https://ria.ru/20221025/yakhta-1826744591.html

Приписываемой Мордашову яхте позволят входить в порты ЮАР, сообщили СМИ

Приписываемой Мордашову яхте позволят входить в порты ЮАР, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.10.2022

Приписываемой Мордашову яхте позволят входить в порты ЮАР, сообщили СМИ

Власти ЮАР заявили, что не имеют оснований запрещать яхте, предположительно, принадлежащей российскому миллиардеру Алексею Мордашову, швартоваться в портах... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:43

2022-10-25T18:43

2022-10-25T18:43

в мире

алексей мордашов

сирил рамафоса

гонконг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781048891_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_8abfbe50475f6300965bbdb28aa48ec0.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Власти ЮАР заявили, что не имеют оснований запрещать яхте, предположительно, принадлежащей российскому миллиардеру Алексею Мордашову, швартоваться в портах своей страны, передает агентство Блумберг.Ранее издание South China Morning Post со ссылкой на морской департамент правительства Гонконга сообщало, что яхта Nord, предположительно, принадлежащая Мордашову, отчалила от берегов Гонконга и направилась в южноафриканский Кейптаун. Ожидается, что она может прибыть в Кейптаун 9 ноября. Кейптаунский мэр Джеордин Хилл-Льюис заявил, что попросил главу МИД страны Наледи Пандор запретить вход в яхты в порт города."У ЮАР нет юридических обязательств соблюдать санкции, введенные США и ЕС. У нас нет причин не пускать их (субъекты санкций) в Южную Африку", - сказал Винсент Магвенья, пресс-секретарь южноафриканского президента Сирила Рамафосы.Пресс-секретарь, беседовавший с журналистами в столице страны Претории, отметил, что обязательства ЮАР касаются только санкций, принятых ООН."В настоящее время никаких санкций, введенных ООН в отношении конкретного лица, нет", - добавил он.Агентство Блумберг ранее сообщало, что яхта Nord, по данным СМИ, принадлежащая попавшему под санкции Мордашову, 6 октября прибыла из Владивостока в Гонконг и встала на якорь к юго-западу от Острова камнерезов. Позднее в пресс-службе морского департамента правительства Гонконга заявили РИА Новости, что Гонконг не будет соблюдать введенные западными странами односторонние санкции в отношении яхты Nord.

https://ria.ru/20220824/yakhta-1811947071.html

https://ria.ru/20220526/yakhta-1790773440.html

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алексей мордашов, сирил рамафоса, гонконг