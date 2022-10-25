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Чиновник из Благовещенска получил семь лет колонии за взятку - РИА Новости, 25.10.2022
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Чиновник из Благовещенска получил семь лет колонии за взятку
Чиновник из Благовещенска получил семь лет колонии за взятку - РИА Новости, 25.10.2022
Чиновник из Благовещенска получил семь лет колонии за взятку
Бывшего замдиректора "Городского управления капитального строительства" (ГУКС) в Благовещенске за получение взятки приговорили к 7 годам колонии строгого режима РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:58
2022-10-25T14:58
происшествия
благовещенск
амурская область
благовещенский городской суд
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Бывшего замдиректора "Городского управления капитального строительства" (ГУКС) в Благовещенске за получение взятки приговорили к 7 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 1,5 миллиона рублей, сообщила прокуратура Амурской области."Приговором Благовещенского городского суда осужден бывший заместитель директора МУ "Городское управление капитального строительства" Благовещенска. Он признан виновным в &lt;…&gt; получении взятки &lt;…&gt;", - говорится в сообщении.Пятнадцатого мая 2021 года осужденный, исполнявший тогда обязанности директора ГУКС, получил 315 тысяч рублей за помощь гендиректору ООО "Вэлстрой". Чиновник должен был поручить своим сотрудникам удостоверить факт соответствия выполненных подрядчиком ремонтных работ регламенту на одном из спортивных сооружений Благовещенска. Его задержали во время получения денег.На суде бывший чиновник сказал, что хотел лишь обмануть руководителя подрядной организации и вину в получении взятки не признал.Суд признал экс-замдиректора виновным в совершении преступления и приговорил его к 7 годам 3 месяцам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - 1,5 миллиона рублей. Ему также запрещено 5 лет занимать организационно-распорядительные должности в госорганах и органах местного самоуправления.Суд при вынесении приговора учел наличие малолетнего ребенка и престарелой матери на иждивении.
https://ria.ru/20221025/vzyatka-1826463101.html
https://ria.ru/20221021/mchs-1825597414.html
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происшествия, благовещенск, амурская область, благовещенский городской суд, россия
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Благовещенский городской суд, Россия
14:58 25.10.2022
 
Чиновник из Благовещенска получил семь лет колонии за взятку

Чиновник из Благовещенска получил семь лет колонии и штраф в 1,5 миллиона рублей за взятку

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Бывшего замдиректора "Городского управления капитального строительства" (ГУКС) в Благовещенске за получение взятки приговорили к 7 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 1,5 миллиона рублей, сообщила прокуратура Амурской области.
"Приговором Благовещенского городского суда осужден бывший заместитель директора МУ "Городское управление капитального строительства" Благовещенска. Он признан виновным в <…> получении взятки <…>", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
11:14
В Нижнем Новгороде задержали чиновника, курирующего оборот алкоголя
Пятнадцатого мая 2021 года осужденный, исполнявший тогда обязанности директора ГУКС, получил 315 тысяч рублей за помощь гендиректору ООО "Вэлстрой". Чиновник должен был поручить своим сотрудникам удостоверить факт соответствия выполненных подрядчиком ремонтных работ регламенту на одном из спортивных сооружений Благовещенска. Его задержали во время получения денег.
На суде бывший чиновник сказал, что хотел лишь обмануть руководителя подрядной организации и вину в получении взятки не признал.
Суд признал экс-замдиректора виновным в совершении преступления и приговорил его к 7 годам 3 месяцам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - 1,5 миллиона рублей. Ему также запрещено 5 лет занимать организационно-распорядительные должности в госорганах и органах местного самоуправления.
Суд при вынесении приговора учел наличие малолетнего ребенка и престарелой матери на иждивении.
Владимир Репин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 11:26
Главу управления МЧС Репина арестовали за взятку
 
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