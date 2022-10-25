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Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера - РИА Новости, 25.10.2022
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Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера - РИА Новости, 25.10.2022
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы на популярных... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:35
2022-10-25T17:19
технологии
германия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы на популярных интернет-ресурсах.Неполадки начались примерно в 10:00 мск. Больше всего жалоб поступает из Германии, Нидерландов, Великобритании и Италии — 58,6 тысячи, 60,2 тысячи, 26,6 тысячи и 13,1 тысячи соответственно. О сбое сообщают также из Франции, Испании, Швеции и Греции.В основном юзеры испытывают проблемы с отправкой сообщений, а также c соединением с сервером и работой приложения.WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать текстовые и голосовые сообщения, звонки, фотографии, видео и документы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, германия, whatsapp inc.
Технологии, Германия, WhatsApp Inc.
10:35 25.10.2022 (обновлено: 17:19 25.10.2022)
 
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера

Пользователи в некоторых странах сообщили о сбоях в работе мессенджера WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы на популярных интернет-ресурсах.
Неполадки начались примерно в 10:00 мск. Больше всего жалоб поступает из Германии, Нидерландов, Великобритании и Италии — 58,6 тысячи, 60,2 тысячи, 26,6 тысячи и 13,1 тысячи соответственно. О сбое сообщают также из Франции, Испании, Швеции и Греции.
В основном юзеры испытывают проблемы с отправкой сообщений, а также c соединением с сервером и работой приложения.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать текстовые и голосовые сообщения, звонки, фотографии, видео и документы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 02:35
Россиян предупредили об угрозе, скрывающейся в расширениях для WhatsApp
 
ТехнологииГерманияWhatsApp Inc.
 
 
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