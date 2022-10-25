https://ria.ru/20221025/ukraina-1826664252.html

Киев предложил ЕС воспользоваться украинскими газохранилищами

Киев предложил ЕС воспользоваться украинскими газохранилищами - РИА Новости, 25.10.2022

Киев предложил ЕС воспользоваться украинскими газохранилищами

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться подземными хранилищами газа (ПХГ) на Украине, где свободно 15 миллиардов кубометров РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:47

2022-10-25T15:47

2022-10-25T15:47

специальная военная операция на украине

экономика

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155570/56/1555705657_0:270:3020:1969_1920x0_80_0_0_3e12bb0a7d6fd62cd0ca7b7570dcf962.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться подземными хранилищами газа (ПХГ) на Украине, где свободно 15 миллиардов кубометров мощностей."Цены на газ на самом низком уровне за несколько месяцев. Прекрасная возможность использовать крупнейшие в Европе украинские подземные хранилища газа с 15 миллиардов кубометров свободных мощностей. Этой зимой понадобятся дополнительные объемы газа. И нисходящий тренд продолжится", - написал Галущенко в своем Twitter.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220919/gaz-1817746895.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, евросоюз