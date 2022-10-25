https://ria.ru/20221025/ukraina-1826674397.html

В Киеве разработали проект о максимальной локализации производства оружия

В Киеве разработали проект о максимальной локализации производства оружия - РИА Новости, 25.10.2022

В Киеве разработали проект о максимальной локализации производства оружия

"Укроборонпром" заявил о разработке законопроекта о максимальной локализации производства вооружения и техники на территории страны, он позволит стимулировать... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:14

2022-10-25T16:14

2022-10-25T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

укроборонпром

верховная рада украины

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Укроборонпром" заявил о разработке законопроекта о максимальной локализации производства вооружения и техники на территории страны, он позволит стимулировать иностранные компании к созданию оборонных предприятий на Украине."Законопроект о максимальной локализации производства вооружения и военной техники на территории Украины готов к вынесению в Верховную раду", - говорится в сообщении "Укроборонпрома" в Telegram-канале.По информации предприятия, к разработке документа привлекались частные производители вооружения и военной техники, представители посольства США, Независимой антикоррупционной комиссии, научно-исследовательские учреждения. В "Укроборонпроме" отметили, что сейчас ВПК страны работает на обеспечение потребностей украинских войск, а в перспективе потребует создания замкнутого цикла собственного производства современного вооружения."Закон должен создать стимулы для иностранных компаний, которые имеют современные технологии и новое видение развития отдельных отраслей, основывать оборонные предприятия здесь, в Украине. Законопроектом также предусмотрены обеспечение приоритетности оборонных закупок у национальных производителей вооружения и военной техники", - добавили в "Укроборонпроме".

https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укроборонпром, верховная рада украины, киев, вооруженные силы украины