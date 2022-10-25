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Киев предложил ЕС воспользоваться украинскими газохранилищами - РИА Новости, 25.10.2022
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https://ria.ru/20221025/ukraina-1826664252.html
Киев предложил ЕС воспользоваться украинскими газохранилищами
Киев предложил ЕС воспользоваться украинскими газохранилищами - РИА Новости, 25.10.2022
Киев предложил ЕС воспользоваться украинскими газохранилищами
Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться подземными хранилищами газа (ПХГ) на Украине, где свободно 15 миллиардов кубометров РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:47
2022-10-25T15:47
специальная военная операция на украине
экономика
украина
евросоюз
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться подземными хранилищами газа (ПХГ) на Украине, где свободно 15 миллиардов кубометров мощностей."Цены на газ на самом низком уровне за несколько месяцев. Прекрасная возможность использовать крупнейшие в Европе украинские подземные хранилища газа с 15 миллиардов кубометров свободных мощностей. Этой зимой понадобятся дополнительные объемы газа. И нисходящий тренд продолжится", - написал Галущенко в своем Twitter.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220919/gaz-1817746895.html
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экономика, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Евросоюз
15:47 25.10.2022
 
Киев предложил ЕС воспользоваться украинскими газохранилищами

Глава Минэнерго Галущенко предложил ЕС воспользоваться украинскими газохранилищами

© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться подземными хранилищами газа (ПХГ) на Украине, где свободно 15 миллиардов кубометров мощностей.
"Цены на газ на самом низком уровне за несколько месяцев. Прекрасная возможность использовать крупнейшие в Европе украинские подземные хранилища газа с 15 миллиардов кубометров свободных мощностей. Этой зимой понадобятся дополнительные объемы газа. И нисходящий тренд продолжится", - написал Галущенко в своем Twitter.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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