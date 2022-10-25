https://ria.ru/20221025/ukraina-1826615823.html

Американский полковник назвал деталь, знаменующую поражение ВСУ

Американский полковник назвал деталь, знаменующую поражение ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022

Американский полковник назвал деталь, знаменующую поражение ВСУ

Политика Вашингтона в отношении украинского конфликта становится все более странной, приводит издание The American Conservative слова бывшего советника министра РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:45

2022-10-25T13:45

2022-10-25T18:06

дэвид петреус

джо байден

владимир путин

вашингтон (штат)

украина

сша

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Политика Вашингтона в отношении украинского конфликта становится все более странной, приводит издание The American Conservative слова бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора.Примером, по его мнению, служит недавнее заявление бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о том, что западные страны во главе с США могут вмешаться в затянувшийся конфликт между Москвой и Киевом."Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами", — сказал полковник.Кроме того, считает Макгрегор, предположение Петреуса подтверждает, что украинские вооруженные силы находятся в критическом состоянии."Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии. Российская кувалда, которая должна обрушиться на режим Зеленского, сокрушит все, что осталось от украинских сил. А единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую, пока не стало слишком поздно", — подчеркнул полковник.При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние."Интеллектуальный и профессиональный уровень высшего военного руководства Соединенных Штатов на прискорбно низком уровне. Они готовы подчиниться любой тупой идее. Вопросы о количестве живой силы, материально-технической инфраструктуре, боеприпасах, медицинском обеспечении и эвакуации, которые понадобятся в случае вступления альянса в конфликт, отодвигаются на второй план", — отмечается в публикации.По словам Макгрегора, единственный верный путь администрации Джо Байдена на Украине — это посредничество в установлении мира, а не в эскалации ситуации.Власти Соединенных Штатов неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Постпред США при НАТО Джулианна Смит также говорила, что альянс не должен напрямую включаться в конфликт. При этом Петреус предположил, что на Украине может быть задействован многонациональный контингент, но не как сила НАТО, а под руководством Вашингтона.Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на то, что западным лидерам хватает ума не предпринимать подобных шагов.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826607812.html

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826477658.html

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825879706.html

вашингтон (штат)

украина

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

дэвид петреус, джо байден, владимир путин, вашингтон (штат), украина, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, в мире