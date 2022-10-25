https://ria.ru/20221025/ukraina-1826676395.html

Le Figaro раскрыла, как Киев уничтожил планы Европы

Le Figaro раскрыла, как Киев уничтожил планы Европы - РИА Новости, 25.10.2022

Le Figaro раскрыла, как Киев уничтожил планы Европы

Украинский кризис подорвал тандем президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет Le Figaro. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:19

2022-10-25T16:19

2022-10-25T16:33

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

германия

европа

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинский кризис подорвал тандем президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет Le Figaro.По мнению автора статьи Изабель Лассер, конфликт с Россией, который привел к энергетическому кризису в Европе, заставил страны Евросоюза "крепче держаться за кошелек"."Ситуация на Украине вдруг раскрыла множество разногласий, существующих между Макроном и Шольцем, а заодно создала новые проблемы, особенно для Берлина. Антироссийские санкции разрушили экономическую и военную модель ФРГ, построенную на сочетании дешевого газа из России и почти бесплатного обеспечения военной безопасности Германии со стороны США", — говорится в публикации.Кроме того, по информации издания, сильное возмущение Макрона вызвало решение ФРГ о поддержке собственной экономики в объеме 200 миллиардов евро.При этом, как отметила обозреватель, Берлин не предупредил о своем плане Париж, который все уши "прожужжал" партнерам о необходимости "общесоюзного ответа" для урегулирования энергетических проблем."Сильны противоречия и в сфере обороны — Германия защищает проект антиракетного щита, в котором должны участвовать 14 европейских стран, но почему-то в число бенефициаров проекта не попала Франция", — отмечается в статье.Помимо этого, Париж заявил о своем разочаровании, когда Берлин решил закупить у США истребители F-35, а не использовать европейский вариант.Ранее Макрон заявил, что решение Германии выделить 200 миллиардов евро для защиты своего бизнеса и потребителей от скачкообразных цен на энергоносители может привести к "перекосам" в ЕС.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826615823.html

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826477658.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, германия, европа, россия, евросоюз, санкции в отношении россии