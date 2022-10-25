https://ria.ru/20221025/ukraina-1826677915.html

В Совбезе назвали "десатанизацию" Украины все более насущной задачей

В Совбезе назвали "десатанизацию" Украины все более насущной задачей - РИА Новости, 25.10.2022

В Совбезе назвали "десатанизацию" Украины все более насущной задачей

Проведение "десатанизации" Украины, которую киевский режим превратил в "тоталитарную гиперсекту", исповедующую неоязычество как основу радикального... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:23

2022-10-25T16:23

2022-10-25T16:24

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Проведение "десатанизации" Украины, которую киевский режим превратил в "тоталитарную гиперсекту", исповедующую неоязычество как основу радикального национализма, становится все более насущным по мере продолжения российской специальной военной операции, считает помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов."С 1990-х годов на Украине множилось число адептов религиозных сект. Мощным толчком для этого стал госпереворот в Киеве 2014 года. Посаженные Вашингтоном во властные кресла исполнители реализовывали задачи, сыпавшиеся из-за океана", - сказал Павлов в интервью газете "Аргументы и факты". Одна из таких задач – "переформатировать" умы украинских граждан, заставить их отказаться от многовековых традиций, запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм, добавил Павлов."Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей", - отметил он.Особо Павлов выделил украинских неоязычников, рассматривавших Россию исключительно в качестве оккупанта - именно они, по его словам, после 2014 года стали основой для реализации на Украине проекта "анти-Россия". "Точное число сект на Украине неизвестно, но счет идет на сотни. Некоторые из них создавались, будучи заранее заточены под конкретную цель и паству. Другие просто существовали в качестве филиалов более богатых покровителей. Третьи – и вовсе в виде своеобразного закрытого акционерного общества с парой сотен местечковых адептов", - сказал Павлов."Среди них – Объединение родноверов Украины, "Родобожие", "Белый молот", "Перунова рать", "Мокоша", "Белый хорт", "Великий огонь", "Внуки Велеса" и так далее. Эту мешанину из Сварога, Даждьбога, Велеса и Перуна скрепляет калька из неоязыческих культов Третьего рейха, а также махровый национализм, прикрывающийся поисками "истинной древней веры", - добавил он.Националистические формирования типа "Азова"*, "Айдара" (запрещены в РФ), "Торнадо", "Кракена" и прочих в открытую используют рунический трезубец и "черное солнце" – символы оккультных практик СС, напомнил Павлов."Тут и скрещенный с украинским трезубцем вольфсангель, и цифры основателя американской расистской группы "Орден" Дэвида Лейна. Гордятся украинские неонацисты изображениями руны Одал – символа фашистов главного управления СС по вопросам расы и поселений, и нацистской эмблемой дивизии "Мертвая голова", в 1940 году расстрелявшей пленных англичан, а в 1943 году уничтожавшей без разбора жителей Харькова. Рядом с богохульными изображениями Христа и Богородицы наколоты портреты Гитлера и Бандеры, а также символ сатанистов Бафомет", - сказал Павлов."Если говорить об истоках оккультизма и сектантства, то отмечу, что "Церковь Сатаны", которая расползлась по Украине, – одна из официально зарегистрированных в США религий", - добавил помощник секретаря Совбеза.По словам Павлова, стоит ли удивляться, что в 2015 году в Киеве группа язычников сломала и осквернила поклонный крест, установленный к 1000-летию преставления святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Руси. "А уже в этом году звездой украинских соцсетей стала львовская актриса с пониженной социальной ответственностью, изображавшая немного потрепанную ведьму с кладбищенским венком, с призывами убивать всех русских. Якобы к этому призывает "древнейший первозданный украинский бог, дремавший веками в днепровских холмах", - сказал Павлов."Киевский же магазин с ярким названием "Ведьмин котел" с начала специальной военной операции за немалые деньги предлагает покупателям совершить ритуал "наведения порчи" на русских", - добавил он. Причем "весь этот сатанизм" находит живой отклик и поддержку официальных украинских властей, подчеркнул Павлов."Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", - резюмировал он.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799978808.html

https://ria.ru/20220823/denatsifikatsii-1811699274.html

https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html

https://ria.ru/20220603/satanizm-1792956737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр