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Журнал Economist назвал удары по энергосетям Украины эффективными - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826631055.html
Журнал Economist назвал удары по энергосетям Украины эффективными
Журнал Economist назвал удары по энергосетям Украины эффективными - РИА Новости, 25.10.2022
Журнал Economist назвал удары по энергосетям Украины эффективными
Российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят "компетентными и эффективными", пишет британский журнал... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:27
2022-10-25T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дтэк
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят "компетентными и эффективными", пишет британский журнал Economist со ссылкой на экспертов отрасли.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии."Они (российские военные) тщательно выбирали цели, они делали это очень методично", - сказал изданию представитель украинской энергокомпании ДТЭК, по мнению которого, армии помогают профессионалы из энергетического сектора самой РФ. Издание пишет, что еще одной проблемой украинской энергетики является отсутствие оборудования. Как указывает другой представитель ДТЭК, поставки западных компаний составляют лишь "каплю в море", по сравнению с тем, что удалось уничтожить российским военным.Кроме того, Украина использует советскую схему напряжения, в результате чего трансформаторы, созданные для западноевропейских систем, не могут заменить вышедшие из строя украинские. "Единственное место (в Восточной и Центральной Европе), где можно найти оборудование советской эпохи, это склады со старыми трансформаторами. Украинские власти умоляют эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки, которые можно разобрать на запчасти", - рассказал представитель украинской стороны.Даже компоненты оборудования, совместимые с энергосетями Украины, обычно изготавливаются на заказ, и производители могут потратить на них от полугода до трех лет. В связи с этим Киев просит западные компании размещать и изготавливать его заказы "вне очереди", отмечает журнал.
https://ria.ru/20221025/osveschenie-1826416377.html
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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в мире, украина, россия, дтэк, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ДТЭК, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:27 25.10.2022 (обновлено: 14:36 25.10.2022)
 
Журнал Economist назвал удары по энергосетям Украины эффективными

Economist: удары России по энергосетям Украины выглядят компетентными и эффективными

© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди идут по улице во время отключения электроэнергии в Бородянке в Киевской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят "компетентными и эффективными", пишет британский журнал Economist со ссылкой на экспертов отрасли.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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"Они (российские военные) тщательно выбирали цели, они делали это очень методично", - сказал изданию представитель украинской энергокомпании ДТЭК, по мнению которого, армии помогают профессионалы из энергетического сектора самой РФ. Издание пишет, что еще одной проблемой украинской энергетики является отсутствие оборудования. Как указывает другой представитель ДТЭК, поставки западных компаний составляют лишь "каплю в море", по сравнению с тем, что удалось уничтожить российским военным.
Кроме того, Украина использует советскую схему напряжения, в результате чего трансформаторы, созданные для западноевропейских систем, не могут заменить вышедшие из строя украинские. "Единственное место (в Восточной и Центральной Европе), где можно найти оборудование советской эпохи, это склады со старыми трансформаторами. Украинские власти умоляют эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки, которые можно разобрать на запчасти", - рассказал представитель украинской стороны.
Даже компоненты оборудования, совместимые с энергосетями Украины, обычно изготавливаются на заказ, и производители могут потратить на них от полугода до трех лет. В связи с этим Киев просит западные компании размещать и изготавливать его заказы "вне очереди", отмечает журнал.
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