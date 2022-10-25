https://ria.ru/20221025/ukraina-1826477658.html

Новое требование Киева к ФРГ шокировало немцев

Новое требование Киева к ФРГ шокировало немцев - РИА Новости, 25.10.2022

Новое требование Киева к ФРГ шокировало немцев

Читатели немецкой газеты Welt раскритиковали новое требование советника президента Украины Владимира Зеленского Александра Роднянского, в котором он добивается... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:46

2022-10-25T11:46

2022-10-25T11:46

в мире

владимир зеленский

владимир путин

александр роднянский

киев

украина

германия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt раскритиковали новое требование советника президента Украины Владимира Зеленского Александра Роднянского, в котором он добивается от Германии ежемесячных выплат в размере 500 миллионов долларов.Многие усомнились в честности украинских властей и назвали требование Киева "пощечиной" для немецких налогоплательщиков."Зеленский, безусловно, может требовать такую сумму от Германии и других стран ЕС. Как губернатор США в Европе, он имеет уже больше прав, чем кто-либо другой, а после окончания конфликта, можно короновать его", — сыронизировал другой комментатор."Требования Киева становятся все более возмутительными", — подчеркнул еще один из читателей."Одна только цифра в 500 миллионов долларов — это пощечина нашим налогоплательщикам", — поделился мнением четвертый пользователь."Конфликт на Украине может быть решен только в случае ухода Зеленского с поста президента", — констатировал пятый читатель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать бывшую советскую республику оружием.

https://ria.ru/20221023/ssha-1825935404.html

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html

киев

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, владимир путин, александр роднянский, киев, украина, германия, нато, евросоюз