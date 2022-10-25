https://ria.ru/20221025/ukraina-1826631055.html

Журнал Economist назвал удары по энергосетям Украины эффективными

Журнал Economist назвал удары по энергосетям Украины эффективными - РИА Новости, 25.10.2022

Журнал Economist назвал удары по энергосетям Украины эффективными

Российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят "компетентными и эффективными", пишет британский журнал... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:27

2022-10-25T14:27

2022-10-25T14:36

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят "компетентными и эффективными", пишет британский журнал Economist со ссылкой на экспертов отрасли.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии."Они (российские военные) тщательно выбирали цели, они делали это очень методично", - сказал изданию представитель украинской энергокомпании ДТЭК, по мнению которого, армии помогают профессионалы из энергетического сектора самой РФ. Издание пишет, что еще одной проблемой украинской энергетики является отсутствие оборудования. Как указывает другой представитель ДТЭК, поставки западных компаний составляют лишь "каплю в море", по сравнению с тем, что удалось уничтожить российским военным.Кроме того, Украина использует советскую схему напряжения, в результате чего трансформаторы, созданные для западноевропейских систем, не могут заменить вышедшие из строя украинские. "Единственное место (в Восточной и Центральной Европе), где можно найти оборудование советской эпохи, это склады со старыми трансформаторами. Украинские власти умоляют эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки, которые можно разобрать на запчасти", - рассказал представитель украинской стороны.Даже компоненты оборудования, совместимые с энергосетями Украины, обычно изготавливаются на заказ, и производители могут потратить на них от полугода до трех лет. В связи с этим Киев просит западные компании размещать и изготавливать его заказы "вне очереди", отмечает журнал.

https://ria.ru/20221025/osveschenie-1826416377.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, дтэк, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр