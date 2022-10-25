Рейтинг@Mail.ru
Вучич считает, что конфликт на Украине будет только усугубляться - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826640276.html
Вучич считает, что конфликт на Украине будет только усугубляться
Вучич считает, что конфликт на Украине будет только усугубляться - РИА Новости, 25.10.2022
Вучич считает, что конфликт на Украине будет только усугубляться
Конфликт на Украине и вызванный им кризис будет усугубляться, компромиссы и перемирие маловероятны, полагает президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:57
2022-10-25T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
александр вучич
украина
сербия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_d98a8d4ad13bc552842577846bc994a0.jpg
БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Конфликт на Украине и вызванный им кризис будет усугубляться, компромиссы и перемирие маловероятны, полагает президент Сербии Александр Вучич.Глава сербского государства во вторник находится в городе Власотинце на юге страны, где осматривает новый открытый цех германского производителя автозапчастей Gruner Srbija. Журналисты спросили его, верит ли он в возможность достижения перемирия на Украине."Надеюсь, но не вижу этого. Никто не желает компромисса. Все хотят поражения другой стороны. Боюсь, что ситуация будет еще тяжелее, что все будет еще хуже. Положение не станет яснее", - заявил президент Сербии. Вучич напомнил, что до конца зимы и отопительного сезона осталось более пяти месяцев и поэтому "важен каждый день".Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия, чтобы найти развязки ситуации на Украине, готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с папой Римским. Так он прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона попросить папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине. Макрон также считает необходимым, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования. Как подчеркнул Песков, "Россия открыта для всех контактов, но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров".Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
https://ria.ru/20221016/serbiya-1824415729.html
https://ria.ru/20221004/nato-1821370170.html
украина
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c63b5445b88441ad360ff21139852e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вучич, украина, сербия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Вучич, Украина, Сербия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:57 25.10.2022
 
Вучич считает, что конфликт на Украине будет только усугубляться

Вучич считает, что конфликт на Украине и вызванный им кризис будут только усугубляться

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Конфликт на Украине и вызванный им кризис будет усугубляться, компромиссы и перемирие маловероятны, полагает президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства во вторник находится в городе Власотинце на юге страны, где осматривает новый открытый цех германского производителя автозапчастей Gruner Srbija. Журналисты спросили его, верит ли он в возможность достижения перемирия на Украине.
Государственный флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 15:23
Сербия закрыла посольство на Украине
"Надеюсь, но не вижу этого. Никто не желает компромисса. Все хотят поражения другой стороны. Боюсь, что ситуация будет еще тяжелее, что все будет еще хуже. Положение не станет яснее", - заявил президент Сербии. Вучич напомнил, что до конца зимы и отопительного сезона осталось более пяти месяцев и поэтому "важен каждый день".
Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия, чтобы найти развязки ситуации на Украине, готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с папой Римским. Так он прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона попросить папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине. Макрон также считает необходимым, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования. Как подчеркнул Песков, "Россия открыта для всех контактов, но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров".
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
Глава МВД Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 11:42
Глава МВД Сербии ответил послу Украины на призыв к санкциям против России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ВучичУкраинаСербияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала