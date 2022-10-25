https://ria.ru/20221025/ukraina-1826674397.html
В Киеве разработали проект о максимальной локализации производства оружия
В Киеве разработали проект о максимальной локализации производства оружия - РИА Новости, 25.10.2022
В Киеве разработали проект о максимальной локализации производства оружия
"Укроборонпром" заявил о разработке законопроекта о максимальной локализации производства вооружения и техники на территории страны, он позволит стимулировать... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:14
2022-10-25T16:14
2022-10-25T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укроборонпром
верховная рада украины
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Укроборонпром" заявил о разработке законопроекта о максимальной локализации производства вооружения и техники на территории страны, он позволит стимулировать иностранные компании к созданию оборонных предприятий на Украине."Законопроект о максимальной локализации производства вооружения и военной техники на территории Украины готов к вынесению в Верховную раду", - говорится в сообщении "Укроборонпрома" в Telegram-канале.По информации предприятия, к разработке документа привлекались частные производители вооружения и военной техники, представители посольства США, Независимой антикоррупционной комиссии, научно-исследовательские учреждения. В "Укроборонпроме" отметили, что сейчас ВПК страны работает на обеспечение потребностей украинских войск, а в перспективе потребует создания замкнутого цикла собственного производства современного вооружения."Закон должен создать стимулы для иностранных компаний, которые имеют современные технологии и новое видение развития отдельных отраслей, основывать оборонные предприятия здесь, в Украине. Законопроектом также предусмотрены обеспечение приоритетности оборонных закупок у национальных производителей вооружения и военной техники", - добавили в "Укроборонпроме".
https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве разработали проект о максимальной локализации производства оружия
"Укроборонпром" разработал проект о максимальной локализации производства оружия в стране