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Сын экс-главы РЖД Якунин прокомментировал задержание в Норвегии - РИА Новости, 25.10.2022
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Сын экс-главы РЖД Якунин прокомментировал задержание в Норвегии
Сын экс-главы РЖД Якунин прокомментировал задержание в Норвегии - РИА Новости, 25.10.2022
Сын экс-главы РЖД Якунин прокомментировал задержание в Норвегии
Заключенный под стражу за запуск дронов в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин заявил, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:28
2022-10-25T15:28
в мире
норвегия
россия
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ЦЮРИХ, 25 окт - РИА Новости. Заключенный под стражу за запуск дронов в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин заявил, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и рассчитывает, что ситуация скоро разрешится.Согласно заявлению Якунина, у которого есть как британское, так и российское гражданство, и его адвокатов, арест был обжалован в апелляционном суде Хологаланда. В апелляции говорится, что санкционные правила, касающиеся использования беспилотников, не распространяются на граждан Великобритании и в любом случае не применимы к Шпицбергену, поскольку противоречат Шпицбергенскому трактату. Этот документ, в частности, запрещает дискриминацию по национальному признаку.Сам Якунин заявил, что имеет действующую лицензию оператора беспилотника и удостоверение пилота, выданные властями Великобритании."Я занимаюсь парусным спортом в Северной Норвегии уже несколько лет. Я и моя команда всегда следуем требованиям для посетителей Шпицбергена и стараемся не тревожить местную дикую природу. Я уважаю стремление полиции обеспечить безопасность и благополучие всех в Арктике, как норвежцев, так и иностранцев", - приводятся слова Якунина в заявлении, опубликованном в социальной сети LinkedIn."Я сделал все возможное, чтобы помочь полиции в ее расследовании, и надеюсь, что эта ситуация быстро разрешится… Я считаю, что если меня привлекут к ответственности, то это будет основано на формальности, что я родился в России, хотя я гражданин Великобритании и проживаю в Италии", - добавил Якунин.Его адвокаты подчеркивают, что на сайте губернатора Шпицбергена не было информации о запрете на использование дронов иностранцами и, следовательно, у Якунина не было оснований полагать, что ему запрещено заниматься этой деятельностью. Вину Якунин не признает, отмечается в заявлении.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу.Также, по данным норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что Осло не потерпит, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".
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в мире, норвегия, россия
В мире, Норвегия, Россия
15:28 25.10.2022
 
Сын экс-главы РЖД Якунин прокомментировал задержание в Норвегии

Сын экс-главы РЖД Якунин надеется, что ситуация с его задержанием в Норвегии разрешится

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАндрей Якунин
Андрей Якунин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Андрей Якунин . Архивное фото
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ЦЮРИХ, 25 окт - РИА Новости. Заключенный под стражу за запуск дронов в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин заявил, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и рассчитывает, что ситуация скоро разрешится.
Согласно заявлению Якунина, у которого есть как британское, так и российское гражданство, и его адвокатов, арест был обжалован в апелляционном суде Хологаланда. В апелляции говорится, что санкционные правила, касающиеся использования беспилотников, не распространяются на граждан Великобритании и в любом случае не применимы к Шпицбергену, поскольку противоречат Шпицбергенскому трактату. Этот документ, в частности, запрещает дискриминацию по национальному признаку.
Сам Якунин заявил, что имеет действующую лицензию оператора беспилотника и удостоверение пилота, выданные властями Великобритании.
"Я занимаюсь парусным спортом в Северной Норвегии уже несколько лет. Я и моя команда всегда следуем требованиям для посетителей Шпицбергена и стараемся не тревожить местную дикую природу. Я уважаю стремление полиции обеспечить безопасность и благополучие всех в Арктике, как норвежцев, так и иностранцев", - приводятся слова Якунина в заявлении, опубликованном в социальной сети LinkedIn.
Норвежская полиция - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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В Норвегии задержали подозреваемого в работе на российские спецслужбы
"Я сделал все возможное, чтобы помочь полиции в ее расследовании, и надеюсь, что эта ситуация быстро разрешится… Я считаю, что если меня привлекут к ответственности, то это будет основано на формальности, что я родился в России, хотя я гражданин Великобритании и проживаю в Италии", - добавил Якунин.
Его адвокаты подчеркивают, что на сайте губернатора Шпицбергена не было информации о запрете на использование дронов иностранцами и, следовательно, у Якунина не было оснований полагать, что ему запрещено заниматься этой деятельностью. Вину Якунин не признает, отмечается в заявлении.
С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу.
Также, по данным норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что Осло не потерпит, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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