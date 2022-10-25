Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе назвали "десатанизацию" Украины все более насущной задачей - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826677915.html
В Совбезе назвали "десатанизацию" Украины все более насущной задачей
В Совбезе назвали "десатанизацию" Украины все более насущной задачей - РИА Новости, 25.10.2022
В Совбезе назвали "десатанизацию" Украины все более насущной задачей
Проведение "десатанизации" Украины, которую киевский режим превратил в "тоталитарную гиперсекту", исповедующую неоязычество как основу радикального... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:23
2022-10-25T16:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Проведение "десатанизации" Украины, которую киевский режим превратил в "тоталитарную гиперсекту", исповедующую неоязычество как основу радикального национализма, становится все более насущным по мере продолжения российской специальной военной операции, считает помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов."С 1990-х годов на Украине множилось число адептов религиозных сект. Мощным толчком для этого стал госпереворот в Киеве 2014 года. Посаженные Вашингтоном во властные кресла исполнители реализовывали задачи, сыпавшиеся из-за океана", - сказал Павлов в интервью газете "Аргументы и факты". Одна из таких задач – "переформатировать" умы украинских граждан, заставить их отказаться от многовековых традиций, запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм, добавил Павлов."Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей", - отметил он.Особо Павлов выделил украинских неоязычников, рассматривавших Россию исключительно в качестве оккупанта - именно они, по его словам, после 2014 года стали основой для реализации на Украине проекта "анти-Россия". "Точное число сект на Украине неизвестно, но счет идет на сотни. Некоторые из них создавались, будучи заранее заточены под конкретную цель и паству. Другие просто существовали в качестве филиалов более богатых покровителей. Третьи – и вовсе в виде своеобразного закрытого акционерного общества с парой сотен местечковых адептов", - сказал Павлов."Среди них – Объединение родноверов Украины, "Родобожие", "Белый молот", "Перунова рать", "Мокоша", "Белый хорт", "Великий огонь", "Внуки Велеса" и так далее. Эту мешанину из Сварога, Даждьбога, Велеса и Перуна скрепляет калька из неоязыческих культов Третьего рейха, а также махровый национализм, прикрывающийся поисками "истинной древней веры", - добавил он.Националистические формирования типа "Азова"*, "Айдара" (запрещены в РФ), "Торнадо", "Кракена" и прочих в открытую используют рунический трезубец и "черное солнце" – символы оккультных практик СС, напомнил Павлов."Тут и скрещенный с украинским трезубцем вольфсангель, и цифры основателя американской расистской группы "Орден" Дэвида Лейна. Гордятся украинские неонацисты изображениями руны Одал – символа фашистов главного управления СС по вопросам расы и поселений, и нацистской эмблемой дивизии "Мертвая голова", в 1940 году расстрелявшей пленных англичан, а в 1943 году уничтожавшей без разбора жителей Харькова. Рядом с богохульными изображениями Христа и Богородицы наколоты портреты Гитлера и Бандеры, а также символ сатанистов Бафомет", - сказал Павлов."Если говорить об истоках оккультизма и сектантства, то отмечу, что "Церковь Сатаны", которая расползлась по Украине, – одна из официально зарегистрированных в США религий", - добавил помощник секретаря Совбеза.По словам Павлова, стоит ли удивляться, что в 2015 году в Киеве группа язычников сломала и осквернила поклонный крест, установленный к 1000-летию преставления святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси. "А уже в этом году звездой украинских соцсетей стала львовская актриса с пониженной социальной ответственностью, изображавшая немного потрепанную ведьму с кладбищенским венком, с призывами убивать всех русских. Якобы к этому призывает "древнейший первозданный украинский бог, дремавший веками в днепровских холмах", - сказал Павлов."Киевский же магазин с ярким названием "Ведьмин котел" с начала специальной военной операции за немалые деньги предлагает покупателям совершить ритуал "наведения порчи" на русских", - добавил он. Причем "весь этот сатанизм" находит живой отклик и поддержку официальных украинских властей, подчеркнул Павлов."Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", - резюмировал он.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799978808.html
https://ria.ru/20220823/denatsifikatsii-1811699274.html
https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html
https://ria.ru/20220603/satanizm-1792956737.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:23 25.10.2022 (обновлено: 16:24 25.10.2022)
 
В Совбезе назвали "десатанизацию" Украины все более насущной задачей

Помощник Патрушева Павлов назвал "десатанизацию" Украины все более насущной задачей

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Проведение "десатанизации" Украины, которую киевский режим превратил в "тоталитарную гиперсекту", исповедующую неоязычество как основу радикального национализма, становится все более насущным по мере продолжения российской специальной военной операции, считает помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов.
"С 1990-х годов на Украине множилось число адептов религиозных сект. Мощным толчком для этого стал госпереворот в Киеве 2014 года. Посаженные Вашингтоном во властные кресла исполнители реализовывали задачи, сыпавшиеся из-за океана", - сказал Павлов в интервью газете "Аргументы и факты". Одна из таких задач – "переформатировать" умы украинских граждан, заставить их отказаться от многовековых традиций, запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм, добавил Павлов.
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 23:54Специальная военная операция на Украине
Кадыров заявил о неизбежности "дешайтанизации" Украины
"Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей", - отметил он.
Особо Павлов выделил украинских неоязычников, рассматривавших Россию исключительно в качестве оккупанта - именно они, по его словам, после 2014 года стали основой для реализации на Украине проекта "анти-Россия". "Точное число сект на Украине неизвестно, но счет идет на сотни. Некоторые из них создавались, будучи заранее заточены под конкретную цель и паству. Другие просто существовали в качестве филиалов более богатых покровителей. Третьи – и вовсе в виде своеобразного закрытого акционерного общества с парой сотен местечковых адептов", - сказал Павлов.
"Среди них – Объединение родноверов Украины, "Родобожие", "Белый молот", "Перунова рать", "Мокоша", "Белый хорт", "Великий огонь", "Внуки Велеса" и так далее. Эту мешанину из Сварога, Даждьбога, Велеса и Перуна скрепляет калька из неоязыческих культов Третьего рейха, а также махровый национализм, прикрывающийся поисками "истинной древней веры", - добавил он.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 21:47Специальная военная операция на Украине
Сенаторы объяснили необходимость денацификации Украины
Националистические формирования типа "Азова"*, "Айдара" (запрещены в РФ), "Торнадо", "Кракена" и прочих в открытую используют рунический трезубец и "черное солнце" – символы оккультных практик СС, напомнил Павлов.
"Тут и скрещенный с украинским трезубцем вольфсангель, и цифры основателя американской расистской группы "Орден" Дэвида Лейна. Гордятся украинские неонацисты изображениями руны Одал – символа фашистов главного управления СС по вопросам расы и поселений, и нацистской эмблемой дивизии "Мертвая голова", в 1940 году расстрелявшей пленных англичан, а в 1943 году уничтожавшей без разбора жителей Харькова. Рядом с богохульными изображениями Христа и Богородицы наколоты портреты Гитлера и Бандеры, а также символ сатанистов Бафомет", - сказал Павлов.
"Если говорить об истоках оккультизма и сектантства, то отмечу, что "Церковь Сатаны", которая расползлась по Украине, – одна из официально зарегистрированных в США религий", - добавил помощник секретаря Совбеза.
Президент Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Кто нам противостоит — враг назван по имени
По словам Павлова, стоит ли удивляться, что в 2015 году в Киеве группа язычников сломала и осквернила поклонный крест, установленный к 1000-летию преставления святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси. "А уже в этом году звездой украинских соцсетей стала львовская актриса с пониженной социальной ответственностью, изображавшая немного потрепанную ведьму с кладбищенским венком, с призывами убивать всех русских. Якобы к этому призывает "древнейший первозданный украинский бог, дремавший веками в днепровских холмах", - сказал Павлов.
"Киевский же магазин с ярким названием "Ведьмин котел" с начала специальной военной операции за немалые деньги предлагает покупателям совершить ритуал "наведения порчи" на русских", - добавил он. Причем "весь этот сатанизм" находит живой отклик и поддержку официальных украинских властей, подчеркнул Павлов.
"Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", - резюмировал он.
* Запрещенная в России террористическая организация
Атрибуты сатанинского капища, найденные на месте, которое раньше занимали силы ВСУ. Село Верхнеторецкое, Донецкая область.
3 июня, 19:57Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Козья Морда. Сатанизм и оккультизм стали идеологией украинских нацбатовСледы исповедования украинскими нацбатами оккультизма и сатанизма начали находить не в 2022 году, а гораздо раньше. Но основные свидетельства открываются сейчас, на каждой освобожденной территории. Кем же были эти нелюди, державшие в ужасе население Донбасса? Почему их война буквально — дьявольская? Мы поговорили с военкорами и экспертом.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСовет Безопасности РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала