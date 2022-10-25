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Украинские пограничники сообщили об очередях на выезд на границе с Польшей - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826483389.html
Украинские пограничники сообщили об очередях на выезд на границе с Польшей
Украинские пограничники сообщили об очередях на выезд на границе с Польшей - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские пограничники сообщили об очередях на выезд на границе с Польшей
На украинско-польской границе образовалась очереди на выезд с Украины, при этом на других пунктах пропуска на границе с соседними государствами очередей нет... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:00
2022-10-25T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На украинско-польской границе образовалась очереди на выезд с Украины, при этом на других пунктах пропуска на границе с соседними государствами очередей нет вовсе, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.Очереди зафиксированы на границе с Польшей, "ПП "Устилуг" – 55 легковых автомобилей (пропуск пешеходов не осуществляется), ПП "Шегини" - 50 легковых автомобилей, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направления)", - говорится в сообщении госпогранслужбы в соцсетях.В других пунктах пропуска на польском направлении очереди отсутствуют. Также в сообщении говорится, что вообще нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Молдавией и Румынией.
https://ria.ru/20221009/pogranichniki-1822667966.html
польша
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в мире, польша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина
12:00 25.10.2022
 
Украинские пограничники сообщили об очередях на выезд на границе с Польшей

Госпогранслужба Украины сообщила об очередях на выезд на границе с Польшей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Международный пункт пропуска "Краковец - Корчева". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На украинско-польской границе образовалась очереди на выезд с Украины, при этом на других пунктах пропуска на границе с соседними государствами очередей нет вовсе, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Очереди зафиксированы на границе с Польшей, "ПП "Устилуг" – 55 легковых автомобилей (пропуск пешеходов не осуществляется), ПП "Шегини" - 50 легковых автомобилей, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направления)", - говорится в сообщении госпогранслужбы в соцсетях.
В других пунктах пропуска на польском направлении очереди отсутствуют. Также в сообщении говорится, что вообще нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Молдавией и Румынией.
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 22:19
Белорусский телеканал показал видео с пьяными украинскими пограничниками
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраина
 
 
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