https://ria.ru/20221025/urozhay-1826637045.html

Урожай зерновых в Ростовской области превысил 15 миллионов тонн

Урожай зерновых в Ростовской области превысил 15 миллионов тонн - РИА Новости, 25.10.2022

Урожай зерновых в Ростовской области превысил 15 миллионов тонн

Валовой урожай зерновых и зернобобовых культур в Ростовской области в текущем году уже составил более15 миллионов тонн, что превышает показатели предыдущих лет, РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:48

2022-10-25T14:48

2022-10-25T14:49

ростовская область

экономика

василий голубев

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Валовой урожай зерновых и зернобобовых культур в Ростовской области в текущем году уже составил более15 миллионов тонн, что превышает показатели предыдущих лет, сообщил губернатор региона Василий Голубев на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности."Сегодня можно сказать, что на Дону собрано уже более 15 миллионов тонн (зерновых и зернобрбовых культур). Такой результат значительно превосходит результаты предыдущих лет и по урожайности, и в целом по объему продукции. Это выдающийся результат всех тружеников села Ростовской области", - сказал губернатор.Он напомнил, что в августе в регионе завершился обмолот ранних зерновых и зернобобовых культур. Сбор составил 14,7 миллиона тонн, 90% которых - это продовольственное зерно.По данным минсельхозпрода региона, Ростовская область сохраняет первое место в России по урожаю подсолнечника, второе - по урожаю зерновых и зернобобовых культур, третье - по объему производства товарной рыбы. По итогам прошлого года объем инвестиций в донской АПК составил 42,7 миллиарда рублей, что на 35% больше, чем в 2020 году. В настоящее время в Ростовской области реализуются 32 инвестпроекта в сфере АПК с объемом инвестиций в 128,4 миллиарда рублей.В ходе торжественного мероприятия губернатор также вручил награды лучшим аграриям Ростовской области.Ростовская область является одним из основных зернопроизводящих регионов России. В 2021 году хлеборобы региона собрали рекордный для области урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме более 13,7 миллиона тонн, что на 9% больше, чем в 2020 году.

https://ria.ru/20221005/dostizheniya-1821821269.html

https://ria.ru/20220913/zerno-1816380932.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, василий голубев, ростовская область