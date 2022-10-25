https://ria.ru/20221025/whatsapp-1826448306.html
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера - РИА Новости, 25.10.2022
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы на популярных... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:35
2022-10-25T10:35
2022-10-25T17:19
технологии
германия
whatsapp inc.
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с масштабным сбоем, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы на популярных интернет-ресурсах.Неполадки начались примерно в 10:00 мск. Больше всего жалоб поступает из Германии, Нидерландов, Великобритании и Италии — 58,6 тысячи, 60,2 тысячи, 26,6 тысячи и 13,1 тысячи соответственно. О сбое сообщают также из Франции, Испании, Швеции и Греции.В основном юзеры испытывают проблемы с отправкой сообщений, а также c соединением с сервером и работой приложения.WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать текстовые и голосовые сообщения, звонки, фотографии, видео и документы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221022/messendzhery-1825835730.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, германия, whatsapp inc.
Технологии, Германия, WhatsApp Inc.
10:35 25.10.2022 (обновлено: 17:19 25.10.2022)
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи в некоторых странах сообщили о сбоях в работе мессенджера WhatsApp