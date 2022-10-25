https://ria.ru/20221025/ukraina-1826483389.html

Украинские пограничники сообщили об очередях на выезд на границе с Польшей

Украинские пограничники сообщили об очередях на выезд на границе с Польшей - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские пограничники сообщили об очередях на выезд на границе с Польшей

На украинско-польской границе образовалась очереди на выезд с Украины, при этом на других пунктах пропуска на границе с соседними государствами очередей нет... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:00

2022-10-25T12:00

2022-10-25T12:00

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На украинско-польской границе образовалась очереди на выезд с Украины, при этом на других пунктах пропуска на границе с соседними государствами очередей нет вовсе, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.Очереди зафиксированы на границе с Польшей, "ПП "Устилуг" – 55 легковых автомобилей (пропуск пешеходов не осуществляется), ПП "Шегини" - 50 легковых автомобилей, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направления)", - говорится в сообщении госпогранслужбы в соцсетях.В других пунктах пропуска на польском направлении очереди отсутствуют. Также в сообщении говорится, что вообще нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Молдавией и Румынией.

https://ria.ru/20221009/pogranichniki-1822667966.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина