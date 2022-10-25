https://ria.ru/20221025/ukraina-1826640276.html

Вучич считает, что конфликт на Украине будет только усугубляться

Вучич считает, что конфликт на Украине будет только усугубляться - РИА Новости, 25.10.2022

Вучич считает, что конфликт на Украине будет только усугубляться

Конфликт на Украине и вызванный им кризис будет усугубляться, компромиссы и перемирие маловероятны, полагает президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:57

2022-10-25T14:57

2022-10-25T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

александр вучич

украина

сербия

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Конфликт на Украине и вызванный им кризис будет усугубляться, компромиссы и перемирие маловероятны, полагает президент Сербии Александр Вучич.Глава сербского государства во вторник находится в городе Власотинце на юге страны, где осматривает новый открытый цех германского производителя автозапчастей Gruner Srbija. Журналисты спросили его, верит ли он в возможность достижения перемирия на Украине."Надеюсь, но не вижу этого. Никто не желает компромисса. Все хотят поражения другой стороны. Боюсь, что ситуация будет еще тяжелее, что все будет еще хуже. Положение не станет яснее", - заявил президент Сербии. Вучич напомнил, что до конца зимы и отопительного сезона осталось более пяти месяцев и поэтому "важен каждый день".Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия, чтобы найти развязки ситуации на Украине, готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с папой Римским. Так он прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона попросить папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине. Макрон также считает необходимым, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования. Как подчеркнул Песков, "Россия открыта для всех контактов, но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров".Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.

https://ria.ru/20221016/serbiya-1824415729.html

https://ria.ru/20221004/nato-1821370170.html

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Кирилл Волков

в мире, александр вучич, украина, сербия, ситуация в днр и лнр