https://ria.ru/20221025/ukraina-1826436001.html

Премьер Украины обсудил с распорядителем МВФ программу сотрудничества

Премьер Украины обсудил с распорядителем МВФ программу сотрудничества - РИА Новости, 25.10.2022

Премьер Украины обсудил с распорядителем МВФ программу сотрудничества

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой новую программу... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:38

2022-10-25T09:38

2022-10-25T09:38

специальная военная операция на украине

экономика

кристалина георгиева

денис шмыгаль

украина

мвф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой новую программу сотрудничества с МВФ и поддержку Киеву."Новая программа сотрудничества Украины с МВФ и консолидация поддержки нашего государства партнерами – основные темы встречи в Берлине с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Он заверил, что Киев приложит максимум усилий, чтобы как можно быстрее перейти к новой программе сотрудничества с Фондом."Обсудили необходимость создания международной платформы доноров. Речь идет о механизме координации помощи Украине, определения основных направлений для первоочередного и долгосрочного восстановления, а также источников их финансирования. Это позволит быстро и действенно отвечать на экономические вызовы", - отметил Шмыгаль.Ранее Владимир Зеленский оценил потребности страны на покрытие бюджетного дефицита в следующем году в 38 миллиардов долларов. Глава МВФ сообщила, что фонд оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц.

https://ria.ru/20221012/finansy-1823551802.html

https://ria.ru/20221024/zelenskiy-1826213027.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, кристалина георгиева, денис шмыгаль, украина, мвф