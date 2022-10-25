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Премьер Украины обсудил с распорядителем МВФ программу сотрудничества - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826436001.html
Премьер Украины обсудил с распорядителем МВФ программу сотрудничества
Премьер Украины обсудил с распорядителем МВФ программу сотрудничества - РИА Новости, 25.10.2022
Премьер Украины обсудил с распорядителем МВФ программу сотрудничества
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой новую программу... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:38
2022-10-25T09:38
специальная военная операция на украине
экономика
кристалина георгиева
денис шмыгаль
украина
мвф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой новую программу сотрудничества с МВФ и поддержку Киеву."Новая программа сотрудничества Украины с МВФ и консолидация поддержки нашего государства партнерами – основные темы встречи в Берлине с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Он заверил, что Киев приложит максимум усилий, чтобы как можно быстрее перейти к новой программе сотрудничества с Фондом."Обсудили необходимость создания международной платформы доноров. Речь идет о механизме координации помощи Украине, определения основных направлений для первоочередного и долгосрочного восстановления, а также источников их финансирования. Это позволит быстро и действенно отвечать на экономические вызовы", - отметил Шмыгаль.Ранее Владимир Зеленский оценил потребности страны на покрытие бюджетного дефицита в следующем году в 38 миллиардов долларов. Глава МВФ сообщила, что фонд оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц.
https://ria.ru/20221012/finansy-1823551802.html
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экономика, кристалина георгиева, денис шмыгаль, украина, мвф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Кристалина Георгиева, Денис Шмыгаль, Украина, МВФ
09:38 25.10.2022
 
Премьер Украины обсудил с распорядителем МВФ программу сотрудничества

Премьер Украины Шмыгаль обсудил с распорядителем МВФ Георгиевой программу сотрудничества

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой новую программу сотрудничества с МВФ и поддержку Киеву.
"Новая программа сотрудничества Украины с МВФ и консолидация поддержки нашего государства партнерами – основные темы встречи в Берлине с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 23:54
Шмыгаль: Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году
Он заверил, что Киев приложит максимум усилий, чтобы как можно быстрее перейти к новой программе сотрудничества с Фондом.
"Обсудили необходимость создания международной платформы доноров. Речь идет о механизме координации помощи Украине, определения основных направлений для первоочередного и долгосрочного восстановления, а также источников их финансирования. Это позволит быстро и действенно отвечать на экономические вызовы", - отметил Шмыгаль.
Ранее Владимир Зеленский оценил потребности страны на покрытие бюджетного дефицита в следующем году в 38 миллиардов долларов. Глава МВФ сообщила, что фонд оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаКристалина ГеоргиеваДенис ШмыгальУкраинаМВФ
 
 
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