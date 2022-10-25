https://ria.ru/20221025/vtb-1826638636.html
ВТБ запустил переводы по номеру телефона в Армению
ВТБ запустил переводы по номеру телефона в Армению - РИА Новости, 25.10.2022
ВТБ запустил переводы по номеру телефона в Армению
ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны - первой из них стала Армения, а до конца года услуга станет... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:51
2022-10-25T14:51
2022-10-25T14:51
экономика
технологии
армения
азербайджан
азия
втб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны - первой из них стала Армения, а до конца года услуга станет доступна еще для ряда стран, сообщили в пресс-службе банка."ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны, первой из которых стала Армения. Российские клиенты ВТБ смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в "Банк ВТБ" (Армения) по номеру его мобильного телефона", - говорится в сообщении.Максимальные суммы перевода составляют 50 тысяч рублей в день и 300 тысяч – в месяц. До конца года ВТБ запустит такие переводы еще в несколько стран.Ранее ВТБ запустил денежные переводы по банковским реквизитам в национальных валютах в страны Азии и ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Белоруссию и Казахстан. Кроме того, банк обещает, что у клиентов в ближайшее время появится возможность мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в несколько стран. Для этого пользователю "ВТБ Онлайн" будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа.
https://ria.ru/20221019/perevody-1825089337.html
https://ria.ru/20221025/bankomaty-1826629706.html
армения
азербайджан
азия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, армения, азербайджан, азия, втб, россия
Экономика, Технологии, Армения, Азербайджан, Азия, ВТБ, Россия
ВТБ запустил переводы по номеру телефона в Армению
ВТБ запустил в первой стране, Армении, сервис трансграничных переводов по номеру телефона