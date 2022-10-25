https://ria.ru/20221025/ukraina-1826652959.html

Аксенов прокомментировал отказ Израиля поставлять оружие Украине

Аксенов прокомментировал отказ Израиля поставлять оружие Украине - РИА Новости, 25.10.2022

Аксенов прокомментировал отказ Израиля поставлять оружие Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов после заявления в Израиле об отказе поставлять оружие Киеву заявил, что умные и дальновидные политики "отлично это понимают". РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:23

2022-10-25T15:23

2022-10-25T15:23

специальная военная операция на украине

в мире

сергей аксенов (политик)

украина

израиль

министерство обороны украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после заявления в Израиле об отказе поставлять оружие Киеву заявил, что умные и дальновидные политики "отлично это понимают".В понедельник министр обороны Израиля Бени Ганц заявил главе минобороны Украины Алексею Резникову, что у Израиля есть эксплуатационные ограничения, из-за которых он не сможет поставлять Украине системы вооружения. В свою очередь Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля."Умные и дальновидные политики отлично все это понимают. И они не питают никаких иллюзий по поводу нацистов – украинских, немецких или любых других", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, Зеленский, выражая недовольство отказом Израилем поставлять оружие Украине, ведет себя, как "удивительный болван и провокатор". "Только вдумайтесь: Зеленский требует у Израиля оружие для идейных, а часто и кровных наследников бандеровцев, которые были одними из самых активных соучастников Холокоста. Он требует оружие для страны, национальным героем которой является Петлюра, ответственный за страшные еврейские погромы, унесшие жизни многих тысяч людей, и убитый еврейским мстителем", - отметил Аксенов.Глава Крыма заявил, что, возможно, Зеленский думает, что на Украине удалось вывести особую "породу" нацистов, которая одержима русофобией и при этом свободна от антисемитизма. "Но старые демоны никуда не делись, они могут проснуться – на фоне той катастрофы, до которой довел страну Зеленский, на фоне колоссальных людских, экономических и территориальных потерь, в которых виновны лично он, его окружение и те, кто привел его к власти", - добавил глава республики.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221025/zelenskiy-1826434359.html

https://ria.ru/20221020/izrail-1825477633.html

https://ria.ru/20221019/oruzhie-1825243901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей аксенов (политик), украина, израиль, министерство обороны украины