https://ria.ru/20221025/uskoritel-1826606213.html

Ученые Новосибирска запустили первую очередь линейного ускорителя для СКИФа

Ученые Новосибирска запустили первую очередь линейного ускорителя для СКИФа - РИА Новости, 25.10.2022

Ученые Новосибирска запустили первую очередь линейного ускорителя для СКИФа

Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН в тестовом режиме запустили первую очередь линейного ускорителя для будущей... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:19

2022-10-25T13:19

2022-10-25T13:19

новосибирская область

российская академия наук

физика

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НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН в тестовом режиме запустили первую очередь линейного ускорителя для будущей "меганаучной" установки Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), передает корреспондент РИА Новости.Линейный ускоритель – одна из основных частей ускорительного комплекса СКИФ. Именно здесь формируется пучок электронов, который поступает сначала в накопительное кольцо - бустер, а потом в синхротрон. Параметры пучка частиц также формируются в линейном ускорителе. В нем необходимо будет получить энергию частиц 200 мегаэлектрон-вольт (МэВ).Запуск синхротрона "СКИФ" даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике.Уникальной особенностью линейного ускорителя (Линак-20) является то, что ученые могут не только ускорять пучок электронов, но с помощью специальной аппаратуры им еще и управлять: получать произвольную последовательность импульсов тока, варьировать заряд, некоторые параметры пучка. Это очень важно для приложений, которые будут реализованы на СКИФе, и в этом заключается уникальность российской установки."Проект СКИФ на самом деле – прорыв для всей страны, поэтому столь пристальное отношение ко всем этапам его создания… Сегодня одна из самых важных контрольных точек – рождение пучка, потому что вся установка СКИФ без того самого потока электронов работать не может. Первый этап – проверка оборудования самого первого этапа – рождения пучка электронов. Но главное, что этот пучок соответствует тем параметрам, которые были заданы для данной установки. Это говорит о том, что уникальное сверхточное оборудование создано, полностью соответствует всем заданным характеристикам и первый этап создания нашей установки завершен успешно", - рассказала журналистам замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.Директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев пояснил, что фактически произошло "рождение новой установки", состоялся самый первый и самый сложный этап формирования пучка, который определяет его качество. Теперь, в течение ближайших полутора лет, специалистам нужно будет на основе работающего оборудования написать программное обеспечение, которое будет управлять всем комплексом СКИФ."Самое важное, что сейчас мы все это делаем в нашей стране и максимально извлекаем выгоду из реализации этого проекта – коэффициент мультипликативности внутри отечественной экономики у проекта СКИФ максимальный…", - отметил он. Логачев также добавил, что проект СКИФ на 99% "национальная история", он создается для российских ученых, однако установка сможет привлекать и самые лучшие идеи зарубежных ученых – пользователей синхротронного излучения.СКИФ - источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Заказчиком и застройщиком проекта является Институт катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН. СКИФ создается при поддержке правительства Новосибирской области в рамках национального проекта "Наука и университеты" в наукограде Кольцово как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 гектаров, периметр основного кольца ускорителя составляет 480 метров. Изначально его стоимость составляла 37,1 миллиарда рублей, однако в связи с подорожанием материалов на сегодняшний день она увеличились до 47,3 миллиарда рублей. Единственный исполнитель по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для СКИФа – Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

https://ria.ru/20221011/uchenye-1823002771.html

https://ria.ru/20220901/sgu-1813470476.html

новосибирская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новосибирская область, российская академия наук, физика