучат требования к руководству различных конфессий осудить действия России", - добавил он.Лавров отметил, что на Русский мир, на русские общины за рубежом оказывается мощное давление, в этом ряду и санкции, введенные некоторыми западными государствами против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.По его словам, на этом фоне выглядит закономерным выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, решивших связать свою судьбу с Россией.

https://ria.ru/20221025/ulyanov-1826416074.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, религия, московский патриархат