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Новое требование Киева к ФРГ шокировало немцев - РИА Новости, 25.10.2022
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Новое требование Киева к ФРГ шокировало немцев
Новое требование Киева к ФРГ шокировало немцев - РИА Новости, 25.10.2022
Новое требование Киева к ФРГ шокировало немцев
Читатели немецкой газеты Welt раскритиковали новое требование советника президента Украины Владимира Зеленского Александра Роднянского, в котором он добивается... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:46
2022-10-25T11:46
в мире
владимир зеленский
владимир путин
александр роднянский
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украина
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt раскритиковали новое требование советника президента Украины Владимира Зеленского Александра Роднянского, в котором он добивается от Германии ежемесячных выплат в размере 500 миллионов долларов.Многие усомнились в честности украинских властей и назвали требование Киева "пощечиной" для немецких налогоплательщиков."Зеленский, безусловно, может требовать такую сумму от Германии и других стран ЕС. Как губернатор США в Европе, он имеет уже больше прав, чем кто-либо другой, а после окончания конфликта, можно короновать его", — сыронизировал другой комментатор."Требования Киева становятся все более возмутительными", — подчеркнул еще один из читателей."Одна только цифра в 500 миллионов долларов — это пощечина нашим налогоплательщикам", — поделился мнением четвертый пользователь."Конфликт на Украине может быть решен только в случае ухода Зеленского с поста президента", — констатировал пятый читатель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать бывшую советскую республику оружием.
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, александр роднянский, киев, украина, германия, нато, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Александр Роднянский, Киев, Украина, Германия, НАТО, Евросоюз
11:46 25.10.2022
 
Новое требование Киева к ФРГ шокировало немцев

Читателей Welt шокировало требование советника Зеленского к ФРГ о выплатах Киеву

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt раскритиковали новое требование советника президента Украины Владимира Зеленского Александра Роднянского, в котором он добивается от Германии ежемесячных выплат в размере 500 миллионов долларов.
Многие усомнились в честности украинских властей и назвали требование Киева "пощечиной" для немецких налогоплательщиков.
"500 миллионов? А может сразу нашу страну? Шокирован дерзостью украинских политиков", — написал один из пользователей.
"Зеленский, безусловно, может требовать такую сумму от Германии и других стран ЕС. Как губернатор США в Европе, он имеет уже больше прав, чем кто-либо другой, а после окончания конфликта, можно короновать его", — сыронизировал другой комментатор.
"Требования Киева становятся все более возмутительными", — подчеркнул еще один из читателей.
"Одна только цифра в 500 миллионов долларов — это пощечина нашим налогоплательщикам", — поделился мнением четвертый пользователь.
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США принуждают Европу к самоубийству
"Конфликт на Украине может быть решен только в случае ухода Зеленского с поста президента", — констатировал пятый читатель.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать бывшую советскую республику оружием.
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАлександр РоднянскийКиевУкраинаГерманияНАТОЕвросоюз
 
 
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