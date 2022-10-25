Сын экс-главы РЖД Якунин обжаловал задержание в Норвегии
Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, заключенный под стражу в Норвегии, обжаловал задержание
Андрей Якунин . Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Заключенный под стражу в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин обжаловал свое задержание, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление его адвокатов.
"Гражданин Великобритании и РФ (Якунин - ред.)... обжаловал свое задержание", - говорится в сообщении агентства.
Согласно адвокатам Якунина, их подзащитный заявил, что использовал беспилотник, чтобы сделать фотографии пейзажа и проверить погоду на пешеходных маршрутах. Защита сына экс-главы РЖД также сообщила, что правила, запрещающие гражданам РФ использовать беспилотники в Норвегии, не распространяются на граждан Великобритании. Также запреты не распространяются на запуски беспилотников в развлекательных целях, добавили адвокаты.
С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла Закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.
За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.
Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".