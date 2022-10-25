https://ria.ru/20221025/ukraina-1826644914.html
Вице-премьер Украины призвала беженцев не возвращаться зимой
Вице-премьер Украины призвала беженцев не возвращаться зимой - РИА Новости, 25.10.2022
Вице-премьер Украины призвала беженцев не возвращаться зимой
Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинских беженцев не возвращаться в страну этой зимой. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:05
2022-10-25T15:05
2022-10-25T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
ирина верещук
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинских беженцев не возвращаться в страну этой зимой."Пользуясь возможностью, буду просить не возвращаться. Нам надо пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат... Если есть возможность, пока что остаться и перезимовать за границей... Мы понимаем, что ситуация будет лишь ухудшаться, и этой зимой нам надо выжить. Вот выживем, переживем зиму и дальше будем думать про все остальное", - заявила Верещук в эфире телемарафона "Единые новости".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826631055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, ирина верещук, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Ирина Верещук, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Вице-премьер Украины призвала беженцев не возвращаться зимой
Вице-премьер Украины Верещук призвала беженцев по возможности перезимовать за границей