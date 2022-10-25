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В Волгограде после пожара, в котором погиб человек, организовали проверку - РИА Новости, 25.10.2022
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В Волгограде после пожара, в котором погиб человек, организовали проверку
В Волгограде после пожара, в котором погиб человек, организовали проверку - РИА Новости, 25.10.2022
В Волгограде после пожара, в котором погиб человек, организовали проверку
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после пожара в цехе по производству алюминиевых радиаторов в Волгограде, в котором один человек погиб и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:09
2022-10-25T16:40
происшествия
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прокуратура волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после пожара в цехе по производству алюминиевых радиаторов в Волгограде, в котором один человек погиб и двое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Во вторник в 13.32 поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии в Красноармейской районе Волгограда. По данным МЧС, в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составляет 40 "квадратов". Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, один человек погиб. По данным комитета здравоохранения, два человека были госпитализированы."Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с происшествием на производственном предприятии в Красноармейском районе Волгограда … В результате воспламенения один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.Также СУСК по региону организовал доследственную проверку после ЧП.
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волгоград
волгоградская область
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происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прокуратура волгоградской области
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Красноармейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прокуратура Волгоградской области
16:09 25.10.2022 (обновлено: 16:40 25.10.2022)
 
В Волгограде после пожара, в котором погиб человек, организовали проверку

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после пожара в цехе

© РИА НовостиАвтомобиль прокуратуры
Автомобиль прокуратуры - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
Автомобиль прокуратуры. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после пожара в цехе по производству алюминиевых радиаторов в Волгограде, в котором один человек погиб и двое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Во вторник в 13.32 поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии в Красноармейской районе Волгограда. По данным МЧС, в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составляет 40 "квадратов". Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, один человек погиб. По данным комитета здравоохранения, два человека были госпитализированы.
"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с происшествием на производственном предприятии в Красноармейском районе Волгограда … В результате воспламенения один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.
Также СУСК по региону организовал доследственную проверку после ЧП.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
15:11
В Волгограде загорелся цех по производству радиаторов
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьКрасноармейский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прокуратура Волгоградской области
 
 
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