https://ria.ru/20221025/ubiystvo-1826757022.html

В Ульяновске арестовали студента, готовившего массовое убийство в школе

В Ульяновске арестовали студента, готовившего массовое убийство в школе - РИА Новости, 25.10.2022

В Ульяновске арестовали студента, готовившего массовое убийство в школе

Суд в Ульяновске арестовал студента колледжа, который планировал совершить массовое убийство учеников школы, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:26

2022-10-25T19:26

2022-10-25T19:26

происшествия

ульяновск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Ульяновске арестовал студента колледжа, который планировал совершить массовое убийство учеников школы, сообщает СУСК по региону.По версии следствия, обвиняемый во время учебы в ульяновском колледже публично одобрял террористические акты. Также, по данным СУСК, он выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался. Для этой цели, по информации следователей, он приобрел боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля Молотова и план-схему помещений школы.Следователи возбудили в отношении молодого человека уголовное дело о публичном оправдании терроризма, приготовлении к убийству, незаконном приобретении и хранении боеприпасов."По ходатайству следователя Следственного комитета в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уточняется, что преступная деятельность была пресечена в ходе совместных мероприятий сотрудников региональных управлений Следственного комитета, ФСБ и ЦПЭ УМВД.

https://ria.ru/20221020/shutka-1825367857.html

https://ria.ru/20221024/strelba-1826379765.html

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)