https://ria.ru/20221025/ukraina-1826644914.html

Вице-премьер Украины призвала беженцев не возвращаться зимой

Вице-премьер Украины призвала беженцев не возвращаться зимой - РИА Новости, 25.10.2022

Вице-премьер Украины призвала беженцев не возвращаться зимой

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинских беженцев не возвращаться в страну этой зимой. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:05

2022-10-25T15:05

2022-10-25T15:05

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

ирина верещук

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинских беженцев не возвращаться в страну этой зимой."Пользуясь возможностью, буду просить не возвращаться. Нам надо пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат... Если есть возможность, пока что остаться и перезимовать за границей... Мы понимаем, что ситуация будет лишь ухудшаться, и этой зимой нам надо выжить. Вот выживем, переживем зиму и дальше будем думать про все остальное", - заявила Верещук в эфире телемарафона "Единые новости".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826631055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жкх, ирина верещук, украина, ситуация в днр и лнр