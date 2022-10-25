Рейтинг@Mail.ru
Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/vzryv-1826412511.html
Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области - РИА Новости, 25.10.2022
Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T01:27
2022-10-25T01:50
александр богомаз
роман старовойт
владимир путин
брянская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49800/93/498009329_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_8f9d4dffa338b2a862b6bda82bbaf936.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Инцидент произошел на участке между городами Новозыбков и Злынка."Желтый" уровень террористической опасностиУстановленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 21 октября еще на 15 суток, до 5 ноября.Решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.Диверсии на железных дорогахНа железных дорогах в приграничных с Украиной регионах в последнее время совершаются диверсии. Так, 10 августа, в Курской области на 28-м километре железной дороги "Льгов – Суджа" было обнаружено повреждение рельсов. Среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва. Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Девятого июля взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Унечском районе, в результате были повреждены стекла кабины машиниста локомотива.Двенадцатого октября ФСБ задержала в Брянске украинского диверсанта, готовившего теракт на одном из транспортно-логистических терминалов. У него изъяли изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.Специальная военная операцияРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне российской спецоперации на Украине США, и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221024/rostov-1826409369.html
https://ria.ru/20221024/kursk-1826328962.html
брянская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49800/93/498009329_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_09523e3db9f8217664023b33051c1a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр богомаз, роман старовойт, владимир путин, брянская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), железная дорога
Александр Богомаз, Роман Старовойт, Владимир Путин, Брянская область, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Железная дорога
01:27 25.10.2022 (обновлено: 01:50 25.10.2022)
 
Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области

Богомаз заявил, что на железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЗапрещающее показание железнодорожного светофора
Запрещающее показание железнодорожного светофора - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Запрещающее показание железнодорожного светофора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы", - написал он в Telegram.
Инцидент произошел на участке между городами Новозыбков и Злынка.

"Желтый" уровень террористической опасности

Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 21 октября еще на 15 суток, до 5 ноября.
Решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.

При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.

Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
Сотрудники дорожно-патрульной службы на посту при въезде в город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 23:59
В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты

Диверсии на железных дорогах

На железных дорогах в приграничных с Украиной регионах в последнее время совершаются диверсии. Так, 10 августа, в Курской области на 28-м километре железной дороги "Льгов – Суджа" было обнаружено повреждение рельсов. Среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва. Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Девятого июля взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Унечском районе, в результате были повреждены стекла кабины машиниста локомотива.
Двенадцатого октября ФСБ задержала в Брянске украинского диверсанта, готовившего теракт на одном из транспортно-логистических терминалов. У него изъяли изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Мобилизованный гражданин в окопе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 16:33Специальная военная операция на Украине
Курские власти поручили оборудовать укрытия в сельских поселениях

Специальная военная операция

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне российской спецоперации на Украине США, и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
 
Александр БогомазРоман СтаровойтВладимир ПутинБрянская областьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала