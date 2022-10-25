https://ria.ru/20221025/vzryv-1826430519.html
У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль
У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль - РИА Новости, 25.10.2022
У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль
Взрыв прогремел около офиса телекомпании ЗаТВ в Мелитополе Запорожской области, сообщил источник РИА Новости в городских структурах. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:01
2022-10-25T09:01
2022-10-25T12:37
мелитополь
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел около офиса телекомпании ЗаТВ в Мелитополе Запорожской области, сообщил источник РИА Новости в городских структурах."Взорвался автомобиль возле здания телекомпании", — сказал собеседник агентства.Сообщение о взрыве подтвердили местные власти, произошедшее квалифицируется как теракт.Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы.Рогов подчеркнул, что телекомпания продолжит работу, киевскому режиму "не удастся лишить людей права получать достоверную и объективную информацию".Как написал в Telegram-канале член Общественной палаты Александр Малькевич, в результате теракта пострадали пять человек, в том числе легкие ранения получили два сотрудника холдинга "ЗаМедиа". Одного пострадавшего госпитализировали.Мощность взрывного устройства, по предварительной информации, составила от полутора до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.Российский СК начал расследование.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221013/terakt-1823861265.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
09:01 25.10.2022 (обновлено: 12:37 25.10.2022)
У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль
У здания Запорожской телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел около офиса телекомпании ЗаТВ в Мелитополе Запорожской области, сообщил источник РИА Новости в городских структурах.
"Взорвался автомобиль возле здания телекомпании", — сказал собеседник агентства.
Сообщение о взрыве подтвердили местные власти, произошедшее квалифицируется как теракт.
"По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство", — сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
.
Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы.
Рогов подчеркнул, что телекомпания продолжит работу, киевскому режиму "не удастся лишить людей права получать достоверную и объективную информацию".
Как написал
в Telegram-канале член Общественной палаты Александр Малькевич
, в результате теракта пострадали пять человек, в том числе легкие ранения получили два сотрудника холдинга "ЗаМедиа". Одного пострадавшего госпитализировали.
Мощность взрывного устройства, по предварительной информации, составила от полутора до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.
Российский СК начал расследование.
1 из 9
Самодельное взрывное устройство сдетонировало возле здания телекомпании "ЗаТВ" утром во вторник.
2 из 9
Взрыв был достаточно мощный.
3 из 9
Взрывной волной в здании вынесло окна и двери на нескольких этажах.
4 из 9
Обломки у здания телекомпании "ЗаТВ", пострадавшего в результате взрыва.
5 из 9
Два сотрудника холдинга "ЗаМедиа" получили легкие ранения, их состояние нормальное.
6 из 9
На месте происшествия работают экстренные службы.
7 из 9
Произошедшее квалифицировали как теракт.
8 из 9
Телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на устроенный возле ее здания взрыв.
9 из 9
Здание запорожской телекомпании "ЗаТВ", пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе.
1 из 9
Самодельное взрывное устройство сдетонировало возле здания телекомпании "ЗаТВ" утром во вторник.
2 из 9
Взрыв был достаточно мощный.
3 из 9
Взрывной волной в здании вынесло окна и двери на нескольких этажах.
4 из 9
Обломки у здания телекомпании "ЗаТВ", пострадавшего в результате взрыва.
5 из 9
Два сотрудника холдинга "ЗаМедиа" получили легкие ранения, их состояние нормальное.
6 из 9
На месте происшествия работают экстренные службы.
7 из 9
Произошедшее квалифицировали как теракт.
8 из 9
Телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на устроенный возле ее здания взрыв.
9 из 9
Здание запорожской телекомпании "ЗаТВ", пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.