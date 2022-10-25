https://ria.ru/20221025/ukraina-1826607812.html

У Киева "нет ни цента", заявил Зеленский

У Киева "нет ни цента", заявил Зеленский - РИА Новости, 25.10.2022

У Киева "нет ни цента", заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева "нет ни цента" и призвал союзников оказать его стране финансовую помощь еще на 17 миллиардов долларов,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:23

2022-10-25T13:23

2022-10-25T13:42

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева "нет ни цента" и призвал союзников оказать его стране финансовую помощь еще на 17 миллиардов долларов, передает агентство Reuters.Как отмечает агентство, выступая на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, Зеленский призвал союзников оказать Киеву финансовую поддержку "сейчас, когда идет война, и в послевоенный период".Он добавил, что Украине срочно требуется 17 миллиардов долларов для быстрого восстановления.Как отмечает агентство, премьер Украины Денис Шмыгаль во время своего выступления на этой конференции сказал, что в эту сумму не входит последний масштабный ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре страны.Ранее Зеленский оценил потребности страны на покрытие бюджетного дефицита в следующем году в 38 миллиардов долларов. Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что фонд оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц.В ЕК ранее заявили, что в текущем году все члены Евросоюза, европейские финансовые институты оказали помощь Украине на более чем 19 миллиардов евро без учета военных поставок.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826477658.html

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киев

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Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, олаф шольц, германия, киев, украина, g7, евросоюз