https://ria.ru/20221025/voennosluzhaschie-1826726094.html

Мишустин поручил Голиковой отвечать за медпомощь и реабилитацию военных

Мишустин поручил Голиковой отвечать за медпомощь и реабилитацию военных - РИА Новости, 25.10.2022

Мишустин поручил Голиковой отвечать за медпомощь и реабилитацию военных

Вице-премьер Татьяна Голикова в рамках работы координационного совета по обеспечению потребностей военнослужащих будет курировать вопросы выплат денежного... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:57

2022-10-25T17:57

2022-10-25T17:57

специальная военная операция на украине

безопасность

михаил мишустин

татьяна голикова

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

марат хуснуллин

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова в рамках работы координационного совета по обеспечению потребностей военнослужащих будет курировать вопросы выплат денежного довольствия, медобеспечения и реабилитации, вице-премьер Марат Хуснуллин будет отвечать за создание инфраструктуры, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."По вашему поручению создан специальный координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Вчера состоялось его первое заседание. Была в первую очередь сформирована структура. Определены основные блоки задач и курирующие их вице-премьеры", - сказал Мишустин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.По его словам, в качестве заместителя председателя совета вопросами финансирования и нормативным регулированием будет заниматься вице-премьер Дмитрий Григоренко. Голикова займется вопросами медицинского обеспечения военнослужащих, в том числе оказания им специализированной и высокотехнологической помощи и реабилитации, а также будет "курировать важнейшую тему - выплаты денежного довольствия".Поставками вооружений, вещевого обеспечения и продовольствия военнослужащих займется вице-премьер Денис Мантуров. Заместитель председателя правительства Хуснуллин будет отвечать за создание инфраструктуры, в том числе социальных объектов и транспорта.

https://ria.ru/20221002/bezopasnost-1820931155.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, михаил мишустин, татьяна голикова, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, марат хуснуллин, дмитрий григоренко, денис мантуров