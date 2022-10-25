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Роскомнадзор заверил, что не ограничивает работу WhatsApp в России - РИА Новости, 25.10.2022
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Роскомнадзор заверил, что не ограничивает работу WhatsApp в России
Роскомнадзор заверил, что не ограничивает работу WhatsApp в России - РИА Новости, 25.10.2022
Роскомнадзор заверил, что не ограничивает работу WhatsApp в России
Работа мессенджера WhatsApp не ограничивается на территории России, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:59
2022-10-25T13:15
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
whatsapp inc.
технологии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Работа мессенджера WhatsApp не ограничивается на территории России, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Ранее во вторник пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса, данные об этом появились на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Ряд Telegram-каналов связал это с возможной блокировкой со стороны Роскомнадзора."Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается", - заявили в пресс-службе ведомства. "Перебои в работе мессенджера наблюдаются во многих странах. Аналогичные масштабные сбои в работе сервисов признанной в России экстремистской организации Meta* наблюдались неоднократно, в том числе в октябре прошлого года и в марте нынешнего года", - добавили в пресс-службе ведомства.WhatsApp - принадлежащее компании Meta* (деятельность запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., технологии
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), WhatsApp Inc., Технологии
12:59 25.10.2022 (обновлено: 13:15 25.10.2022)
 
Роскомнадзор заверил, что не ограничивает работу WhatsApp в России

Роскомнадзор заверил, что работа мессенджера WhatsApp в России не ограничивается

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Работа мессенджера WhatsApp не ограничивается на территории России, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее во вторник пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса, данные об этом появились на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Ряд Telegram-каналов связал это с возможной блокировкой со стороны Роскомнадзора.
"Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается", - заявили в пресс-службе ведомства. "Перебои в работе мессенджера наблюдаются во многих странах. Аналогичные масштабные сбои в работе сервисов признанной в России экстремистской организации Meta* наблюдались неоднократно, в том числе в октябре прошлого года и в марте нынешнего года", - добавили в пресс-службе ведомства.
WhatsApp - принадлежащее компании Meta* (деятельность запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 02:35
Россиян предупредили об угрозе, скрывающейся в расширениях для WhatsApp
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)WhatsApp Inc.Технологии
 
 
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