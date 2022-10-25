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Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области

Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области - РИА Новости, 25.10.2022

Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области

В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T01:27

2022-10-25T01:27

2022-10-25T01:50

александр богомаз

роман старовойт

владимир путин

брянская область

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

железная дорога

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Брянской области на железной дороге сработало взрывное устройство, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Инцидент произошел на участке между городами Новозыбков и Злынка."Желтый" уровень террористической опасностиУстановленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 21 октября еще на 15 суток, до 5 ноября.Решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.Диверсии на железных дорогахНа железных дорогах в приграничных с Украиной регионах в последнее время совершаются диверсии. Так, 10 августа, в Курской области на 28-м километре железной дороги "Льгов – Суджа" было обнаружено повреждение рельсов. Среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва. Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Девятого июля взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Унечском районе, в результате были повреждены стекла кабины машиниста локомотива.Двенадцатого октября ФСБ задержала в Брянске украинского диверсанта, готовившего теракт на одном из транспортно-логистических терминалов. У него изъяли изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте.Специальная военная операцияРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне российской спецоперации на Украине США, и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221024/rostov-1826409369.html

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александр богомаз, роман старовойт, владимир путин, брянская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), железная дорога