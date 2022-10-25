https://ria.ru/20221025/ukraina-1826677915.html
В Совбезе назвали "десатанизацию" Украины все более насущной задачей
В Совбезе назвали "десатанизацию" Украины все более насущной задачей - РИА Новости, 25.10.2022
В Совбезе назвали "десатанизацию" Украины все более насущной задачей
Проведение "десатанизации" Украины, которую киевский режим превратил в "тоталитарную гиперсекту", исповедующую неоязычество как основу радикального... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:23
2022-10-25T16:23
2022-10-25T16:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Проведение "десатанизации" Украины, которую киевский режим превратил в "тоталитарную гиперсекту", исповедующую неоязычество как основу радикального национализма, становится все более насущным по мере продолжения российской специальной военной операции, считает помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов."С 1990-х годов на Украине множилось число адептов религиозных сект. Мощным толчком для этого стал госпереворот в Киеве 2014 года. Посаженные Вашингтоном во властные кресла исполнители реализовывали задачи, сыпавшиеся из-за океана", - сказал Павлов в интервью газете "Аргументы и факты". Одна из таких задач – "переформатировать" умы украинских граждан, заставить их отказаться от многовековых традиций, запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм, добавил Павлов."Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей", - отметил он.Особо Павлов выделил украинских неоязычников, рассматривавших Россию исключительно в качестве оккупанта - именно они, по его словам, после 2014 года стали основой для реализации на Украине проекта "анти-Россия". "Точное число сект на Украине неизвестно, но счет идет на сотни. Некоторые из них создавались, будучи заранее заточены под конкретную цель и паству. Другие просто существовали в качестве филиалов более богатых покровителей. Третьи – и вовсе в виде своеобразного закрытого акционерного общества с парой сотен местечковых адептов", - сказал Павлов."Среди них – Объединение родноверов Украины, "Родобожие", "Белый молот", "Перунова рать", "Мокоша", "Белый хорт", "Великий огонь", "Внуки Велеса" и так далее. Эту мешанину из Сварога, Даждьбога, Велеса и Перуна скрепляет калька из неоязыческих культов Третьего рейха, а также махровый национализм, прикрывающийся поисками "истинной древней веры", - добавил он.Националистические формирования типа "Азова"*, "Айдара" (запрещены в РФ), "Торнадо", "Кракена" и прочих в открытую используют рунический трезубец и "черное солнце" – символы оккультных практик СС, напомнил Павлов."Тут и скрещенный с украинским трезубцем вольфсангель, и цифры основателя американской расистской группы "Орден" Дэвида Лейна. Гордятся украинские неонацисты изображениями руны Одал – символа фашистов главного управления СС по вопросам расы и поселений, и нацистской эмблемой дивизии "Мертвая голова", в 1940 году расстрелявшей пленных англичан, а в 1943 году уничтожавшей без разбора жителей Харькова. Рядом с богохульными изображениями Христа и Богородицы наколоты портреты Гитлера и Бандеры, а также символ сатанистов Бафомет", - сказал Павлов."Если говорить об истоках оккультизма и сектантства, то отмечу, что "Церковь Сатаны", которая расползлась по Украине, – одна из официально зарегистрированных в США религий", - добавил помощник секретаря Совбеза.По словам Павлова, стоит ли удивляться, что в 2015 году в Киеве группа язычников сломала и осквернила поклонный крест, установленный к 1000-летию преставления святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси. "А уже в этом году звездой украинских соцсетей стала львовская актриса с пониженной социальной ответственностью, изображавшая немного потрепанную ведьму с кладбищенским венком, с призывами убивать всех русских. Якобы к этому призывает "древнейший первозданный украинский бог, дремавший веками в днепровских холмах", - сказал Павлов."Киевский же магазин с ярким названием "Ведьмин котел" с начала специальной военной операции за немалые деньги предлагает покупателям совершить ритуал "наведения порчи" на русских", - добавил он. Причем "весь этот сатанизм" находит живой отклик и поддержку официальных украинских властей, подчеркнул Павлов."Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", - резюмировал он.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799978808.html
https://ria.ru/20220823/denatsifikatsii-1811699274.html
https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html
https://ria.ru/20220603/satanizm-1792956737.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:23 25.10.2022 (обновлено: 16:24 25.10.2022)
В Совбезе назвали "десатанизацию" Украины все более насущной задачей
Помощник Патрушева Павлов назвал "десатанизацию" Украины все более насущной задачей
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Проведение "десатанизации" Украины, которую киевский режим превратил в "тоталитарную гиперсекту", исповедующую неоязычество как основу радикального национализма, становится все более насущным по мере продолжения российской специальной военной операции, считает
помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов.
"С 1990-х годов на Украине множилось число адептов религиозных сект. Мощным толчком для этого стал госпереворот в Киеве
2014 года. Посаженные Вашингтоном
во властные кресла исполнители реализовывали задачи, сыпавшиеся из-за океана", - сказал Павлов в интервью газете "Аргументы и факты". Одна из таких задач – "переформатировать" умы украинских граждан, заставить их отказаться от многовековых традиций, запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм, добавил Павлов.
"Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей", - отметил он.
Особо Павлов выделил украинских неоязычников, рассматривавших Россию исключительно в качестве оккупанта - именно они, по его словам, после 2014 года стали основой для реализации на Украине проекта "анти-Россия". "Точное число сект на Украине неизвестно, но счет идет на сотни. Некоторые из них создавались, будучи заранее заточены под конкретную цель и паству. Другие просто существовали в качестве филиалов более богатых покровителей. Третьи – и вовсе в виде своеобразного закрытого акционерного общества с парой сотен местечковых адептов", - сказал Павлов.
"Среди них – Объединение родноверов Украины, "Родобожие", "Белый молот", "Перунова рать", "Мокоша", "Белый хорт", "Великий огонь", "Внуки Велеса" и так далее. Эту мешанину из Сварога, Даждьбога, Велеса и Перуна скрепляет калька из неоязыческих культов Третьего рейха, а также махровый национализм, прикрывающийся поисками "истинной древней веры", - добавил он.
Националистические формирования типа "Азова"*, "Айдара" (запрещены в РФ), "Торнадо", "Кракена" и прочих в открытую используют рунический трезубец и "черное солнце" – символы оккультных практик СС, напомнил Павлов.
"Тут и скрещенный с украинским трезубцем вольфсангель, и цифры основателя американской расистской группы "Орден" Дэвида Лейна. Гордятся украинские неонацисты изображениями руны Одал – символа фашистов главного управления СС по вопросам расы и поселений, и нацистской эмблемой дивизии "Мертвая голова", в 1940 году расстрелявшей пленных англичан, а в 1943 году уничтожавшей без разбора жителей Харькова
. Рядом с богохульными изображениями Христа и Богородицы наколоты портреты Гитлера и Бандеры, а также символ сатанистов Бафомет", - сказал Павлов.
"Если говорить об истоках оккультизма и сектантства, то отмечу, что "Церковь Сатаны", которая расползлась по Украине, – одна из официально зарегистрированных в США
религий", - добавил помощник секретаря Совбеза.
По словам Павлова, стоит ли удивляться, что в 2015 году в Киеве группа язычников сломала и осквернила поклонный крест, установленный к 1000-летию преставления святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси. "А уже в этом году звездой украинских соцсетей стала львовская актриса с пониженной социальной ответственностью, изображавшая немного потрепанную ведьму с кладбищенским венком, с призывами убивать всех русских. Якобы к этому призывает "древнейший первозданный украинский бог, дремавший веками в днепровских холмах", - сказал Павлов.
"Киевский же магазин с ярким названием "Ведьмин котел" с начала специальной военной операции за немалые деньги предлагает покупателям совершить ритуал "наведения порчи" на русских", - добавил он. Причем "весь этот сатанизм" находит живой отклик и поддержку официальных украинских властей, подчеркнул Павлов.
"Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
, ее "полной дешайтанизации", - резюмировал он.
* Запрещенная в России террористическая организация