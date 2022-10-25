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Запад намерен разрушить духовные связи народов России и Украины, заявил МИД - РИА Новости, 25.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221025/zapad-1826636255.html
Запад намерен разрушить духовные связи народов России и Украины, заявил МИД
Запад намерен разрушить духовные связи народов России и Украины, заявил МИД - РИА Новости, 25.10.2022
Запад намерен разрушить духовные связи народов России и Украины, заявил МИД
Запад вмешивается в религиозные связи народов России и Украины, пытается очернить Русскую православную церковь и запретить каноническую Украинскую православную... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:44
2022-10-25T16:24
россия
украина
русская православная церковь
украинская православная церковь
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
религия
религия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запад вмешивается в религиозные связи народов России и Украины, пытается очернить Русскую православную церковь и запретить каноническую Украинскую православную церковь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Особенно кощунственным является вторжение киевских властей с подачи своих заокеанских хозяев в такую чувствительную сферу, как религия. Продолжается омерзительная кампания против Украинской православной церкви, всё громче раздаются призывы запретить её и принадлежащее имущество передать раскольникам. Не прекращаются захваты храмов, гонения на верующих, священнослужителей вплоть до физических расправ", - говорится в тексте приветствия Лаврова участникам пленарного заседания XXIV Всемирного Русского Народного Собора на тему "Православие и мир в XXI веке", которое зачитал посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.Лавров подчеркнул, что западные представители работают над разрушением духовных связей Московского патриархата и братских поместных православных церквей, а в западных СМИ развернута кампания по дискредитации и очернению РПЦ."Практикуется открытая травля священнослужителей РПЦ, звучат требования к руководству различных конфессий осудить действия России", - добавил он.Лавров отметил, что на Русский мир, на русские общины за рубежом оказывается мощное давление, в этом ряду и санкции, введенные некоторыми западными государствами против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.По его словам, на этом фоне выглядит закономерным выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, решивших связать свою судьбу с Россией.
https://ria.ru/20221025/ulyanov-1826416074.html
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Владимир Лаврентьев
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россия, украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, религия, московский патриархат
Россия, Украина, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Религия, Религия, Московский Патриархат
14:44 25.10.2022 (обновлено: 16:24 25.10.2022)
 
Запад намерен разрушить духовные связи народов России и Украины, заявил МИД

Глава МИД Лавров: Запад вмешивается в религиозные связи народов России и Украины

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запад вмешивается в религиозные связи народов России и Украины, пытается очернить Русскую православную церковь и запретить каноническую Украинскую православную церковь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Особенно кощунственным является вторжение киевских властей с подачи своих заокеанских хозяев в такую чувствительную сферу, как религия. Продолжается омерзительная кампания против Украинской православной церкви, всё громче раздаются призывы запретить её и принадлежащее имущество передать раскольникам. Не прекращаются захваты храмов, гонения на верующих, священнослужителей вплоть до физических расправ", - говорится в тексте приветствия Лаврова участникам пленарного заседания XXIV Всемирного Русского Народного Собора на тему "Православие и мир в XXI веке", которое зачитал посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
02:46Религия
Постпред России в Вене осудил заявление Макрона об РПЦ
Лавров подчеркнул, что западные представители работают над разрушением духовных связей Московского патриархата и братских поместных православных церквей, а в западных СМИ развернута кампания по дискредитации и очернению РПЦ.
"Практикуется открытая травля священнослужителей РПЦ, звучат требования к руководству различных конфессий осудить действия России", - добавил он.
Лавров отметил, что на Русский мир, на русские общины за рубежом оказывается мощное давление, в этом ряду и санкции, введенные некоторыми западными государствами против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По его словам, на этом фоне выглядит закономерным выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, решивших связать свою судьбу с Россией.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 08:00
Когда на Западе перестанут выбирать русофобов
 
РелигияРоссияУкраинаРусская православная церковьУкраинская православная церковьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРелигияМосковский Патриархат
 
 
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