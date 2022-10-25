https://ria.ru/20221025/ukraina-1826607812.html
У Киева "нет ни цента", заявил Зеленский
У Киева "нет ни цента", заявил Зеленский - РИА Новости, 25.10.2022
У Киева "нет ни цента", заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева "нет ни цента" и призвал союзников оказать его стране финансовую помощь еще на 17 миллиардов долларов,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:23
2022-10-25T13:23
2022-10-25T13:42
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева "нет ни цента" и призвал союзников оказать его стране финансовую помощь еще на 17 миллиардов долларов, передает агентство Reuters.Как отмечает агентство, выступая на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, Зеленский призвал союзников оказать Киеву финансовую поддержку "сейчас, когда идет война, и в послевоенный период".Он добавил, что Украине срочно требуется 17 миллиардов долларов для быстрого восстановления.Как отмечает агентство, премьер Украины Денис Шмыгаль во время своего выступления на этой конференции сказал, что в эту сумму не входит последний масштабный ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре страны.Ранее Зеленский оценил потребности страны на покрытие бюджетного дефицита в следующем году в 38 миллиардов долларов. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что фонд оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц.В ЕК ранее заявили, что в текущем году все члены Евросоюза, европейские финансовые институты оказали помощь Украине на более чем 19 миллиардов евро без учета военных поставок.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, олаф шольц, германия, киев, украина, g7, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Германия, Киев, Украина, G7, Евросоюз
13:23 25.10.2022 (обновлено: 13:42 25.10.2022)
У Киева "нет ни цента", заявил Зеленский
Зеленский заявил, что у Украины нет ни цента и попросил 17 миллиардов долларов у Запада
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева "нет ни цента" и призвал союзников оказать его стране финансовую помощь еще на 17 миллиардов долларов, передает агентство Reuters
.
Как отмечает агентство, выступая на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, Зеленский призвал союзников оказать Киеву финансовую поддержку "сейчас, когда идет война, и в послевоенный период".
"У нас нет ни цента", - цитирует агентство Зеленского.
Он добавил, что Украине срочно требуется 17 миллиардов долларов для быстрого восстановления.
Как отмечает агентство, премьер Украины Денис Шмыгаль во время своего выступления на этой конференции сказал, что в эту сумму не входит последний масштабный ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре страны.
Ранее Зеленский оценил потребности страны на покрытие бюджетного дефицита в следующем году в 38 миллиардов долларов. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что фонд оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц.
В ЕК ранее заявили, что в текущем году все члены Евросоюза, европейские финансовые институты оказали помощь Украине на более чем 19 миллиардов евро без учета военных поставок.