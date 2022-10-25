https://ria.ru/20221025/vsu-1826733403.html
Запорожские власти ожидают основного удара ВСУ на своем направлении
Запорожские власти ожидают основного удара ВСУ на своем направлении - РИА Новости, 25.10.2022
Запорожские власти ожидают основного удара ВСУ на своем направлении
Запорожское направление может стать основным для грядущего наступления украинских войск, но ВС РФ знают о потенциальных рисках и готовятся, заявил во вторник... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:11
2022-10-25T18:11
2022-10-25T18:11
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
запорожская область
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запорожское направление может стать основным для грядущего наступления украинских войск, но ВС РФ знают о потенциальных рисках и готовятся, заявил во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Существует немалая вероятность, что именно запорожское направление может быть основным. На чем это базируется? На том, что количество техники и живой силы противника, сконцентрированное у нас, мягко говоря, значительное", - сказал Рогов в эфире Первого канала. Он уточнил, что приоритетными в таком случае являются удары из района Орехова и Гуляй-Поля по Энергодару, Васильевке, Токмаку, Пологам и далее вплоть до Бердянска. Он пояснил, что такой сценарий вполне возможен, потому что в тех местах равнины, голая степь, нет никаких преград в виде рек или лесов."Сопротивление, понятное дело будет. Наши ребята ждут, наши ребята готовятся. Понимание того, какие потенциальные риски есть, наши военные прекрасно понимают", - отметил Рогов.По его данным, из Харьковской области на Днепропетровск переброшено множество эшелонов с техникой, значительная часть которой затем направлена на запорожское направление.С другой стороны, ранее сегодня военный эксперт, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявлял о стягивании Украиной больших сил на херсонском направлении – "кто-то говорит, что в районе 40 тысяч, кто-то говорит, что 60 тысяч (военнослужащих)". Там, по его словам, ВС РФ также готовятся дать серьезный бой.
https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html
https://ria.ru/20221017/zaderzhanie-1824498443.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Запорожские власти ожидают основного удара ВСУ на своем направлении
Рогов считает, что Запорожское направление станет основным в грядущем наступлении ВСУ