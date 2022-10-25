https://ria.ru/20221025/ukraina-1826483389.html
Украинские пограничники сообщили об очередях на выезд на границе с Польшей
Украинские пограничники сообщили об очередях на выезд на границе с Польшей - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские пограничники сообщили об очередях на выезд на границе с Польшей
На украинско-польской границе образовалась очереди на выезд с Украины, при этом на других пунктах пропуска на границе с соседними государствами очередей нет... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:00
2022-10-25T12:00
2022-10-25T12:00
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На украинско-польской границе образовалась очереди на выезд с Украины, при этом на других пунктах пропуска на границе с соседними государствами очередей нет вовсе, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.Очереди зафиксированы на границе с Польшей, "ПП "Устилуг" – 55 легковых автомобилей (пропуск пешеходов не осуществляется), ПП "Шегини" - 50 легковых автомобилей, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направления)", - говорится в сообщении госпогранслужбы в соцсетях.В других пунктах пропуска на польском направлении очереди отсутствуют. Также в сообщении говорится, что вообще нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Молдавией и Румынией.
https://ria.ru/20221009/pogranichniki-1822667966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина
Украинские пограничники сообщили об очередях на выезд на границе с Польшей
Госпогранслужба Украины сообщила об очередях на выезд на границе с Польшей