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Большая часть города Ровно осталась без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 25.10.2022
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Большая часть города Ровно осталась без света из-за аварии на подстанции
Большая часть города Ровно осталась без света из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 25.10.2022
Большая часть города Ровно осталась без света из-за аварии на подстанции
Мэр украинского города Ровно Александр Третяк заявил, что большая часть города осталась без света из-за аварии на подстанции. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:24
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ровно
жкх
украина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мэр украинского города Ровно Александр Третяк заявил, что большая часть города осталась без света из-за аварии на подстанции."Из-за аварийной ситуации на одной из подстанций в городе, к сожалению, большая часть Ровно осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений на данный момент находится под вопросом", - написал он в своем Telegram-канале.
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ровно, жкх, украина, в мире
Ровно, ЖКХ, Украина, В мире
15:24 25.10.2022
 
Большая часть города Ровно осталась без света из-за аварии на подстанции

Мэр Ровно Третяк заявил, что часть города осталась без света из-за аварии на подстанции

© Фото : Борис МавлютовСоборная улица города Ровно, Украина
Соборная улица города Ровно, Украина - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Борис Мавлютов
Соборная улица города Ровно, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мэр украинского города Ровно Александр Третяк заявил, что большая часть города осталась без света из-за аварии на подстанции.
"Из-за аварийной ситуации на одной из подстанций в городе, к сожалению, большая часть Ровно осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений на данный момент находится под вопросом", - написал он в своем Telegram-канале.
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