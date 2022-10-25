https://ria.ru/20221025/ukraina-1826653781.html

Большая часть города Ровно осталась без света из-за аварии на подстанции

Большая часть города Ровно осталась без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 25.10.2022

Большая часть города Ровно осталась без света из-за аварии на подстанции

Мэр украинского города Ровно Александр Третяк заявил, что большая часть города осталась без света из-за аварии на подстанции. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:24

2022-10-25T15:24

2022-10-25T15:24

ровно

жкх

украина

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мэр украинского города Ровно Александр Третяк заявил, что большая часть города осталась без света из-за аварии на подстанции."Из-за аварийной ситуации на одной из подстанций в городе, к сожалению, большая часть Ровно осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений на данный момент находится под вопросом", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826472975.html

ровно

украина

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ровно, жкх, украина, в мире