https://ria.ru/20221025/yakhta-1826744591.html
Приписываемой Мордашову яхте позволят входить в порты ЮАР, сообщили СМИ
Приписываемой Мордашову яхте позволят входить в порты ЮАР, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.10.2022
Приписываемой Мордашову яхте позволят входить в порты ЮАР, сообщили СМИ
Власти ЮАР заявили, что не имеют оснований запрещать яхте, предположительно, принадлежащей российскому миллиардеру Алексею Мордашову, швартоваться в портах... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:43
2022-10-25T18:43
2022-10-25T18:43
в мире
алексей мордашов
сирил рамафоса
гонконг
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Власти ЮАР заявили, что не имеют оснований запрещать яхте, предположительно, принадлежащей российскому миллиардеру Алексею Мордашову, швартоваться в портах своей страны, передает агентство Блумберг.Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на морской департамент правительства Гонконга сообщало, что яхта Nord, предположительно, принадлежащая Мордашову, отчалила от берегов Гонконга и направилась в южноафриканский Кейптаун. Ожидается, что она может прибыть в Кейптаун 9 ноября. Кейптаунский мэр Джеордин Хилл-Льюис заявил, что попросил главу МИД страны Наледи Пандор запретить вход в яхты в порт города."У ЮАР нет юридических обязательств соблюдать санкции, введенные США и ЕС. У нас нет причин не пускать их (субъекты санкций) в Южную Африку", - сказал Винсент Магвенья, пресс-секретарь южноафриканского президента Сирила Рамафосы.Пресс-секретарь, беседовавший с журналистами в столице страны Претории, отметил, что обязательства ЮАР касаются только санкций, принятых ООН."В настоящее время никаких санкций, введенных ООН в отношении конкретного лица, нет", - добавил он.Агентство Блумберг ранее сообщало, что яхта Nord, по данным СМИ, принадлежащая попавшему под санкции Мордашову, 6 октября прибыла из Владивостока в Гонконг и встала на якорь к юго-западу от Острова камнерезов. Позднее в пресс-службе морского департамента правительства Гонконга заявили РИА Новости, что Гонконг не будет соблюдать введенные западными странами односторонние санкции в отношении яхты Nord.
https://ria.ru/20220824/yakhta-1811947071.html
https://ria.ru/20220526/yakhta-1790773440.html
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в мире, алексей мордашов, сирил рамафоса, гонконг
В мире, Алексей Мордашов, Сирил Рамафоса, Гонконг
Приписываемой Мордашову яхте позволят входить в порты ЮАР, сообщили СМИ
Bloomberg: приписываемой Мордашову яхте Nord не будут запрещать входить в порты ЮАР