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В Киеве разработали проект о максимальной локализации производства оружия - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826674397.html
В Киеве разработали проект о максимальной локализации производства оружия
В Киеве разработали проект о максимальной локализации производства оружия - РИА Новости, 25.10.2022
В Киеве разработали проект о максимальной локализации производства оружия
"Укроборонпром" заявил о разработке законопроекта о максимальной локализации производства вооружения и техники на территории страны, он позволит стимулировать... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:14
2022-10-25T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укроборонпром
верховная рада украины
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Укроборонпром" заявил о разработке законопроекта о максимальной локализации производства вооружения и техники на территории страны, он позволит стимулировать иностранные компании к созданию оборонных предприятий на Украине."Законопроект о максимальной локализации производства вооружения и военной техники на территории Украины готов к вынесению в Верховную раду", - говорится в сообщении "Укроборонпрома" в Telegram-канале.По информации предприятия, к разработке документа привлекались частные производители вооружения и военной техники, представители посольства США, Независимой антикоррупционной комиссии, научно-исследовательские учреждения. В "Укроборонпроме" отметили, что сейчас ВПК страны работает на обеспечение потребностей украинских войск, а в перспективе потребует создания замкнутого цикла собственного производства современного вооружения."Закон должен создать стимулы для иностранных компаний, которые имеют современные технологии и новое видение развития отдельных отраслей, основывать оборонные предприятия здесь, в Украине. Законопроектом также предусмотрены обеспечение приоритетности оборонных закупок у национальных производителей вооружения и военной техники", - добавили в "Укроборонпроме".
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в мире, украина, укроборонпром, верховная рада украины, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укроборонпром, Верховная Рада Украины, Киев, Вооруженные силы Украины
16:14 25.10.2022
 
В Киеве разработали проект о максимальной локализации производства оружия

"Укроборонпром" разработал проект о максимальной локализации производства оружия в стране

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание ГК "Укроборонпром" в Киеве
Здание ГК Укроборонпром в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание ГК "Укроборонпром" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Укроборонпром" заявил о разработке законопроекта о максимальной локализации производства вооружения и техники на территории страны, он позволит стимулировать иностранные компании к созданию оборонных предприятий на Украине.
"Законопроект о максимальной локализации производства вооружения и военной техники на территории Украины готов к вынесению в Верховную раду", - говорится в сообщении "Укроборонпрома" в Telegram-канале.
По информации предприятия, к разработке документа привлекались частные производители вооружения и военной техники, представители посольства США, Независимой антикоррупционной комиссии, научно-исследовательские учреждения. В "Укроборонпроме" отметили, что сейчас ВПК страны работает на обеспечение потребностей украинских войск, а в перспективе потребует создания замкнутого цикла собственного производства современного вооружения.
"Закон должен создать стимулы для иностранных компаний, которые имеют современные технологии и новое видение развития отдельных отраслей, основывать оборонные предприятия здесь, в Украине. Законопроектом также предусмотрены обеспечение приоритетности оборонных закупок у национальных производителей вооружения и военной техники", - добавили в "Укроборонпроме".
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