https://ria.ru/20221025/ubiystvo-1826757022.html
В Ульяновске арестовали студента, готовившего массовое убийство в школе
В Ульяновске арестовали студента, готовившего массовое убийство в школе - РИА Новости, 25.10.2022
В Ульяновске арестовали студента, готовившего массовое убийство в школе
Суд в Ульяновске арестовал студента колледжа, который планировал совершить массовое убийство учеников школы, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:26
2022-10-25T19:26
2022-10-25T19:26
происшествия
ульяновск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Ульяновске арестовал студента колледжа, который планировал совершить массовое убийство учеников школы, сообщает СУСК по региону.По версии следствия, обвиняемый во время учебы в ульяновском колледже публично одобрял террористические акты. Также, по данным СУСК, он выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался. Для этой цели, по информации следователей, он приобрел боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля Молотова и план-схему помещений школы.Следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело о публичном оправдании терроризма, приготовлении к убийству, незаконном приобретении и хранении боеприпасов."По ходатайству следователя Следственного комитета в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уточняется, что преступная деятельность была пресечена в ходе совместных мероприятий сотрудников региональных управлений Следственного комитета, ФСБ и ЦПЭ УМВД.
https://ria.ru/20221020/shutka-1825367857.html
https://ria.ru/20221024/strelba-1826379765.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ульяновск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ульяновск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ульяновске арестовали студента, готовившего массовое убийство в школе
СУСК по Ульяновску: студента колледжа, готовившего массовое убийство в школе, арестовали
САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Ульяновске арестовал студента колледжа, который планировал совершить массовое убийство учеников школы, сообщает СУСК по региону.
По версии следствия, обвиняемый во время учебы в ульяновском колледже публично одобрял террористические акты. Также, по данным СУСК, он выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался. Для этой цели, по информации следователей, он приобрел боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля Молотова и план-схему помещений школы.
Следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело о публичном оправдании терроризма, приготовлении к убийству, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
"По ходатайству следователя Следственного комитета в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что преступная деятельность была пресечена в ходе совместных мероприятий сотрудников региональных управлений Следственного комитета, ФСБ
и ЦПЭ УМВД.