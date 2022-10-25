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У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/vzryv-1826430519.html
У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль
У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль - РИА Новости, 25.10.2022
У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль
Взрыв прогремел около офиса телекомпании ЗаТВ в Мелитополе Запорожской области, сообщил источник РИА Новости в городских структурах. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:01
2022-10-25T12:37
мелитополь
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел около офиса телекомпании ЗаТВ в Мелитополе Запорожской области, сообщил источник РИА Новости в городских структурах."Взорвался автомобиль возле здания телекомпании", — сказал собеседник агентства.Сообщение о взрыве подтвердили местные власти, произошедшее квалифицируется как теракт.Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы.Рогов подчеркнул, что телекомпания продолжит работу, киевскому режиму "не удастся лишить людей права получать достоверную и объективную информацию".Как написал в Telegram-канале член Общественной палаты Александр Малькевич, в результате теракта пострадали пять человек, в том числе легкие ранения получили два сотрудника холдинга "ЗаМедиа". Одного пострадавшего госпитализировали.Мощность взрывного устройства, по предварительной информации, составила от полутора до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.Российский СК начал расследование.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
09:01 25.10.2022 (обновлено: 12:37 25.10.2022)
 
У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль

У здания Запорожской телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗдание запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе
Здание запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
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Здание запорожской областной телекомпании "ЗаТВ", пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел около офиса телекомпании ЗаТВ в Мелитополе Запорожской области, сообщил источник РИА Новости в городских структурах.
"Взорвался автомобиль возле здания телекомпании", — сказал собеседник агентства.
Сообщение о взрыве подтвердили местные власти, произошедшее квалифицируется как теракт.
"По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство", — сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы.
Рогов подчеркнул, что телекомпания продолжит работу, киевскому режиму "не удастся лишить людей права получать достоверную и объективную информацию".
Как написал в Telegram-канале член Общественной палаты Александр Малькевич, в результате теракта пострадали пять человек, в том числе легкие ранения получили два сотрудника холдинга "ЗаМедиа". Одного пострадавшего госпитализировали.
Мощность взрывного устройства, по предварительной информации, составила от полутора до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.
Российский СК начал расследование.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Самодельное взрывное устройство сдетонировало возле здания телекомпании "ЗаТВ" утром во вторник.

Здание запорожской областной телекомпании ЗаТВ в Мелитополе, пострадавшее в результате взрыва
1 из 9

Самодельное взрывное устройство сдетонировало возле здания телекомпании "ЗаТВ" утром во вторник.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Взрыв был достаточно мощный.

Пожарные у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ в Мелитополе, пострадавшего в результате взрыва
2 из 9

Взрыв был достаточно мощный.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Взрывной волной в здании вынесло окна и двери на нескольких этажах.

Здание запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе
3 из 9

Взрывной волной в здании вынесло окна и двери на нескольких этажах.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Обломки у здания телекомпании "ЗаТВ", пострадавшего в результате взрыва.

Обломки у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе
4 из 9

Обломки у здания телекомпании "ЗаТВ", пострадавшего в результате взрыва.

© РИА Новости
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Два сотрудника холдинга "ЗаМедиа" получили легкие ранения, их состояние нормальное.

Здание запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе
5 из 9

Два сотрудника холдинга "ЗаМедиа" получили легкие ранения, их состояние нормальное.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают экстренные службы.

Пожарные у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе
6 из 9

На месте происшествия работают экстренные службы.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Произошедшее квалифицировали как теракт.

Здание запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе
7 из 9

Произошедшее квалифицировали как теракт.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на устроенный возле ее здания взрыв.

Пожарные у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ, пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе
8 из 9

Телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на устроенный возле ее здания взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Здание запорожской телекомпании "ЗаТВ", пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе.

Взрыв у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ в Мелитополе
9 из 9

Здание запорожской телекомпании "ЗаТВ", пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 9

Самодельное взрывное устройство сдетонировало возле здания телекомпании "ЗаТВ" утром во вторник.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

Взрыв был достаточно мощный.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 9

Взрывной волной в здании вынесло окна и двери на нескольких этажах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Обломки у здания телекомпании "ЗаТВ", пострадавшего в результате взрыва.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 9

Два сотрудника холдинга "ЗаМедиа" получили легкие ранения, их состояние нормальное.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

На месте происшествия работают экстренные службы.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 9

Произошедшее квалифицировали как теракт.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 9

Телекомпания "ЗаТВ" продолжит работу, несмотря на устроенный возле ее здания взрыв.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9

Здание запорожской телекомпании "ЗаТВ", пострадавшее в результате взрыва в Мелитополе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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