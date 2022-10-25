https://ria.ru/20221025/volgograd-1826672896.html

В Волгограде после пожара, в котором погиб человек, организовали проверку

В Волгограде после пожара, в котором погиб человек, организовали проверку - РИА Новости, 25.10.2022

В Волгограде после пожара, в котором погиб человек, организовали проверку

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после пожара в цехе по производству алюминиевых радиаторов в Волгограде, в котором один человек погиб и... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:09

2022-10-25T16:09

2022-10-25T16:40

происшествия

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прокуратура волгоградской области

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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после пожара в цехе по производству алюминиевых радиаторов в Волгограде, в котором один человек погиб и двое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Во вторник в 13.32 поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии в Красноармейской районе Волгограда. По данным МЧС, в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составляет 40 "квадратов". Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, один человек погиб. По данным комитета здравоохранения, два человека были госпитализированы."Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с происшествием на производственном предприятии в Красноармейском районе Волгограда … В результате воспламенения один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.Также СУСК по региону организовал доследственную проверку после ЧП.

https://ria.ru/20221025/volgograd-1826646545.html

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

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происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прокуратура волгоградской области