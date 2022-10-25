Новое требование Киева к ФРГ шокировало немцев
Читателей Welt шокировало требование советника Зеленского к ФРГ о выплатах Киеву
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt раскритиковали новое требование советника президента Украины Владимира Зеленского Александра Роднянского, в котором он добивается от Германии ежемесячных выплат в размере 500 миллионов долларов.
Многие усомнились в честности украинских властей и назвали требование Киева "пощечиной" для немецких налогоплательщиков.
"500 миллионов? А может сразу нашу страну? Шокирован дерзостью украинских политиков", — написал один из пользователей.
"Требования Киева становятся все более возмутительными", — подчеркнул еще один из читателей.
"Одна только цифра в 500 миллионов долларов — это пощечина нашим налогоплательщикам", — поделился мнением четвертый пользователь.
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"Конфликт на Украине может быть решен только в случае ухода Зеленского с поста президента", — констатировал пятый читатель.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают накачивать бывшую советскую республику оружием.