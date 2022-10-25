https://ria.ru/20221025/vtb-1826638636.html

ВТБ запустил переводы по номеру телефона в Армению

ВТБ запустил переводы по номеру телефона в Армению - РИА Новости, 25.10.2022

ВТБ запустил переводы по номеру телефона в Армению

ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны - первой из них стала Армения, а до конца года услуга станет... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:51

2022-10-25T14:51

2022-10-25T14:51

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны - первой из них стала Армения, а до конца года услуга станет доступна еще для ряда стран, сообщили в пресс-службе банка."ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны, первой из которых стала Армения. Российские клиенты ВТБ смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в "Банк ВТБ" (Армения) по номеру его мобильного телефона", - говорится в сообщении.Максимальные суммы перевода составляют 50 тысяч рублей в день и 300 тысяч – в месяц. До конца года ВТБ запустит такие переводы еще в несколько стран.Ранее ВТБ запустил денежные переводы по банковским реквизитам в национальных валютах в страны Азии и ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Белоруссию и Казахстан. Кроме того, банк обещает, что у клиентов в ближайшее время появится возможность мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в несколько стран. Для этого пользователю "ВТБ Онлайн" будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа.

https://ria.ru/20221019/perevody-1825089337.html

https://ria.ru/20221025/bankomaty-1826629706.html

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экономика, технологии, армения, азербайджан, азия, втб, россия