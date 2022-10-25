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На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826472975.html
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях - РИА Новости, 25.10.2022
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:37
2022-10-25T13:06
специальная военная операция на украине
черкасская область
черниговская область
украина
кировоградская область
в мире
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинские власти объявили воздушную тревогу в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.Ранее аналогичные меры приняли в Киеве и Киевской области.Главы региональных администраций призвали жителей направиться в укрытия.Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221025/kherson-1826444914.html
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черкасская область
черниговская область
украина
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черкасская область, черниговская область, украина, кировоградская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Черниговская область, Украина, Кировоградская область, В мире
11:37 25.10.2022 (обновлено: 13:06 25.10.2022)
 
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях

На Украине объявили воздушную тревогу в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинские власти объявили воздушную тревогу в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.
Ранее аналогичные меры приняли в Киеве и Киевской области.
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Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьЧерниговская областьУкраинаКировоградская областьВ мире
 
 
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