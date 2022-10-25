13:45 25.10.2022 (обновлено: 18:06 25.10.2022)
Американский полковник назвал деталь, знаменующую поражение ВСУ
Полковник ВС США Макгрегор назвал политику США по Украине доказательством кризиса ВСУ
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Политика Вашингтона в отношении украинского конфликта становится все более странной, приводит издание The American Conservative слова бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора.
Примером, по его мнению, служит недавнее заявление бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о том, что западные страны во главе с США могут вмешаться в затянувшийся конфликт между Москвой и Киевом.
Кроме того, считает Макгрегор, предположение Петреуса подтверждает, что украинские вооруженные силы находятся в критическом состоянии.
"Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии. Российская кувалда, которая должна обрушиться на режим Зеленского, сокрушит все, что осталось от украинских сил. А единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую, пока не стало слишком поздно", — подчеркнул полковник.
При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.
"Интеллектуальный и профессиональный уровень высшего военного руководства Соединенных Штатов на прискорбно низком уровне. Они готовы подчиниться любой тупой идее. Вопросы о количестве живой силы, материально-технической инфраструктуре, боеприпасах, медицинском обеспечении и эвакуации, которые понадобятся в случае вступления альянса в конфликт, отодвигаются на второй план", — отмечается в публикации.
По словам Макгрегора, единственный верный путь администрации Джо Байдена на Украине — это посредничество в установлении мира, а не в эскалации ситуации.
Власти Соединенных Штатов неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Постпред США при НАТО Джулианна Смит также говорила, что альянс не должен напрямую включаться в конфликт. При этом Петреус предположил, что на Украине может быть задействован многонациональный контингент, но не как сила НАТО, а под руководством Вашингтона.
Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватает ума не предпринимать подобных шагов.
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