https://ria.ru/20221025/ukraina-1826472975.html

На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях

На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях - РИА Новости, 25.10.2022

На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:37

2022-10-25T11:37

2022-10-25T13:06

специальная военная операция на украине

черкасская область

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинские власти объявили воздушную тревогу в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.Ранее аналогичные меры приняли в Киеве и Киевской области.Главы региональных администраций призвали жителей направиться в укрытия.Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826444914.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черкасская область

черниговская область

украина

кировоградская область

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