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В Ульяновске арестовали студента, готовившего массовое убийство в школе - РИА Новости, 25.10.2022
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В Ульяновске арестовали студента, готовившего массовое убийство в школе
В Ульяновске арестовали студента, готовившего массовое убийство в школе - РИА Новости, 25.10.2022
В Ульяновске арестовали студента, готовившего массовое убийство в школе
Суд в Ульяновске арестовал студента колледжа, который планировал совершить массовое убийство учеников школы, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:26
2022-10-25T19:26
происшествия
ульяновск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Ульяновске арестовал студента колледжа, который планировал совершить массовое убийство учеников школы, сообщает СУСК по региону.По версии следствия, обвиняемый во время учебы в ульяновском колледже публично одобрял террористические акты. Также, по данным СУСК, он выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался. Для этой цели, по информации следователей, он приобрел боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля Молотова и план-схему помещений школы.Следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело о публичном оправдании терроризма, приготовлении к убийству, незаконном приобретении и хранении боеприпасов."По ходатайству следователя Следственного комитета в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уточняется, что преступная деятельность была пресечена в ходе совместных мероприятий сотрудников региональных управлений Следственного комитета, ФСБ и ЦПЭ УМВД.
https://ria.ru/20221020/shutka-1825367857.html
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происшествия, ульяновск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ульяновск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
19:26 25.10.2022
 
В Ульяновске арестовали студента, готовившего массовое убийство в школе

СУСК по Ульяновску: студента колледжа, готовившего массовое убийство в школе, арестовали

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Ульяновске арестовал студента колледжа, который планировал совершить массовое убийство учеников школы, сообщает СУСК по региону.
По версии следствия, обвиняемый во время учебы в ульяновском колледже публично одобрял террористические акты. Также, по данным СУСК, он выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался. Для этой цели, по информации следователей, он приобрел боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля Молотова и план-схему помещений школы.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 14:07
В Башкирии студент назвал угрозы устроить стрельбу в колледже шуткой
Следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело о публичном оправдании терроризма, приготовлении к убийству, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
"По ходатайству следователя Следственного комитета в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что преступная деятельность была пресечена в ходе совместных мероприятий сотрудников региональных управлений Следственного комитета, ФСБ и ЦПЭ УМВД.
Полиция возле школы в Сент-Луисе, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 19:47
При стрельбе в школе в Сент-Луисе погибли три человека
 
ПроисшествияУльяновскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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