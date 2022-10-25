https://ria.ru/20221025/zapad-1826636255.html
Запад намерен разрушить духовные связи народов России и Украины, заявил МИД
Запад намерен разрушить духовные связи народов России и Украины, заявил МИД - РИА Новости, 25.10.2022
Запад намерен разрушить духовные связи народов России и Украины, заявил МИД
Запад вмешивается в религиозные связи народов России и Украины, пытается очернить Русскую православную церковь и запретить каноническую Украинскую православную... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:44
2022-10-25T14:44
2022-10-25T16:24
россия
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русская православная церковь
украинская православная церковь
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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религия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запад вмешивается в религиозные связи народов России и Украины, пытается очернить Русскую православную церковь и запретить каноническую Украинскую православную церковь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Особенно кощунственным является вторжение киевских властей с подачи своих заокеанских хозяев в такую чувствительную сферу, как религия. Продолжается омерзительная кампания против Украинской православной церкви, всё громче раздаются призывы запретить её и принадлежащее имущество передать раскольникам. Не прекращаются захваты храмов, гонения на верующих, священнослужителей вплоть до физических расправ", - говорится в тексте приветствия Лаврова участникам пленарного заседания XXIV Всемирного Русского Народного Собора на тему "Православие и мир в XXI веке", которое зачитал посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.Лавров подчеркнул, что западные представители работают над разрушением духовных связей Московского патриархата и братских поместных православных церквей, а в западных СМИ развернута кампания по дискредитации и очернению РПЦ."Практикуется открытая травля священнослужителей РПЦ, звучат требования к руководству различных конфессий осудить действия России", - добавил он.Лавров отметил, что на Русский мир, на русские общины за рубежом оказывается мощное давление, в этом ряду и санкции, введенные некоторыми западными государствами против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.По его словам, на этом фоне выглядит закономерным выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, решивших связать свою судьбу с Россией.
https://ria.ru/20221025/ulyanov-1826416074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, религия, московский патриархат
Россия, Украина, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Религия, Религия, Московский Патриархат
14:44 25.10.2022 (обновлено: 16:24 25.10.2022)
Запад намерен разрушить духовные связи народов России и Украины, заявил МИД
Глава МИД Лавров: Запад вмешивается в религиозные связи народов России и Украины
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запад вмешивается в религиозные связи народов России и Украины, пытается очернить Русскую православную церковь и запретить каноническую Украинскую православную церковь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Особенно кощунственным является вторжение киевских властей с подачи своих заокеанских хозяев в такую чувствительную сферу, как религия. Продолжается омерзительная кампания против Украинской православной церкви, всё громче раздаются призывы запретить её и принадлежащее имущество передать раскольникам. Не прекращаются захваты храмов, гонения на верующих, священнослужителей вплоть до физических расправ", - говорится в тексте приветствия Лаврова участникам пленарного заседания XXIV Всемирного Русского Народного Собора на тему "Православие и мир в XXI веке", которое зачитал посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.
Лавров подчеркнул, что западные представители работают над разрушением духовных связей Московского патриархата
и братских поместных православных церквей, а в западных СМИ развернута кампания по дискредитации и очернению РПЦ.
"Практикуется открытая травля священнослужителей РПЦ, звучат требования к руководству различных конфессий осудить действия России", - добавил он.
Лавров отметил, что на Русский мир, на русские общины за рубежом оказывается мощное давление, в этом ряду и санкции, введенные некоторыми западными государствами против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По его словам, на этом фоне выглядит закономерным выбор жителей ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областей
, решивших связать свою судьбу с Россией.