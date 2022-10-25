https://ria.ru/20221025/voennosluzhaschie-1826726094.html
Мишустин поручил Голиковой отвечать за медпомощь и реабилитацию военных
Мишустин поручил Голиковой отвечать за медпомощь и реабилитацию военных - РИА Новости, 25.10.2022
Мишустин поручил Голиковой отвечать за медпомощь и реабилитацию военных
Вице-премьер Татьяна Голикова в рамках работы координационного совета по обеспечению потребностей военнослужащих будет курировать вопросы выплат денежного... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:57
2022-10-25T17:57
2022-10-25T17:57
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил мишустин
татьяна голикова
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
марат хуснуллин
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова в рамках работы координационного совета по обеспечению потребностей военнослужащих будет курировать вопросы выплат денежного довольствия, медобеспечения и реабилитации, вице-премьер Марат Хуснуллин будет отвечать за создание инфраструктуры, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."По вашему поручению создан специальный координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Вчера состоялось его первое заседание. Была в первую очередь сформирована структура. Определены основные блоки задач и курирующие их вице-премьеры", - сказал Мишустин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.По его словам, в качестве заместителя председателя совета вопросами финансирования и нормативным регулированием будет заниматься вице-премьер Дмитрий Григоренко. Голикова займется вопросами медицинского обеспечения военнослужащих, в том числе оказания им специализированной и высокотехнологической помощи и реабилитации, а также будет "курировать важнейшую тему - выплаты денежного довольствия".Поставками вооружений, вещевого обеспечения и продовольствия военнослужащих займется вице-премьер Денис Мантуров. Заместитель председателя правительства Хуснуллин будет отвечать за создание инфраструктуры, в том числе социальных объектов и транспорта.
https://ria.ru/20221002/bezopasnost-1820931155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, михаил мишустин, татьяна голикова, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, марат хуснуллин, дмитрий григоренко, денис мантуров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров
Мишустин поручил Голиковой отвечать за медпомощь и реабилитацию военных
Мишустин распределил между вице-премьерами задачи в рамках координационного совета