https://ria.ru/20221025/vsu-1826733403.html

Запорожские власти ожидают основного удара ВСУ на своем направлении

Запорожские власти ожидают основного удара ВСУ на своем направлении - РИА Новости, 25.10.2022

Запорожские власти ожидают основного удара ВСУ на своем направлении

Запорожское направление может стать основным для грядущего наступления украинских войск, но ВС РФ знают о потенциальных рисках и готовятся, заявил во вторник... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:11

2022-10-25T18:11

2022-10-25T18:11

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир рогов

запорожская область

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запорожское направление может стать основным для грядущего наступления украинских войск, но ВС РФ знают о потенциальных рисках и готовятся, заявил во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Существует немалая вероятность, что именно запорожское направление может быть основным. На чем это базируется? На том, что количество техники и живой силы противника, сконцентрированное у нас, мягко говоря, значительное", - сказал Рогов в эфире Первого канала. Он уточнил, что приоритетными в таком случае являются удары из района Орехова и Гуляй-Поля по Энергодару, Васильевке, Токмаку, Пологам и далее вплоть до Бердянска. Он пояснил, что такой сценарий вполне возможен, потому что в тех местах равнины, голая степь, нет никаких преград в виде рек или лесов."Сопротивление, понятное дело будет. Наши ребята ждут, наши ребята готовятся. Понимание того, какие потенциальные риски есть, наши военные прекрасно понимают", - отметил Рогов.По его данным, из Харьковской области на Днепропетровск переброшено множество эшелонов с техникой, значительная часть которой затем направлена на запорожское направление.С другой стороны, ранее сегодня военный эксперт, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявлял о стягивании Украиной больших сил на херсонском направлении – "кто-то говорит, что в районе 40 тысяч, кто-то говорит, что 60 тысяч (военнослужащих)". Там, по его словам, ВС РФ также готовятся дать серьезный бой.

https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html

https://ria.ru/20221017/zaderzhanie-1824498443.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимир рогов, запорожская область, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр