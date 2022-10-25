https://ria.ru/20221025/whatsapp-1826598467.html

Роскомнадзор заверил, что не ограничивает работу WhatsApp в России

Роскомнадзор заверил, что не ограничивает работу WhatsApp в России - РИА Новости, 25.10.2022

Роскомнадзор заверил, что не ограничивает работу WhatsApp в России

Работа мессенджера WhatsApp не ограничивается на территории России, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:59

2022-10-25T12:59

2022-10-25T13:15

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

whatsapp inc.

технологии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Работа мессенджера WhatsApp не ограничивается на территории России, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Ранее во вторник пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса, данные об этом появились на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Ряд Telegram-каналов связал это с возможной блокировкой со стороны Роскомнадзора."Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается", - заявили в пресс-службе ведомства. "Перебои в работе мессенджера наблюдаются во многих странах. Аналогичные масштабные сбои в работе сервисов признанной в России экстремистской организации Meta* наблюдались неоднократно, в том числе в октябре прошлого года и в марте нынешнего года", - добавили в пресс-службе ведомства.WhatsApp - принадлежащее компании Meta* (деятельность запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221022/messendzhery-1825835730.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., технологии