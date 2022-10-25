https://ria.ru/20221025/vzryv-1826430519.html

У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль

У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль - РИА Новости, 25.10.2022

У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль

Взрыв прогремел около офиса телекомпании ЗаТВ в Мелитополе Запорожской области, сообщил источник РИА Новости в городских структурах. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:01

2022-10-25T09:01

2022-10-25T12:37

мелитополь

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел около офиса телекомпании ЗаТВ в Мелитополе Запорожской области, сообщил источник РИА Новости в городских структурах."Взорвался автомобиль возле здания телекомпании", — сказал собеседник агентства.Сообщение о взрыве подтвердили местные власти, произошедшее квалифицируется как теракт.Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы.Рогов подчеркнул, что телекомпания продолжит работу, киевскому режиму "не удастся лишить людей права получать достоверную и объективную информацию".Как написал в Telegram-канале член Общественной палаты Александр Малькевич, в результате теракта пострадали пять человек, в том числе легкие ранения получили два сотрудника холдинга "ЗаМедиа". Одного пострадавшего госпитализировали.Мощность взрывного устройства, по предварительной информации, составила от полутора до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.Российский СК начал расследование.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221013/terakt-1823861265.html

мелитополь

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мелитополь, запорожская область, происшествия