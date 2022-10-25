01:27 25.10.2022 (обновлено: 01:50 25.10.2022)
Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
Богомаз заявил, что на железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЗапрещающее показание железнодорожного светофора
Запрещающее показание железнодорожного светофора. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы", - написал он в Telegram.
Инцидент произошел на участке между городами Новозыбков и Злынка.
"Желтый" уровень террористической опасности
Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 21 октября еще на 15 суток, до 5 ноября.
Решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.
При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.
Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.
Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
Диверсии на железных дорогах
На железных дорогах в приграничных с Украиной регионах в последнее время совершаются диверсии. Так, 10 августа, в Курской области на 28-м километре железной дороги "Льгов – Суджа" было обнаружено повреждение рельсов. Среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва. Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Девятого июля взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Унечском районе, в результате были повреждены стекла кабины машиниста локомотива.
Специальная военная операция
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне российской спецоперации на Украине США, и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.