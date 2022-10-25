https://ria.ru/20221025/whatsapp-1826448306.html

Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера

Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера - РИА Новости, 25.10.2022

Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера

Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы на популярных... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:35

2022-10-25T10:35

2022-10-25T17:19

технологии

германия

whatsapp inc.

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы на популярных интернет-ресурсах.Неполадки начались примерно в 10:00 мск. Больше всего жалоб поступает из Германии, Нидерландов, Великобритании и Италии — 58,6 тысячи, 60,2 тысячи, 26,6 тысячи и 13,1 тысячи соответственно. О сбое сообщают также из Франции, Испании, Швеции и Греции.В основном юзеры испытывают проблемы с отправкой сообщений, а также c соединением с сервером и работой приложения.WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать текстовые и голосовые сообщения, звонки, фотографии, видео и документы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221022/messendzhery-1825835730.html

германия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, германия, whatsapp inc.